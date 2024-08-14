½Ð·â¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ÆÃ¹¶Ê¼¡ÄÂ¸ºß¤¬¾Ã¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë»²ËÅ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö»Ä¹ó¤Ê°ì¸À¡×
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÉÆÃÊÌ¹¶·âÂâ¡É¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¡ÖÉ¬¤º»à¤ó¤Ç¤³¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾å´±¤ÎÌ¿Îá¤ËÇØ¤¡¢9²ó¤Î½Ð·â¤«¤éÀ¸´Ô¤·¤¿ÆÃ¹¶Ê¼¤¬¤¤¤¿¡£Èô¹Ôµ¡¤¬¤¿¤À¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢¤Ê¤¼¡¢ÀäÂÐÌ¿Îá¤«¤éÌÈ¤ì¡¢Ì¿¤ÎÂº¸·¤ò¼é¤ê¤Ì¤±¤¿¤Î¤«¡£
9²ó¤Î½Ð·â¤«¤éÀ¸´Ô¤·¤¿ÆÃ¹¶Ê¼¡¦º´¡¹ÌÚÍ§¼¡¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î»¥ËÚ»Ô¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÀÐ¼í·´ÅöÊÌÂ¼¡Ê¸½¡¦ÅöÊÌÄ®¡Ë¤Ë1923Ç¯¡ÊÂçÀµ12Ç¯¡Ë6·î27Æü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¡ÖÄþ¿®¾Ê¹Ò¶õ¶ÉÀçÂæÃÏÊý¹Ò¶õµ¡¾è°÷ÍÜÀ®½ê¡×¤òÂ´¶È¸å¡¢1943Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ18Ç¯¡Ë¡¢°ñ¾ë¸©¤ÎËÈÅÄÎ¦·³Èô¹Ô³Ø¹»¡Ê¤Î¤Á¡¢ËÈÅÄ¶µÆ³Èô¹Ô»ÕÃÄ¡Ë¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¡£
1994Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ19Ç¯¡Ë10·î21Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¡ÖÂè»Í¹Ò¶õ·³¤ËÇÛÂ°¡×¤È¤¤¤¦Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ØËüÛ´Ââ¡Ù¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¹½À®¤Ï¡¢´äËÜ±×¿ÃÂâÄ¹°Ê²¼¡¢Î¦·³»Î´±³Ø¹»½Ð¿È¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¾¹»Áà½Ä¼Ô¤¬£´Ì¾¡£º´¡¹ÌÚÃ£¡¢²¼»Î´±¤ÎÁà½Ä¼Ô¤¬£¸Ì¾¡¢¤½¤ì¤Ë¡¢ÄÌ¿®·¸¤Ë£´Ì¾¡¢µ¡ÂÎÀ°È÷¤Ë11Ì¾¤È¤¤¤¦ÊÔÀ®¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ11·î12Æü¡¢¡Ö¥ì¥¤¥ÆÏÑ¤Î¥¢¥á¥ê¥«´ÏÂâ¤òÇú·â¡¢·âÄÀ¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç¤Ì³¤Î¤â¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï½Ð·â¤¹¤ë¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¹ã¾å¾°»Ë¡ØÉÔ»à¿È¤ÎÆÃ¹¶Ê¼¡¡·³¿À¤Ï¤Ê¤¼¾å´±¤ËÈ¿¹³¤·¤¿¤«¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¤¥ÆÏÑ¤ÎÀï¤¤
¶õ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Çö¤¤Ä«¤Î¸÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï°Û¾ï¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÁ°Êý¤Èº¸Êý¤Ë3µ¡¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÎ½µ¡¤¬2µ¡¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤°¤ë¤ê¤È¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¤â¤¤¤Ê¤¤¡£2µ¡¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¸«¤Æ¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±ü¸¶¸àÄ¹¤Î»°ÈÖµ¡¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤«»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÔÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÊÔÂâ¤ò¸«¼º¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¤¿¤À°ú¤ÊÖ¤·¤¿¤Î¤«¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï¤Ï¤Ã¤È¡¢±ü¸¶¸àÄ¹¤ÎÉÔ°Â¤Ê´é¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£±ü¸¶¸àÄ¹¤Ï¡ÖµÞ¹ß²¼Çú·â¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ó¥È¤Ç¤Ï¼ê¤¬¿Ì¤¨¤ë¤Û¤É¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ì¥¤¥ÆÏÑ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¡¢»à¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤À¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢±ü¸¶¸àÄ¹¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»à¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢»×¤ï¤º°ú¤ÊÖ¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤¦¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï±ü¸¶¸àÄ¹¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶õ¤Ï½ù¡¹¤ËÌÀ¤ë¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¾å¶õ¤ÎÅÀ¡¹¤È¤·¤¿¹õ¤¤µ¡±Æ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£±æ¸î¤ÎÈ»ÀïÆ®µ¡¤ÎÊÔÂâ¤À¤Ã¤¿¡£ËüÛ´Ââ¤è¤ê300¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¹â¤¯¹âÅÙ¤ò¼è¤ê¡¢º¸±¦¤ËÈô¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ã»¤¤Íã¤¬¤¤é¤¤é¤È¸÷¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¶½Ê³¤·¡¢ÂÎ¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£±ü¸¶¸àÄ¹¤Î¤³¤È¤Ï¼«Á³¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÍÚ¤«±ó¤¯¤Î²¼¤ÎÊý¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¤¬±À¤òÊ¬¤±¤Æ¸½¤ì¡¢¶¯Îõ¤Ê¸÷¤ÎÀþ¤ò¿¤Ð¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÀïÆ®Ââ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¸«»ö800¥¥íÇúÃÆ¤ò¤Ö¤ÁÅö¤Æ¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¡×º´¡¹ÌÚ¤Ï¿´¤ÎÃæ¤ÇÀÀ¤Ã¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤ÏÁ°Êý¤ÎÅÄÃæÁâÄ¹µ¡¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£ÊÔÂâÈô¹ÔÃæ¤Ï¡¢ÂâÄ¹µ¡¤Ë7¡¢¼þ°Ï¤Ë3¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
Íã¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤ÇÈ¤¬ÂÇ¤Á´ó¤»¤ë³¤´ßÀþ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¤¤È¡¢Ç»¤¤ÎÐ¤Î¼ùÎÓ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿Î¦ÃÏ¤ò¶èÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¤¤ÊÅç¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¥Þ¡¼¥ëÅç¤À¤Èº´¡¹ÌÚ¤Ï¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅç¤ÎÆî¤ÎÃ¼¤¬ÌÜÉ¸¤Î¥ì¥¤¥ÆÏÑ¤À¡£
ÀÄ¶õ¤òÈô¤Ö¤Î¤ÏËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Èº´¡¹ÌÚ¤Ï»×¤Ã¤¿¡£¤¤¤ä¡¢Ìë¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£¤À¤¬¡¢Ä«Æü¤ÎÃæ¡¢ÀÄ¤¤³¤¤ò²¼¤Ë¸«¤Æ¡¢ÀÄ¶õ¤òÈô¤Ö¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¡¢º£¤«¤é»à¤ÈÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¶õ¤òÈô¤Ö¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Èº´¡¹ÌÚ¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤¬±ü¸¶¸àÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢À¸Íè¤ÎÉé¤±¤óµ¤¤ÈÁà½Ä¤Î¼«¿®¤ÈÉã¿Æ¤Î¡Ö¿Í´Ö¤Ï¡¢ÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç»à¤Ì¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¤»¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¿¤ÀÃ±½ã¤Ë¶õ¤òÈô¤Ö¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Èº´¡¹ÌÚ¤Ï»×¤Ã¤¿¡£
¹âÅÙ5000¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢Á°Êý¤ÎÄã¤¤±À¤Î²¼¤Ë³¥¿§¤¬¤«¤Ã¤¿ÀÄ¤¤³¤¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¥ì¥¤¥ÆÏÑ¤À¡£
º´¡¹ÌÚ¤ÏÁà½ÄÀÊ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿2ËÜ¤Î¹Ýº÷¤Î¼è¤Ã¼ê¤Î°ì¤Ä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£´äËÜÂâÄ¹¤¬¹Ò¶õÊ¬¾³¤ËÍê¤ó¤Ç²þÁõ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï¤°¤¤¤Ã¤È°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£Åê²¼¤¹¤ëÇúÃÆ¤òÄß¤ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅ¼§´ï¤Î°ÂÁ´ÁõÃÖ¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¹Ýº÷¤ò°ú¤±¤Ð¡¢ÇúÃÆ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÅê²¼¤Ç¤¤ë¡£
¥ì¥¤¥ÆÏÑ¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢´í¸±¶õ°è¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£º´¡¹ÌÚ¤¬¥ì¥¤¥ÆÏÑ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤â¥ì¡¼¥À¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ·³¤ÎÊÔÂâ¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬½±¤¤¤«¤«¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
º´¡¹ÌÚ¤ÏÁ´¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Àä¤¨¤º¡¢·Ù²ü¤ÎÌÜ¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¡¢±æ¸î¤ÎÈ»ÀïÆ®µ¡¤ÎÊÔÂâ¤¬·Á¤òÊø¤·¤¿¡£È»µ¡¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÎ¥¤ì¤Æ¡¢Á°¸åº¸±¦¤ËÈô¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍã¤Î²¼¤«¤é¹õ¤¯´Ý¤¤¤â¤Î¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÅëºÜÎÌ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ä¤±¤¿Êä½õ¥¿¥ó¥¯¤À¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤°¤ó¤°¤ó¤È¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯È»µ¡¤â¤¤¤¿¡£È»¤ÎÊÔÂâ¤Ï¡¢ÀïÆ®Ââ·Á¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
º´¡¹ÌÚ¤ÏÁÇÁá¤¯»þ·×¤ò¸«¤¿¡£5»þ40Ê¬¡£¾åÈ¾¿È¤ò¿¤Ð¤·¤Æ²¼¤òÇÁ¤¤¤¿¡£¹âÅÙ1200¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é1300¥á¡¼¥È¥ë¤Î½ê¤Ë¡¢Çò¤¤ÃÇ±À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤ËÇ»º°¤Î³¤ÌÌ¤¬¸«¤¨¤¿¡£
ÅÄÃæÁâÄ¹µ¡¡¢µ×ÊÝ·³Áâµ¡¤Ï¡¢´Ö³Ö¤òÊø¤µ¤º¤Ë¥ì¥¤¥ÆÏÑ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ËüÛ´Ââ¤ÎÆÃ¹¶µ¡3µ¡¤Ï¡¢¥ì¥¤¥ÆÏÑ¤Î¤Þ¤µ¤Ë¾å¶õ¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤Ïº£¡¢Å¨¤ÎÆ¬¾å¤Ë¤¤¤ë¡×
Èó¾ï¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ÈÆ±»þ¤Ë·ã¤·¤¤µ¤ÎÏ¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
³¤ÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚ¤ÎÌÜ¤Ë¹õ¤¤±Æ¤¬¤Á¤é¤ê¤È±Ç¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÃÇ±À¤Î²¼¤Ë±£¤ì¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¤½¤³¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤º¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤¿¡£ÃÇ±À¤ÎÁØ¤¬Î®¤ìµî¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¿¡ª¡×1ÀÉ¡¢2ÀÉ¡¢3ÀÉ¡£¥ì¥¤¥ÆÏÑ¤Î³°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢°ìÎó¤ÎÃ±½Ä¿Ø¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Çò¤¤¹ÒÀ×¤¬¸«¤¨¤ë¡£
Àï´Ï¤«¡£¤¤¤ä¡¢¾¯¤·¾®¤µ¤¤¡£¤À¤¬¡¢·³´Ï¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÅÄÃæÁâÄ¹¤âµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢¤½¤ÎÊý¸þ¤Ë¿ÊÏ©¤òÊÑ¤¨¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¸å¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ª³¤ÌÌ¤òÃµ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¶õÊì¤Î»Ñ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
ÅÄÃæÁâÄ¹¤Ï´ÏÁ¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´Ï¼ó¤ÎÊý¸þ¤«¤é¼´Àþ¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µ×ÊÝ·³Áâ¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍýÁÛÅª¤ÊÆÍÆþ¤Ï¡¢´ÏÈø¤«¤é¤À¡£´Ï¼ó¤«¤é¤À¤È¡¢´äËÜÂâÄ¹¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ÎÂ®ÅÙ¤ÈÅ¨´Ï¤ÎÂ®ÅÙ¤¬¹ç»»¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¤òÇØ¤Ë¤·¤ÆÆÍÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇ¤âË¾¤Þ¤·¤¤µÞ¹ß²¼¹¶·â¤À¡£´ÏÁ¥¤«¤é¤ÎË¤·â¤¬¡¢ÂÀÍÛ¤ÎÌÜ¤¯¤é¤Þ¤·¤Ç¤¤¤¯¤é¤«ÀºÅÙ¤¬Íî¤Á¤ë¤«¤é¤À¡£¤À¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯ÂÀÍÛ¤Î°ÌÃÖ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¹âÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤³¤È¤âº´¡¹ÌÚ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Î¹âÅÙ¤Ï5000¥á¡¼¥È¥ë¤À¡£ËÈÅÄÈô¹Ô¾ì°ÊÍè¡¢µÞ¹ß²¼Çú·â¤Î·±Îý¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¹âÅÙ¤Ï3000¥á¡¼¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Î¹âÅÙ¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡¢°ìÅÙ¤«ÆóÅÙ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹âÅÙ¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¡¢ÆÍÆþ¤Î³ÑÅÙ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ë¡£·ë²Ì¡¢ÌÜÉ¸¤òÂª¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
3µ¡¤Ï´ÏÂâ¤Î¿¿¾å¤ËÇ÷¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´Ï¼ó¤«¤é¤ÎÆÍÆþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ôÉÃ¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢´ÏÂâ¤ÈÈô¹Ôµ¡¤¬¹Ô¤°ã¤Ã¤Æ¡¢¹¶·â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò°ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤Î»þ¡¢ÅÄÃæÁâÄ¹µ¡¤¬Íã¤ò¿¶¤Ã¤ÆÆÍÆþ¤Î¹ç¿Þ¤ò½Ð¤·¤¿¡£µ×ÊÝ·³Áâµ¡¤âÂ³¤¤¤¿¡£2µ¡¤Ïµ¡¼ó¤ò²¼¤²¤Æ¡¢µÞ¹ß²¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
ÆÍÆþ
º´¡¹ÌÚ¤¬ÌÜÉ¸¤ò¸«Äê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ²¼¤ò¸þ¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢·³´Ï¤Ï¤«¤Ê¤ê²¼Êý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£¾¯¤·Æþ¤ê¤¹¤®¤¿¤Èº´¡¹ÌÚ¤Ï°ì½Ö¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÁà½ÄÛå¤òÎÏ°ìÇÕ¡¢²¡¤·ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÜÉ¸¤Ï»°ÈÖ´Ï¤À¡£µÞ¹ß²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ê¡¢Á´¿È¤¬°ú¤Îö¤«¤ì¤½¤¦¤Ê¶¯¤¤¾×·â¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Âç¤¤Ê²»¤ò¤¿¤Æ¤Æ¡¢Áà½ÄÀÊ¤Î¸å¤í¤ËÈô¤Ó¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÀîÅçÃæ°Ó¤Î°ä¹üÈ¢¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤È¤¨´ÏÈø¤«¤é¼´Àþ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤â¤½¤â´ÏÁ¥¤Ï¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÆ¨¤²¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡£´ÏÁ¥¤Ï¶õ½±¤ò¼õ¤±¤ë¤È¥¸¥°¥¶¥°¤Î²óÈò¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£»þÂ®500¥¥í°Ê¾å¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇµÞ¹ß²¼¤¹¤ëÈô¹Ôµ¡¤Ï¡¢¥¸¥°¥¶¥°¹ÔÆ°¤ÎÀè¤òÍ½ÁÛ¤·¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ÆÉ¤ß¤ò¸í¤ì¤Ð¡¢´ÏÁ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³¤¤ËÆÍ¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼ÂÀï¤Ç¤ÎµÞ¹ß²¼¹¶·â¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÆñ¤·¤¤¡£
ÆÍÆþ³ÑÅÙ¤Ï40ÅÙÁ°¸å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÎ´¶¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿âÄ¾¤ËÍî²¼¤·¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤ê¡¢É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤¿¡£Æ¬¤Î¾å¤Ë³¤¤¬ÀÄ¤¤Ëë¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÌÜÉ¸¤Ï¤É¤³¤À¡£·³´Ï¤Ï¤É¤³¤À¡£Áà½ÄÛå¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·³´Ï¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¶ìÄË¤ÈÉÔ°Â¤È¾Ç¤ê¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Â®ÅÙ·×¤Î¿Ë¤Ï¡¢500¥¥í¤«¤é550¥¥í¡¢¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë600¥¥í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
Á´¿È¤Î·ì±Õ¤¬Æ¬¤Ë½¼Ëþ¤·¡¢Ê®¤½Ð¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾åÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¶å¶åÁÐ·Ú¤Ï¶õÃæÊ¬²ò¤¹¤ë¡£°µÎÏ¤ËÉé¤±¤Þ¤¤¤ÈÎÏ¤àÆ¬¤Çº´¡¹ÌÚ¤Ï¹Í¤¨¤¿¡£
µÞ¤ËÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤¬¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÉ÷ËÉ¥¬¥é¥¹¤¬ÆÞ¤Ã¤¿¡£³¤ÌÌ¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ°Õ¼±¤ËÆ¬¤Î¾å¤ÎÅ·³¸¡Ê¥¥ã¥Î¥Ô¡¼¡Ë¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¤µ¤Ã¤ÈÉ÷ËÉ¥¬¥é¥¹¤ÎÆÞ¤ê¤¬¼è¤ì¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÇÈ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£È¿¼ÍÅª¤ËÁà½ÄÛå¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡£Á´¿È¤¬Åê¤²½Ð¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¾×·â¤ò¤¦¤±¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î³¤ÌÌ¤¬ÀÄ¶õ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Î¾Íã¤Î²¼¤«¤é¡¢³¤ÌÌ¤¬Î®¤ìµî¤ê¡¢±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢·ã¤·¤¯¸ÆµÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶»¤È¸ª¤¬Âç¤¤¯¾å²¼¤·¤¿¡£Áà½ÄÛå¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ê¤¬¤±¤¤¤ì¤ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¡¼ó¤ÎÁ°Êý¤ËÇò¤¤ÃÇ±À¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ÎÃæ¤Ë±£¤ì¤è¤¦¡£ÒôÓÍ¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£
¹âÅÙ1200¥á¡¼¥È¥ë¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï±À¤Ë±£¤ì¤Ê¤¬¤é³¤ÌÌ¤òÃµ¤·¤¿¤¬²¿¤â¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´Ï¼ó¤«¤éÆÍÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë´ÏÂâ¤Ï±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Íã¤ò·¹¤±¤Æ¡¢Èô¤ó¤Ç¤¤¿Êý¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡¢3ÀÉ¤Î´ÏÁ¥¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÄÃæÁâÄ¹¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£µ×ÊÝ·³Áâ¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¶õ¤Ë¤Ï²¿¤â¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ì¿Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¹õ±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢³¤ÌÌ¤Ë¤Ï²¿¤Îº¯À×¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Å¨¤Î´ÏÂâ¤¬¼Í·â¤·¤Æ¤¤¿Æ°¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢·âÄÆ¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÅÄÃæÁâÄ¹¤Ï¹¶·â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸í¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿ôÉÃ¡¢ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Íã¤ò¿åÊ¿¤ËÄ¾¤¹¤È¡¢Á°Êý¤ËÇ»¤¤ÎÐ¤Î»³¤¬¸«¤¨¤¿¡£¥ì¥¤¥ÆÅç¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ¾åÉôÂâ¤¬ÃÏ¹ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¤¥ÆÅç¤À¡£
¥ì¥¤¥ÆÅç¤Î¥¿¥¯¥í¥Ð¥óÈô¹Ô¾ì¤«¤éÅ¨¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤í¤À¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÁÇÁá¤¯»ÍÊý¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿¡£±æ¸î¤ÎÈ»µ¡¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÀï¾ì¤Î¾å¶õ¤Ç¡¢¤¿¤À°ìµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢Å¨¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÁ°¤Ë°ì¹ï¤âÁá¤¯¡¢¤³¤³¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï800¥¥íÇúÃÆ¤òÍî¤È¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ç´ÏÁ¥¤òÃµ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¾®¤µ¤ÊÁ¥¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£Á¥¼ó¤¬È¢·¿¤ËÀÚ¤êÎ©¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÉôÂâ¤òÍ¢Á÷¡¢¾åÎ¦¤µ¤»¤ëÍÈÎ¦Á¥¤À¤Ã¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ïµ¡ÂÎ¤ò¤¹¤Ù¤é¤»¤Æ¡¢Á¥¤Î¼´Àþ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Á¥¤Ï¤Ê¤¼¤«²óÈò¹ÔÆ°¤ò¼è¤é¤º¡¢¤¿¤À°ìÄ¾Àþ¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤ÏÁà½ÄÛå¤òº¸¼ê¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¤Æ¡¢±¦¼ê¤Ç¹Ýº÷¤Î¼è¤Ã¼ê¤ò摑¤ó¤À¡£800¥¥íÇúÃÆ¤Î¿®´É¤Ï¡¢ÅêÃÆ¸å¡¢2ÉÃ¤ÇÇúÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¡£
¡Öº£¤À¡ª¡×º´¡¹ÌÚ¤ÏÁà½ÄÛå¤ò¶¯¤¯Á°Êý¤ËÅÝ¤·¤¿¡£3¥á¡¼¥È¥ë¤Î»à¤Î¥Ä¥Î¤ò¤Ä¤±¤¿¶å¶åÁÐ·Ú¤Îµ¡¼ó¤Ï¿¼¤¯²¼¤¬¤ê¡¢µ¡ÂÎ¤ÏµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËµÞ¹ß²¼¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
500¥¥í¤ÎÂ®ÅÙ¤«¤éÍè¤ë°µÎÏ¤¬¡¢Á´¿È¤òÏÄ¤á¡¢·ì¤òµÕÎ®¤µ¤»¤¿¡£
¹âÅÙ800¥á¡¼¥È¥ë¡£º´¡¹ÌÚ¤ÏÌ´Ãæ¤Ç¹Ýº÷¤Î¼è¤Ã¼ê¤ò°ú¤¤¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢µÞ¤Ë·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¡ÂÎ¤¬ÃÆ¤ß¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¼ÂÀï¤Ç¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï500¥á¡¼¥È¥ë°Ê²¼¤Þ¤ÇÂÔ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¹¤°¤ËÁà½ÄÛå¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡£Íã¤Î²¼¤òÁ¥ÂÎ¤¬Î®¤ìµî¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤ÏµÞ¾å¾º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Á¥ÂÎ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿³¤ÌÌ¤ËÂç¤¤ÊÇò¤¤ÇÈÌæ¤¬Ê¨¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×»×¤ï¤º¡¢¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤ÏµÞ¾å¾º¤òÂ³¤±¤¿¡£¶å¶åÁÐ·Ú¤Ï¿È·Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Áá¤¯Æ¨¤²¤í¡£·â¤¿¤ì¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤ÏÇØÃæ¤Ë´¨¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£Á°Êý¤ËÃÇ±À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¤½¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¤ËÆ¨¤²¤è¤¦¤Èº´¡¹ÌÚ¤Ï·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À¸´Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ°¤â¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤À¡£¥ì¥¤¥ÆÅç¤Î¥¢¥á¥ê¥«¶õ·³¤ÎÈô¹Ô¾ì¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¾ì½ê¤ò¶µ¤¨¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´äËÜÂâÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£±«¤ÎÆü¤ËÇÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÈô¹Ô¾ìÃÏ¿Þ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï500¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹âÅÙ¤Ç³¤¾å¤ò1»þ´ÖÈô¤ÓÂ³¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³µ¡¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤º¤Ë¡¢¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¤Î¥«¥¬¥ä¥óÈô¹Ô¾ì¤ËÃåÎ¦¤·¤¿¡£
³ä¤êÁý¤·¤µ¤ì¤ë¡ÖÀï²Ì¡×
ËüÛ´Ââ¤Î¹¶·â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿1944Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ19Ç¯¡Ë11·î12Æü¤Î¸á¸å¡¢Àï²Ì¤ÎÈ¯É½¤¬¥Þ¥Ë¥é¤Î·³»ÊÎáÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·Ê¹µ¼ÔÃ£¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
·³¤ÎÈ¯É½¤ò¸µ¤Ë¿·Ê¹µ»ö¤Ï½ñ¤«¤ì¤¿¡£¿·Ê¹¼Ò¤ËÁ÷¤ëÁ°¤Ë¡¢¿·Ê¹µ»ö¤Ï¸¡±Ü¤µ¤ì¡¢·³¤Î°Õ¸þ¤òÌµ»ë¤·¤¿µ»ö¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ËüÛ´Ââ¤ÎÀï²Ì¤Ï¡¢¡ÖÀï´Ï°ìÀÉ¡¢Í¢Á÷Á¥°ìÀÉ¤ò·âÄÀ¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ÅÄÃæÁâÄ¹¤Î°ìÈÖµ¡¤¬Í¢Á÷Á¥¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤ò¤·¤Æ·âÄÀ¡£º´¡¹ÌÚ¤Î»ÍÈÖµ¡¤Ï¡¢¡ÖÀï´Ï¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÌð¤ÎÇ¡¤¯ÂÎÅö¤¿¤ê¤ò´º¹Ô¤·¤Æ·âÄÀ¡×¤µ¤»¤¿¡£
±æ¸îÀïÆ®µ¡¤ÏÆ±»þ¤ËÀï²Ì³ÎÇ§µ¡¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æù´ã¤Ç¤Î³ÎÇ§¤Ï¤¸¤Ä¤ËÉÔÀµ³Î¤À¤Ã¤¿¡£Å¨¤ÈÀï¤¤¡¢ÆÃ¹¶µ¡¤ò¼é¤ê¡¢Å¨¤Î¹¶·â¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃ¹¶µ¡¤ÎÀï²Ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤À¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÆÃ¹¶¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¡¢1944Ç¯10·î¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡ÖÂæÏÑ²¹Ò¶õÀï¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶õÊì¤ò19ÀÉ·âÄÀ¡¦·âÇË¡£Àï´Ï4ÀÉ·âÄÀ¡¦·âÇË¡£½äÍÎ´Ï7ÀÉ·âÄÀ¡¦·âÇË¡×¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡¢¡Ö½äÍÎ´Ï2ÀÉÂçÇË¡×¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
Àï¤¤¤Ê¤¬¤é¤ÎÀï²Ì³ÎÇ§¤¬Æñ¤·¤¤¾å¤Ë¡¢´ðÃÏ¤ËÌá¤Ã¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë»þ¡¢¾åÁØÉô¤Î¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Îµ¾À·¤òÊ§¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÀï²Ì¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¤¤¤¦Ìµ°Õ¼±¤Î°µÎÏ¤¬¤µ¤é¤ËÀï²Ì¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¡£ÉÔ½¼Ê¬¤ÊÀï²Ì¤Ç¤Ï¡¢ÁÔÎõ¤ÊÀï»à¤ò¿ë¤²¤¿±ÑÎî¤¬Éâ¤«¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢Í¶Æ³¿ÒÌä¤¬¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Àï²Ì¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢·³Éô¤â¹ñÌ±¤â¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤¿¡£
ËüÛ´Ââ¤Î¾ì¹ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¿·Ê¹µ¼Ô¤Ï¡¢ÂçËÜ±Ä¤ÎÈ¯É½¤ò¸µ¤Ë¡¢Í¦ÁÔ¤Êµ»ö¤ò½ñ¤¡¢ÆóÆü¸å¡¢ÆâÃÏ¤Î³Æ¿·Ê¹¤Î°ìÌÌ¤Ë²Ú¡¹¤·¤¯·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖËüÛ´Ââ¤¬É¬»àÀ¬ÅÓ¤Ë¤Î¤Ü¤ëÆü¡¢º°ÀÄ¤Î³¤¤ËÅÀ¡¹¤¿¤ëÅç¡¹¤Î·Ê¿§¤Ï¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤Ð¤«¤ê¡£ËüÛ´Ââ¤Îµ¡±Æ¤¬Æ²¡¹¤Î¹ì²»¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢¥ì¥¤¥ÆÏÑ¾å¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏÈ¬»þÈ¾¤¹¤®¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¿·Ê¹µ»ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê·à²èÄ´¡¦¹ÖÃÌÄ´¤ÎÊ¸¾Ï¤¬Â³¤¯¡£
ÅÄÃæÁâÄ¹¤¬ÂÎÅö¤¿¤ê¤·¤¿Í¢Á÷Á¥¤Ï¡Ö¹ÈÏ¡¤Î±ê¤ËÇ³¤¨¤Æ¹ìÄÀ¤·¡×¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬ÆÍÆþ¤·¤¿Àï´Ï¤Ï¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤²Ð±ë¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢¤Î¤¿¤¦¤Á¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ê¤·¤¿¡£
·³¤Î¸¡±Ü¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿Êý¤¬¹ñÌ±¤¬´î¤ó¤À¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢Çä¤ì¤¿¤«¤é½ñ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£Çä¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Çä¤ì¤ëÊý¸þ¤Ëµ¼Ô¤ÏÇ®¤òÆþ¤ì¤ë¡£É®¤ò¶¥¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¼¡¤ÎÆÃ¹¶¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
ÂçËÜ±Ä¤Ï¡¢ÍâÆü13Æü¸á¸å2»þ¤ËÀµ¼°¤ËÎ¦·³¤ÎÂè°ì²óÆÃÊÌ¹¶·âÂâ¤ÎÀï²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
³¤·³¤ÎÂè°ì²óÆÃÊÌ¹¶·âÂâ¤Ï¡¢¶õÊì¤òÄÀ¤á¤¿¤¬¡¢Î¦·³¤ÏÀï´Ï¤òÄÀ¤á¤¿¡£¶õÊì¤ËÍ¥¤ë¤È¤âÎô¤é¤Ê¤¤Àï²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÄÃæÁâÄ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬ÄÀ¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÁà½Ä¤ÎÏÓ¤¬ÆÃÊÌÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£º´¡¹ÌÚ¤Ê¤é¡¢Àï´Ï¤òÄÀ¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ØÊÆ¹ñ³¤·³ºîÀïÇ¯»ï¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ì¥¤¥ÆÏÑ¤Î¤³¤ÎÆü¤ÎÈï³²¤Ï¡¢¡ÖÍÈÎ¦½®Äú½¤Íý´Ï¥¨¥¸¥ã¥ê¥¢¡¢Æ±¥¢¥¥ê¡¼¥º¡¢ÆÃ¹¶µ¡¤Ë¤è¤êÂ»½ý¡×¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£Á¥¤Î·Á¤«¤é¤ß¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¹¶·â¤·¤¿´Ï·¿¤È°ìÃ×¤¹¤ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÎÈï³²¤ÎµÏ¿¤â¤Ê¤¤¡£
¾Ã¤µ¤ì¤¿Â¸ºß
ÂçËÜ±ÄÈ¯É½¤Î¤·¤Ð¤é¤¯¸å¡¢¥ë¥½¥óÅç¤Î¥«¥í¡¼¥«¥óÈô¹Ô¾ì¤Î¾å¶õ¤Ë¡¢3¥á¡¼¥È¥ë¤Î»à¤Î¥Ä¥Î¤òÆÍ¤½Ð¤·¤¿¶å¶åÁÐ·Ú¤¬¸½¤ì¤¿¡£
ÃåÎ¦»ÑÀª¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¡¢ËüÛ´Ââ¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿ÃÏ¾å¶ÐÌ³Ê¼Ã£¤ÏÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¡£800¥¥íÇúÃÆ¤òÀÑ¤ó¤À¤Þ¤ÞÃåÎ¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢»à¤Î¥Ä¥Î¤Ë¿¨¤ì¤¿¤é´ÊÃ±¤ËÇúÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¶±¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢Ìµ»ö¤ËÃåÎ¦¤·¤¿¶å¶åÁÐ·Ú¤Ë¿Í¡¹¤Ï»¦Åþ¤·¤¿¡£ºÂÀÊ¤ÎÅ·³¸¤¬³«¤¤¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿»þ¡¢Á´°÷¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¿±þ¤¬ÉÔ»×µÄ¤À¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¤Î¥«¥¬¥ä¥óÈô¹Ô¾ì¤ËÉÔ»þÃå¤·¤¿»þ¡¢¤¹¤°¤ËÌµÀþ¤ÎÏ¢Íí¤òÍê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿Í¡¹¤Ï¡¢¸ý¡¹¤Ëº´¡¹ÌÚ¤ò¤Û¤á¤¿¡£Àï´Ï°ìÀÉ¤òÄÀ¤á¤¿¤È¤¤¤¦ÂçËÜ±Ä¤ÎÈ¯É½¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¡¢Ê¬¤«¤é¤ó¤è¡×¤ÈÇ®¶¸¤¹¤ë¿ÍÃ£¤ËÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËüÛ´Ââ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¾Ü¤·¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢±ü¸¶¸àÄ¹¤¬¤¤¤¿¡£
±ü¸¶¸àÄ¹¤Ï¡ÖÈ¯Æ°µ¡¤¬ÉÔÄ´¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÉúÌÜ¤¬¤Á¤Ëº´¡¹ÌÚ¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÉÔÄ´¤Ê¤éµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢±ü¸¶¸àÄ¹¤Ï¸µµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢Âè»Í¹Ò¶õ·³¤«¤é¡ÖÍâÆü¡¢Êó¹ð¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¿Îá¤¬º´¡¹ÌÚ¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£
ÀÐÅÏ½Ó¹Ô·³Áâ¤¬½Å¶ì¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡Ö»Í¹Ò·³¡ÊÂè»Í¹Ò¶õ·³¡Ë¤Ï¹²¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£º´¡¹ÌÚ¸àÄ¹¤ÏÂÎÅö¤¿¤ê¤»¤ê¡¢¤Ê¤ó¤ÆÂçËÜ±Ä¤ØÊó¹ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ø¡¢ËÜ¿Í¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÄÌ¿®°÷¤ÎÉÍºêÁâÄ¹¤¬¡¢¡ÖÌÀÆü¡¢·³»ÊÎáÉô¤Ø¹Ô¤¯¤È¤·¤Ü¤é¤ì¤ë¤¾¡×¤È¶¼¤«¤¹¤è¤¦¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬ÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÍÈÎ¦Á¥¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£½ÐÈ¯¤Î»þ¤Ë¡¢ÉÚ±Ê³Õ²¼¤â¡¢Í¢Á÷Á¥¤Ê¤ó¤«¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤ÎÄÌ¤ê¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
º´¡¹ÌÚ¤Ï¤Ä¤È¤á¤ÆÎäÀÅ¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢À°È÷¤ÎÂ¼ºê¾¯°Ó¤Ï¡¢ÇúÃÆ¤òÍî¤È¤»¤ë¤è¤¦¤Ë²þÁõ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢·³»ÊÎáÉô¤ÏÀµ¼°¤Ëµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÌä¤ï¤ì¤¿¤é¡¢´äËÜÂâÄ¹¤¬¤ä¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µ¢´Ô¤¹¤ë»þ¤Ë800¥¥íÇúÃÆ¤òÊú¤¨¤Æ¤Ï´í¸±¤À¤«¤é¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£º£Ìë¤ÏÀ¸´Ô½Ë¤¤¤ò¤ä¤í¤¦¡×Â¼ºê¾¯°Ó¤¬ÌÀ¤ë¤¤À¼¤ÇÁ´°÷¤ò¸«¤¿¡£
ËüÛ´Ââ¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Î¿©»ö¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Í¼¿©¤Î¿ô¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤ò²Ã¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ºòÆü¤ÎÌë¤«¤éº´¡¹ÌÚ¤ÎÊ¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿æ»ö¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤ÈÉÍºêÁâÄ¹¤¬¸À¤Ã¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤¬¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
ËÈÅÄ¤Ç¤Ï¡¢ÂçËÜ±Ä¤Î¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´äËÜÂâÄ¹¤ÎºÊ¡¢ÏÂ»Ò¤Î¸µ¤Ë¤â¿·Ê¹µ¼Ô¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£ÏÂ»Ò¤Ï¡¢¿·Ê¹µ¼Ô¤òÈò¤±¤Æ¡¢ºÂÉß¤Î±ü¤Ë±£¤ì¤¿¡£Ìµ±óÎ¸¤Êµ¼Ô¤Ï¡¢ÌµÃÇ¤ÇÄí¤ËÆþ¤ê¡¢ÏÂ»Ò¤òÃµ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¡¢´äËÜÂâÄ¹¤¬ÇîÂ¿¤ÇÇã¤Ã¤¿Ì²¤ê¿Í·Á¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤ÎÂ£¤êÊª¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â»ä¤ò»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¡¢ÏÂ»Ò¤Ïµã¤¤¤¿¡£
Íâ14Æü¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¡¢ÀÐ¼í·´ÅöÊÌÂ¼¤âÁ°Æü¤ÎÂçËÜ±ÄÈ¯É½¤Î¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤òÊ¹¤¤¤ÆÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¶ÛµÞ¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿Â¼²ñµÄ¤ÏËüºÐ¤ò»°¾§¤·¡¢ÌÛÅø¤·¡¢¡Ö¿ÀÏÉ¤Î°Î¶È¤ò¸²¾´¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°Ñ°÷²ñ¡×ÀßÃÖ¤ò²Ä·è¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤ÎÀ¸²È¤Ë¡¢Â¼¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢Àã¤òÆ§¤ß¡¢ÇÏ¤½¤ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Ä¤Ìä¤ËÍè¤¿¡£
Æ±¤¸Æü¡¢Âè»Í¹Ò¶õ·³¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖÂçËÜ±Ä¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¶²¤ìÂ¿¤¯¤â¡¢¾åÊ¹¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¡¢¼¡¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏËÜÅö¤ËÀï´Ï¤òÄÀ¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È»²ËÅ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¾åÊ¹¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢Å·¹Ä¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÄûÀµ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Å·¹Ä¤Ë±³¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢»ÊÎá´±¤ÎÀÕÇ¤ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦°ÅÌÛ¤ÎÌ¿Îá¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤ËÀï´Ï¤òÄÀ¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤·¤Æ»à¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤¿¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë