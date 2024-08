ダークチョコのようなコク深く甘い香り！Encore! Coffee Roastery「ENCORE! DAILY COFFEE SET」

スペシャルティコーヒー豆の焙煎と販売を行うEncore! Coffee Roasteryは、気軽な量と価格でスペシャルティコーヒーを日常的に楽しめる「ENCORE! DAILY COFFEE SET」を販売中です。

Encore! Coffee Roastery「ENCORE! DAILY COFFEE SET」

提供開始日: 2024年8月1日(木)

価格 : 40g×3種類のセット 1,380円

100g×3種類のセット 2,980円

140g×3種類のセット 4,250円

購入方法 : 同店運営のECサイトにて購入できます

URL :

スペシャルティコーヒー豆の焙煎と販売を行うEncore! Coffee Roasteryは、気軽な量と価格でスペシャルティコーヒーを日常的に楽しめる「ENCORE! DAILY COFFEE SET」を販売中。

ENCORE! DAILY COFFEE SET 商品ページ:

一般的にスペシャルティコーヒーは、普段使いというよりもまだまだ手が出しにくい印象があります。

日本スペシャルティコーヒー協会の調査でも、ここ数年の日本国内におけるスペシャルティコーヒーの取り扱い比率は10%前後と低い水準で推移しています。

「日常的にコーヒーを飲んでいる層のごく一部には届いているが、今コーヒーを日常的に飲んでいない層には届いていない」という位置にスペシャルティコーヒーはあります。

こちらのセットでは40g 3セットからのよりお手頃な量と価格で、無理なくスペシャルティコーヒーを日常的に楽しめます。

■商品の特徴

それぞれ個性の違う、毎日飲んでも飽きのこないバランスのコーヒー豆を、異なる産地からセレクトして送料込みのお得なセットにしました。

同店で一番人気の華やかでフルーティな「エチオピア デンカラム」とダークチョコのようなコク深く甘い香りと柑橘系のフレーバーとのバランスが絶妙な「グァテマラ ウエウエテナンゴ」、そして月ごとに変わる限定ロットのコーヒー豆を詰め合わせでお送りします。

オリジナルのドリップレシピカードを同封:

すぐにお店と同じレシピでおいしいコーヒーが淹れられます。

コーヒー焙煎の様子

■利用するユーザー

同店のコーヒーは「新鮮であること」「苦味が少ないこと」「甘みを感じること」「飲み疲れないこと」を念頭に、日々の暮らしに溶け込むような「みんながおいしく飲めるコーヒー」を目指して焙煎、味作りをしています。

【ENCORE! DAILY COFFEE SET】はその考えから、日常的にはコーヒーを飲まないお客様やスペシャルティコーヒーを体験したことのないお客様にも届き、コーヒーを通して日常に温かな彩りを添えられるよう設計しました。

初めてEncore! Coffee Roasteryのコーヒー豆を試される方や日常でも気軽に個性あふれるスペシャルティコーヒーを楽しみたいという方におすすめです。

■主なメディアへの出演

(1)関西テレビ「よ〜いドン!」(店舗への取材・となりの人間国宝さん認定)

(2)テレビ大阪「片っ端から喫茶店」(店舗への取材)

■その他の主な活動

(1)大阪にある社会人向けカフェスクール「Cafe’s Life」自家焙煎カフェコースにて経営講師を担当

(2)東大阪市立男女共同参画センター・イコーラムにて「プロに学ぶ おいしいコーヒーの淹れ方講座」を開講

気軽にスペシャルティコーヒーを

