チソン、約5年ぶり来日ファンミ『秋の挨拶』決定 ポスタービジュアル＆チケット情報
韓国俳優チソンが、約5年ぶりとなる来日ファンミーティング『2024 JISUNG FANMEETING IN JAPAN : 秋の挨拶』を、10月20日に東京・世田谷区民会館で開催することが決まった。ポスタービジュアルやチケット情報が公開された。
【写真】チソン最新作『コネクション』…『賢い医師生活』チョン・ミドが“ゴミ記者”
チソンは、1999年『カイスト』でデビュー後、俳優として多彩な作品で活躍。『オールイン 運命の愛』をはじめ、『ニューハート』『キルミー・ヒールミー』『被告人』などヒット作多数で、『知ってるワイフ』は日本リメイクされた。
近年も『医師ヨハン』『悪魔判事』『アダマス 失われたダイヤ』、そして2024年の最新作『コネクション』と話題作が続く。
■『2024 JISUNG FANMEETING IN JAPAN : 秋の挨拶』公演概要
2024年10月20日（日）／世田谷区民会館
1部＝午後1時開場予定／1時30分開演予定
2部＝午後5時30分開場予定／6時開演予定
チケット販売日程
・FC限定1次先行
申込期間 8月19日（月）正午〜9月1日（日）午後11時59分
当落発表 9月5日（木）午後6時
入金期間 9月5日（木）〜9月8日（日）午後11時59分
・FC限定2次先行
申込期間 9月6日（金）正午〜6月16日（月）午後11時59分
当落発表 9月19日（木）午後6時
入金期間 9月19日（木）〜9月22日（日）午後11時59分
・一般販売 2024年9月30日（月）午前10時〜（詳細は後日発表）
・枚数制限 1人1公演につき4枚まで
・チケット代：1万6500円（税込）
※オリジナルペンライト付き
※未就学児入場不可（7歳以上からチケット必要)
・主催 株式会社 THE STAR PARTNER
・企画 株式会社 THE STAR JAPAN
【写真】チソン最新作『コネクション』…『賢い医師生活』チョン・ミドが“ゴミ記者”
チソンは、1999年『カイスト』でデビュー後、俳優として多彩な作品で活躍。『オールイン 運命の愛』をはじめ、『ニューハート』『キルミー・ヒールミー』『被告人』などヒット作多数で、『知ってるワイフ』は日本リメイクされた。
■『2024 JISUNG FANMEETING IN JAPAN : 秋の挨拶』公演概要
2024年10月20日（日）／世田谷区民会館
1部＝午後1時開場予定／1時30分開演予定
2部＝午後5時30分開場予定／6時開演予定
チケット販売日程
・FC限定1次先行
申込期間 8月19日（月）正午〜9月1日（日）午後11時59分
当落発表 9月5日（木）午後6時
入金期間 9月5日（木）〜9月8日（日）午後11時59分
・FC限定2次先行
申込期間 9月6日（金）正午〜6月16日（月）午後11時59分
当落発表 9月19日（木）午後6時
入金期間 9月19日（木）〜9月22日（日）午後11時59分
・一般販売 2024年9月30日（月）午前10時〜（詳細は後日発表）
・枚数制限 1人1公演につき4枚まで
・チケット代：1万6500円（税込）
※オリジナルペンライト付き
※未就学児入場不可（7歳以上からチケット必要)
・主催 株式会社 THE STAR PARTNER
・企画 株式会社 THE STAR JAPAN