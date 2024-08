韓国俳優チソンが、約5年ぶりとなる来日ファンミーティング『2024 JISUNG FANMEETING IN JAPAN : 秋の挨拶』を、10月20日に東京・世田谷区民会館で開催することが決まった。ポスタービジュアルやチケット情報が公開された。チソンは、1999年『カイスト』でデビュー後、俳優として多彩な作品で活躍。『オールイン 運命の愛』をはじめ、『ニューハート』『キルミー・ヒールミー』『被告人』などヒット作多数で、『知ってるワイフ』は日本リメイクされた。

近年も『医師ヨハン』『悪魔判事』『アダマス 失われたダイヤ』、そして2024年の最新作『コネクション』と話題作が続く。■『2024 JISUNG FANMEETING IN JAPAN : 秋の挨拶』公演概要2024年10月20日(日)/世田谷区民会館1部=午後1時開場予定/1時30分開演予定2部=午後5時30分開場予定/6時開演予定チケット販売日程・FC限定1次先行申込期間 8月19日(月)正午〜9月1日(日)午後11時59分当落発表 9月5日(木)午後6時入金期間 9月5日(木)〜9月8日(日)午後11時59分・FC限定2次先行申込期間 9月6日(金)正午〜6月16日(月)午後11時59分当落発表 9月19日(木)午後6時入金期間 9月19日(木)〜9月22日(日)午後11時59分・一般販売 2024年9月30日(月)午前10時〜(詳細は後日発表)・枚数制限 1人1公演につき4枚まで・チケット代:1万6500円(税込)※オリジナルペンライト付き※未就学児入場不可(7歳以上からチケット必要)・主催 株式会社 THE STAR PARTNER・企画 株式会社 THE STAR JAPAN