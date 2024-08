店内は和モダンテイスト！F-crew「焼肉酒場 福山バット」

F-crewは、福山市で創業32年、老舗の「やきにく孫悟空」のノウハウを活かし新たなスタイルの焼肉屋「焼肉酒場 福山バット」20坪11卓43席を展開しています。

F-crew「焼肉酒場 福山バット」

F-crewは、福山市で創業32年、老舗の「やきにく孫悟空」のノウハウを活かし新たなスタイルの焼肉屋「焼肉酒場 福山バット」20坪11卓43席を展開!

大衆感ある店内は和モダンをテイストにし気軽に食事ができる雰囲気になっています。

またカウンター席もあるので1人焼肉を希望される方にもありがたい店内となっています。

2019年に福山市駅前でOPENした「大衆酒場福山バット」(8坪27席 平均月収200〜250万円)隣のテナントへ同じ屋号として「焼肉酒場 福山バット」が2024年8月10日にオープンします。

「大衆酒場福山バット」同様、お手頃価格な値段設定。

焼肉メニューの中で特にお薦めなのが「黒毛和牛A5カルビ」が759円(税込)という安さ。

また人気のタンを昆布ダレで味付けした「名物!昆布出汁タン 869円(税込)」。

昆布にはうまみ成分「グルタミン酸」が豊富に含まれ胃にあるセンサーに作用して胃腸の働きを良くし過食を防ぐという役割もあります。

「韓辛トロてっちゃん」も是非食べていただきたい逸品です。

ホルモン自体が美味しいものではありますが、注目は自家製の韓辛ダレです。

使用する唐辛子は韓国国内でも優良唐辛子の産地である「英陽(ヨンヤン)産唐辛子」を使用。

韓国産の中でもハイクオリティなこの唐辛子は辛みと甘みのバランスが素晴らしい一品です。

ホルモンの旨味と韓辛ダレの辛みがベストマッチな商品です。

その他、牛肉以外に鶏肉も豊富に揃えています。

年齢的に牛肉があまり食べれない人が多いですが「焼肉酒場 福山バット」であればお酒と鶏焼肉、マッコリとホルモン系焼肉といった利用方法もありお値段もお安く済みます。

〆の麺料理には本格冷麺と袋麺を使用し福山バットオリジナルに仕上げた「サッポロ一番バジル塩らぁ麺605円(税込)」がおすすめです。

ご飯ものでは社長の広川と元フレンチシェフが研究に研究を重ね完成させた「フレンチシェフが本気で作ったカレー495円(税込)」がおすすめ。

〈お店の雰囲気〉

福山より徒歩3分の福山バットは、なぜかなつかしく、木のぬくもりが居心地の良さを演出。

レンガ造りの壁がどこか落ち着く雰囲気をもたらしてくれます。

誰でも気軽に過ごせるゆったりとした店内が自慢♪

会社帰りのサク飲み、サク飯や気の置けない仲間との飲み会など、人数に合わせて案内します。

最大25名様まで貸切もOK。

お席の幅もゆったりしているのでゆっくりと食事が楽しめます。

また、落ち着いた雰囲気のカウンター席も用意しています。

会社帰りのサク飲み、サク飯にもぴったり。

お1人様も気軽に立ち寄れる店内になっています。

〈四大名物〉

南九州を中心とした黒毛和牛本格焼肉。

その中でも4大名物がおすすめです。

〈黒毛和牛A5カルビ〉

焼肉の王様と言えばやっぱり「カルビ」!同店は黒毛和牛のA5ランクのカルビを贅沢に使用しています!

じゅわりとあふれ出す脂が絶品なのはご存じの通り、満足するまで食べてもすぐに食べたくなる極上の霜降り、高級部位です。

759円(税込)

〈韓辛トロてっちゃん〉

ホルモンの脂の旨味と自家製韓辛ダレのシャープなキレがベストマッチな一品です!

ピリ辛ホルモン好きにはたまらないクセになる味と食感。

上ホルモンを大人気韓辛ダレに漬け込みました。

748円(税込)

〈名物!昆布出汁タン〉

昆布で旨味を引きだした絶品牛タン。

福山バットのこだわり新感覚な牛タンです。

焼くだけでそのままたのしめます。

869円(税込)

〈LOVEBEEF。〉

一頭から3〜4キロ程度しか取れない希少部位「カイノミ」。

ヒレのような柔らかさを持ち繊細な味が楽しめます。

食べる楽しみ・見る楽しみを味わえる映えるハート型のお肉です。

979円(税込)

※こちらの商品はギフトで購入することもできます。

https://shop.f-crew.love/

〈自慢の逸品〉

レパートリー豊富な肉刺身メニューも揃えています。

特に炙りユッケはお薦めの逸品です。

〈クセになる鶏焼肉〉

牛肉以外にも鶏焼肉メニュも豊富に揃えてます。

脂の7多いお肉が苦手な方におすすめです。

〈コースも用意〉

【120分飲み放題付き】焼すきカルビやホルモン盛合せ含む!お手軽「のっち」コース5,000円(税込)

【120分飲み放題付き】上タンやカルビ、上ロース含む!通好みの「まさのり」コース6,000円(税込)

〈オリジナルシャンパン〉

■新店舗概要

店舗名 : 焼肉酒場 福山バット

所在地 : 広島県福山市伏見町4-5

定休日 : 不定休

営業時間: 17:00〜24:00(L.O.23:30)

TEL : 084-983-3638

