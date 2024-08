by Thank You (25 Millions ) viewsネットワーク機器大手のCisco Systemsが、早ければ2024年8月14日にも数千人規模の人員削減を実施する予定であることが報じられています。Cisco Systemsは2024年2月にも約4000人の従業員を解雇していました。Exclusive: Cisco to lay off thousands more in second job cut this year | Reuters

https://www.reuters.com/technology/cisco-lay-off-thousands-more-second-job-cut-this-year-sources-say-2024-08-09/Cisco could reportedly let go 4,000+ workers in new round of job cuts - SiliconANGLEhttps://siliconangle.com/2024/08/09/cisco-reportedly-let-go-4000-workers-new-round-job-cuts/Cisco Systemsは近年、クラウドプロバイダーやその他の大口顧客からの需要減少に悩まされており、2023年第3四半期にはネットワークの受注数が前年同期比で約20%減少したことを報告しています。一方でCisco Systemsでは、セキュリティ部門やネットワーキング部門、オブザーバビリティ部門が成長を遂げており、Cisco Systemsのチャック・ロビンズCEOは2023年11月に行われた決算説明会で投資家に対し「Cisco Systemsはこれらの高成長分野での能力強化に取り組んでいます」と語っていました。事業の再編に向けてCisco Systemsは2024年2月、全従業員の約5%に当たる約4250人の従業員を解雇していました。Ciscoが高成長分野への注力を目的に従業員数千人の人員削減を計画していると報じられる - GIGAZINEそしてCisco Systemsは2024年8月にも大規模な人員削減を実施する可能性が報じられています。関係者によると、2024年2月と同等の約4000人か、それよりも多い従業員が解雇される可能性があるとのこと。Cisco Systemsは2024年3月にサイバーセキュリティ会社のSplunkを約280億ドル(約4兆1300億円)で買収しており、経営の多角化を目指しています。今回の人員削減は、こうした事業再編の一環とみられています。Cisco Systemsは2024年8月14日に2024年第2四半期の決算報告を行う予定で、それと同時に今回の人員削減を発表すると推測されています。なお、今回の報道を受けCisco Systemsの株価は2024年8月10日の終値で約1%下落しました。今回の報道についてCisco Systemsはコメントしていません。