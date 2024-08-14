¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Ê¤µ¤¤¡×¼Ö¸Ë¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ó¤Ç¡Ä¾®³ØÀ¸½÷»ù¤Ø¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ÇÂáÊá 68ºÐÍÆµ¿¼Ô¤ÎÏÄ¤ó¤ÀÍßË¾
³Ú¤·¤¤¤Ï¤º¤Î²ÆµÙ¤ß¤¬½¹¤¤Íß¤Î¤¿¤á¤Ë°ÅÅ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
·Ù»ëÄ£ÁÜºº£±²Ý¤Ï£µÆü¡¢ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¤ÎÌµ¿¦¡¦¹â¶¶¿®¸ãÍÆµ¿¼Ô¡Ê68¡Ë¤ò¤ï¤¤¤»¤ÄÎ¬¼è¤äÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£··î23Æü¡¢ÎýÇÏ¶èÆâ¤Ç¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¡ÖÂÎ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÏ©¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤¬²£¤òÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤È¤¤Ë¡ØÄË¤¤¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÂÎ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¿¶¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¡¢Ìó30£íÎ¥¤ì¤¿Â¾¿Í¤Î²È¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë½÷¤Î»Ò¤òÏ¢¤ì¹þ¤ó¤Ç¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤ª¤è¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ô°Ù¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¡Ø¤Ê¤¤¤·¤ç¤Ë¤·¤í¡Ù¤È¡¢¸ý»ß¤á¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ÇÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
½÷¤Î»Ò¤Ï²ÆµÙ¤ß¤Ç¡¢½¬¤¤»ö¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¡£Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¸å¡¢°ìÅÙ¤Ï½¬¤¤»ö¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÁáÂà¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£µ¢Âð¤·¤¿½÷¤Î»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿Éã¿Æ¤¬¶á½ê¤Î¸òÈÖ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£¸½¾ì¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤«¤é¡¢¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡Öº£¤Ï»Ò¤É¤â¤¬²ÆµÙ¤ß¤Î»þ´ü¤Ç½Ð¤«¤±¤ë»Ò¶¡¤âÂ¿¤¤¡£ÉÔ¿³¼Ô¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë110ÈÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀË½ÎÏ¤ÏÈï³²¼Ô¤Ë¿´¿È¤È¤â¤ËÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¡Øº²¤Î»¦¿Í¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¤Î¿´¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¤¡£¿´Åª³°½ý¡Ê¥È¥é¥¦¥Þ¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯PTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤òÈ¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë»Ò¤É¤â¤Î»þ´ü¤Ë¼õ¤±¤¿ÀÈï³²¤Ï¡¢¿´¿È¤È¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì»þÅª¤Ë³°½Ð¤¹¤ë¤Î¤òÉÝ¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢´¶¾ð¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ÏÂç¤¤Ê¿´ÍýÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ËÉáÄÌ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î±ÇÁü¤ä´¶³Ð¤¬À¸¡¹¤·¤¯ºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯ÃÛ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¸å°ä¾É¤Ë²¿Ç¯¤âÇº¤Þ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÀË½ÎÏÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¿È¾¡¼ê¤ÊÍßË¾¤Î¤¿¤á¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¿´¿È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾Íè¤Þ¤ÇÇË²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀË½ÎÏ¤Ï·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£