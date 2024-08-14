・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７８．３５ドル（－１．７１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２５０７．８ドル（＋３．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２７６９．５セント（－２２．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５２８．７５セント（－８．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３７７．７５セント（－５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９８９．００セント（－２３．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２７６．３３（－３．１９）

出所：MINKABU PRESS