¥¢¥¹¥È¥í¥ºµÆÃÓÍºÀ±¡¢°ÜÀÒ¸å£²Ï¢¾¡¤ØÅ¨ÃÏ¥ì¥¤¥ºÀï¡Ä½é²ó¤Ï£³¼ÔËÞÂà
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥ì¥¤¥º¡½¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ê£±£³Æü¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥»¥ó¥È¥Ô¡¼¥¿¡¼¥º¥Ð¡¼¥°¡á¥È¥í¥Ô¥«¡¼¥Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥ì¥¤¥ºÀï¤Ç°ÜÀÒ£³»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£½é²ó¤ò£³¼ÔËÞÂà¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤Î£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï£²»î¹çÌÜ¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤È¤Ê¤ë£µ¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡££µ²ó£±¡¿£³¤òÅê¤²£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ£¸Ã¥»°¿¶¤Ç£±£°»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¡Ö£²»î¹ç¤È¤â¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤ÁÀ±¤¬½ÅÍ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈºÇ¶á¤Î¡ÊÊÆ¹ñ¤Î¡ËÌîµå¤Ç¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤Ä¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡²ÃÆþ¸å½éÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿£²Æü¡ÊÆ±£³Æü¡Ë¤Î¥ì¥¤¥ºÀï¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂ¿Åê¡£¥ì·³Àï¤Ç¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¡¢µåÂ®¤âÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÅê¤²Ê¬¤±¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¤Î½õ¸À¡£¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤·¡¢Áê¼êÂÇ¼Ô¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿·Å·ÃÏ¤ÇÅêµå¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£