ËÜÅÄ·½Í¤¡¡¥Ö¡¼¥¿¥ó¤ÇÉü³è¤Ë£Ó£Î£Ó¤ÇÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö£Ê¥ê¡¼¥°¤ËÍè¤Æ¤è¡×¡ÖÌ¾¸Å²°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡×
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆËÜÅÄ·½Í¤¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¥Ö¡¼¥¿¥ó£±Éô¥Ñ¥í£Æ£Ã¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ£Á£Æ£Ã¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿¥Á¥ã¡¼¥Á¥Ü¡¼¥¤¥º¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê¥Í¥Ñ¡¼¥ë¡Ë¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£²¡½£±¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È£±»î¹ç¸ÂÄê¤Î·ÀÌó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¥é¥óÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢ÆÀ°Õ¤Î£Æ£Ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¤â¥Ý¥¹¥ÈÄ¾·â¡£ÆÀÅÀ¤³¤½Ã¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ËÆ³¤¯¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡££²£°£²£±Ç¯£±£±·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ë£Ó£Í£Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤À¸½Ìò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×¡Ö¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ö¤³¤Î»ëÌî¤Î¹¤µ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÃæÇ¯¤ª¤ä¤¸¤ÏÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À·òºß¤À¤Ê¡×¡ÖËÜÅÄ¢¤¡×¡Ö¥¶»Å»ö¿Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ©Àï¤â³Ú¤·¤ß¡×¡ÖÇ¯Æâ¸ÂÄê¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¡Ö£Ê¥ê¡¼¥°¤ËÍè¤Æ¤è¡×¡Ö¤É¤¦¤»¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ê¤éÌ¾¸Å²°¤òÌá¤Ã¤Æ£±¥·¡¼¥º¥óÀï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£