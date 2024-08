マンU、バイエルンからDFマズラウィを獲得！　4年契約に1年間の延長OPが付随「信じられない気持ち」

マンチェスター・ユナイテッドは13日、バイエルンからモロッコ代表DFヌサイル・マズラウィが完全移籍にて加入することを発表した。新シーズンに向けて各ポジションの強化を進めているマンチェスター・ユナイテッドが、サイドバック(SB)の即戦力としてエリック・テン・ハフ監督との共闘経験もあるマズラウィを獲得した。契約期間は2028年6月30日までの4年間で1年間の延長オプションも付随。イギリスメディア『スカイ』によると、移籍金は1500万ユーロ(約24億円)+ボーナス500万ユーロ(約8億円)の総額2000万ユーロ(約32億円)であるという。

