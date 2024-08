涼し気な透明感でさっぱりした甘さ！赤福「赤福水ようかん」

赤福は、涼菓「赤福水ようかん」を名古屋・大阪・京都・三重の各百貨店(赤福直営店舗)にて販売中です。

赤福「赤福水ようかん」

■商品概要

商品名 :赤福水ようかん

価格 :1,200円(税込)

※赤福オンラインショップでは1,000円(税込)送料別

内容量 :320g

賞味期限:約3ヵ月(冷凍状態)※解凍後はお早めにお召し上がりください。

※冷凍商品のため、店頭販売では、1箱ごとに保冷剤入りの保冷袋に入れて渡されます。

持ち歩き時間は90分までです。

赤福は、涼菓「赤福水ようかん」を名古屋・大阪・京都・三重の各百貨店(赤福直営店舗)にて販売中。

北海道産小豆のこし餡を、すっきりした甘さの瑞々しい水ようかんに仕立て、折箱に流し込んだ「一枚流し」の商品です。

お好みの大きさに切り分けて、楽しめます。

涼し気な透明感、心地よい冷たさとつるんとした食感、さっぱりした甘さは、目にも体にも優しく、暑い夏にぴったりのおいしさです。

涼を届ける手土産としても最適です。

ご自宅で赤福の夏の涼菓を楽しめます。

■販売店舗

愛知県

・ジェイアール名古屋タカシマヤ店

・名鉄百貨店本店

・松坂屋名古屋店

・名古屋三越栄店

大阪府

・阪神梅田本店

・阪急うめだ本店

・近鉄あべのハルカス店

・高島屋大阪店

京都府

・ジェイアール京都伊勢丹

三重県

・五十鈴茶屋 五十鈴川店(伊勢市宇治浦田1丁目11-5)

・EXPASA御在所上り線 赤福茶屋

・近鉄百貨店四日市店

