赤福は、8月9日(金)から期間限定で、羽田空港第1ターミナル2階出発ロビー「PIER4」、第2ターミナル2階出発ロビーマーケットプレイス(南側階段下イベントスペース)に出店中です。

「赤福」羽田空港(第1・第2ターミナル)出店

■出店概要

出店期間:2024年8月9日(金)〜2024年8月19日(月)

出店場所:羽田空港第1ターミナル2階出発ロビー「PIER4」

第2ターミナル2階出発ロビーマーケットプレイス(南側階段下イベントスペース)

営業時間:午前10時〜(完売次第終了)

赤福は、8月9日(金)から期間限定で、羽田空港第1ターミナル2階出発ロビー「PIER4」、第2ターミナル2階出発ロビーマーケットプレイス(南側階段下イベントスペース)に出店中。

「赤福餅」「白餅黒餅」をはじめ、赤福が手がける和洋菓子店「五十鈴茶屋」から羽田空港初登場の「季の羊羹 西瓜(スイカ)」のほか、「季の羊羹 栗」「饌 AZUKI」「おかげ犬サブレ」を販売中です。

※赤福餅は午前10時より販売開始予定。

完売次第終了となります。

※天候・交通事情等により、販売時間が変更となる場合があります。

■販売予定商品

・赤福餅(12個入)

・白餅黒餅(8個入)

・季の羊羹 西瓜 ※羽田空港初登場

夏の風物詩スイカを三層の羊羹で表現しました。

スイカの風味広がる可愛らしい羊羹です。

・季の羊羹 栗

栗の甘露煮を入れた栗羊羹と北海道産小豆のこし餡羊羹を重ねました。

・饌 AZUKI(3個入・6個入)

米粉生地にこしあんをブレンドし、あずきをちりばめて焼き上げた 和風フィナンシェ。

・おかげ犬サブレ(6枚入)

三重県産小麦「あやひかり」と2種類の国産バターをふんだんに使用し、香ばしく焼き上げています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 羽田空港初登場!赤福「季の羊羹 西瓜」 appeared first on Dtimes.