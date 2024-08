対象者: CLUB TAMASHII MEMBERS スカイ・フォレスト・オーシャン・フレイム・オーロラステージの会員 販売方法: 抽選販売 応募期間: 8月26日(月)12時~8月28日(水)23時 当選発表: 8月29日(木)・8月30日(金)

BANDAI SPIRITSコレクターズ事業部は、11月に行われるフィギュアの展示イベント「TAMASHII NATION 2024」において、7つの開催記念商品の事前抽選販売を行う。今回、8月26日より行われる抽選販売方式が公開された。

本稿では「ROBOT魂 <SIDE MS> Gアーマー ver. A.N.I.M.E. ~ガンダム45周年記念~」、「S.H.Figuarts ウルトラマンブレーザー ファードランアーマー」、「S.H.MonsterArts ゴジラ (2023) 放射熱線Ver.」、「聖闘士聖衣神話EX 冥王ハーデス~ORIGINAL COLOR EDITION~」の4商品を紹介する。

「ROBOT魂 <SIDE MS> Gアーマー ver. A.N.I.M.E. ~ガンダム45周年記念~」

【ROBOT魂 <SIDE MS> Gアーマー ver. A.N.I.M.E. ~ガンダム45周年記念~】

11月13日発送

価格:22,000円

『機動戦士ガンダム』45周年を記念し、「ROBOT魂 Gアーマー ver. A.N.I.M.E.」が「TAMASHII NATION 2024」開催記念商品として登場!

アニメの全7形態を再現するver. A.N.I.M.E.ギミックはもちろん内蔵。パイロットのカットインプレート・ジオラマブックレットに加え、各形態をセットで飾れる専用台座と分離ディスプレイ用支柱も付属した豪華セット内容。

「S.H.Figuarts ウルトラマンブレーザー ファードランアーマー」

【S.H.Figuarts ウルトラマンブレーザー ファードランアーマー】

11月13日発送

価格:9,900円

『ウルトラマンブレーザー』より「ウルトラマンブレーザー ファードランアーマー」がS.H.Figuartsに登場。

円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、劇中のイメージで立体化。様々なポーズを取らせても破綻しないプロポーションで約150mmのサイズに落とし込みS.H.Figuarts化。アーマー部分の流れるような美しいデザインをS.H.Figuartsならではの造形で表現!

ブレーザーの特徴的な赤と青の塗分けや頭部クリスタルのカラーリングに加え、胸や右腕の炎型のアーマーの意匠もメタリックカラーで再現。「ウルトラマンブレーザー ファードランアーマー」のメイン武器「チルソファードランサー」と交換用カラータイマーが付属。印象的な戦闘シーンや「ウルトラマンブレーザー ファードランアーマー」特有のポージング再現が可能!

「S.H.MonsterArts ゴジラ (2023) 放射熱線Ver.」

【S.H.MonsterArts ゴジラ (2023) 放射熱線Ver.】

11月13日発送

価格:17,600円

『ゴジラ-1.0』より、「ゴジラ (2023)」が放射熱線Ver.となって登場。劇中で使用された3Dデータを元に、酒井ゆうじ氏による原型・彩色・造形プロデュースで立体化。広い可動域により「ゴジラ (2023) 放射熱線Ver.」に相応しいポージングが可能。

背びれはクリアパーツに彩色を施し、付属する放射熱線エフェクトを使用することで、劇中で放射熱線を放つシーンを表現。さらに、「ゴジラ」と対峙する飛行機が付属しドラマチックなシーン再現が可能!

「聖闘士聖衣神話EX 冥王ハーデス~ORIGINAL COLOR EDITION~」

【聖闘士聖衣神話EX 冥王ハーデス~ORIGINAL COLOR EDITION~】

11月13日発送

価格:24,200円

冥界を統べる「冥王ハーデス」がORIGINAL COLOR EDITIONとなり、聖闘士聖衣神話EXに登場。

漆黒に輝く冥衣をORIGINAL COLOR EDITIONとしての解釈によるメッキ彩色で表現。EX METAL素体を採用し、肘、膝関節にダイキャストを使用する事でプロポーションと保持力を両立。ワイヤー入りのマントでフレキシブルな可動を実現。

(C)創通・サンライズ

(C)円谷プロ (C)ウルトラマンブレーザー製作委員会・テレビ東京

TM & (C) TOHO CO., LTD.

(C)車田正美/集英社・東映アニメーション