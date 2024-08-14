　14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比190円高の3万6410円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

46503.52円　　ボリンジャーバンド3σ
43755.01円　　ボリンジャーバンド2σ
41006.51円　　ボリンジャーバンド1σ
39797.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39125.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38661.60円　　75日移動平均
38258.00円　　25日移動平均
36932.45円　　200日移動平均
36430.00円　　一目均衡表・基準線
36410.00円　　14日夜間取引終値
35509.49円　　ボリンジャーバンド-1σ
35506.00円　　5日移動平均
34730.00円　　一目均衡表・転換線
32760.99円　　ボリンジャーバンド2σ
30012.48円　　ボリンジャーバンド3σ
245.39円　　13日日経平均株価現物終値


株探ニュース