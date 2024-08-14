日経225先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比190円高の3万6410円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
46503.52円 ボリンジャーバンド3σ
43755.01円 ボリンジャーバンド2σ
41006.51円 ボリンジャーバンド1σ
39797.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39125.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38661.60円 75日移動平均
38258.00円 25日移動平均
36932.45円 200日移動平均
36430.00円 一目均衡表・基準線
36410.00円 14日夜間取引終値
35509.49円 ボリンジャーバンド-1σ
35506.00円 5日移動平均
34730.00円 一目均衡表・転換線
32760.99円 ボリンジャーバンド2σ
30012.48円 ボリンジャーバンド3σ
245.39円 13日日経平均株価現物終値
株探ニュース
46503.52円 ボリンジャーバンド3σ
43755.01円 ボリンジャーバンド2σ
41006.51円 ボリンジャーバンド1σ
39797.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39125.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38661.60円 75日移動平均
38258.00円 25日移動平均
36932.45円 200日移動平均
36430.00円 一目均衡表・基準線
36410.00円 14日夜間取引終値
35509.49円 ボリンジャーバンド-1σ
35506.00円 5日移動平均
34730.00円 一目均衡表・転換線
32760.99円 ボリンジャーバンド2σ
30012.48円 ボリンジャーバンド3σ
245.39円 13日日経平均株価現物終値
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