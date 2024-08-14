¸½Ìò¤Î½Ð²Ô¤®¾î¤¬¾Ú¸À!!¡¡À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÃæ¹ñ¿Í·Ð±Ä¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤¬¡íÆüËÜ¿ÍÉ÷Â¯¾î¤À¤é¤±¡í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÍÌ¾É÷Â¯Å¹¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡£ÆüËÜ¸ì¤Î¸»»áÌ¾¤òÌ¾¾è¤ê¡¢¼Ì¿¿¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤ËÆüËÜ¿Í¤È»×¤¨¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬Â¿¿ôºßÀÒÃæ
±ß°Â¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢³¤³°¤Ø½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤¯ÆüËÜ¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¸½¾Ý¤¬É÷Â¯¾î¤Ë¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍÍÁê¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê»Å»ö¤È¤Ï¤É¤¦¤â°ã¤¦¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÉ÷Â¯¾î¤Î½Ð²Ô¤®¥Ö¡¼¥à¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤¬Íí¤à¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¿ô¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç......¡£
º£¡¢É÷Â¯¤äAV¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥í»º¶È¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¿Í¡£¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÄÉ¤¦Ã»´üÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡ÚÆüËÜ¤Ë¿¯¿©¤¹¤ëÃæ¹ñ¡Ö¥¨¥í»º¶È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Î°Ç¡¡Âè1²ó¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³¤³°É÷Â¯¤Î¥×¥ì¥¤¥ë¡¼¥à¤Û¤«
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¡ÖÆüËÜ¿Í¡×¤Î´õ¾¯²ÁÃÍ
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¤¬³¤³°¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤Ë¡Ö½Ð²Ô¤®¡×¤Ë¹Ô¤¯¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢½ô¹ñ¤Ç¤Ï°ìÈÌ¤ÎÆüËÜ¿Í½÷À¤Þ¤ÇÆþ¹ñ¿³ºº¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢»×¤ï¤ÌÊÀ³²¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤«¤é¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ëÃæ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÉ÷Â¯Å¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤¿¤é¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂçÉô²°¤ÎÂÔµ¡¼¼¤Ë¡ØSay hello¡ª¡Ù¡Ê¥Ï¥í¡¼¤Î»þ´Ö¤À¡ª¡Ë¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤ËÍè¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏ²¼¤ÎÀè¤ÎÂçÉô²°¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢¥½¥Õ¥¡¤ËÃËÀ¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢10¡Á20¿Í¤Î½÷¤Î¥³¤¬¥º¥é¥Ã¤ÈÊÂ¤Ö¤ó¤Ç¤¹¡×
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥·¥É¥Ë¡¼¤Ë¤¢¤ë½Ð²Ô¤®ÀèÅ¹ÊÞ¤ÎÍÍ»Ò¤òÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶ÐÌ³·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥µ¥È¥ß¤µ¤ó¡Ê38ºÐ¡£²¾Ì¾¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤ÎËÜ¶È¤Ï´ØÀ¾ÃÏÊý¤Î¥½¡¼¥×¾î¤À¤¬¡¢Ç¯¤Ë1¡¢2²ó¤Û¤É¡Öµ¤Ê¬Å¾´¹¤ò·ó¤Í¤Æ¡×¥·¥É¥Ë¡¼¤Ë10Æü´Ö¤Û¤É½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤¯¡£
µÒ¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤ëÆüËÜ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç¤Ï½÷À¤Îà¼ÂÊªá¤òÁª¤Ð¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£Å¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ËÃæ¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÉ÷Â¯»º¶È¤Î½¬´·¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤Û¤«¤Î¥³¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤È¤±¤Ã¤³¤¦¥Ø¥³¤ß¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥·¥É¥Ë¡¼¤ÎÅ¹¤ÏÃæ¹ñ¿ÍµÒ¤¬6³ä¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï¼ã¤¤¥³¤ò¹¥¤ß¤¬¤Á¡£¤¿¤À¡¢»ä¤ÏÂæÏÑ¿Í¤ä¥¤¥ó¥É·Ï¤Î¿Í¤«¤é¥¦¥±¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ç1Æü5¡¢6ËÜ¡¢Â¿¤¤¤È½½¿ôËÜ¤Î»ØÌ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê¥µ¥È¥ß¤µ¤ó¡Ë
É÷Â¯¶È³¦¤Ï1²ó¤ÎÀÜµÒ¤ò¡ÖËÜ¡×¤Ç¿ô¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï1ËÜÅö¤¿¤êÌó200¹ë¥É¥ë¡ÊÌó2Ëü1500±ß¡Ë¤¬¥µ¥È¥ß¤µ¤ó¤Î¼è¤êÊ¬¤À¡£
ÅÏ¹ÒÈñ¤Ï¼«Ê¢¤À¤¬¡¢Å¹Æâ¤ËÇñ¤Þ¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÀáÌó¤¹¤ì¤Ð¡¢1¡¢2ÆüÆ¯¤¤¤Æ¥Ú¥¤¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Èà½÷¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë´õ¾¯²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÅ¹¤Î½÷¤Î¥³¤Î8³ä¤¯¤é¤¤¤¬ÆüËÜ¿Í¤Î¤³¤È¤â¡£¶¯¤ß¤¬¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
»ö¼Â¡¢¸½ÃÏ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö¿·¿Í¡×8¿Í¤Î¤¦¤Á7¿Í¤¬ÆüËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤Ê¶¡µë²áÂ¿¤À¡£
¢£Ãç²ð¶È¼Ô¤ËÍí¤àÃæ¹ñ¿Í
½Ð²Ô¤®¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÇØ·Ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
20Ç¯¶á¤¯Á°¤«¤é¶È³¦¤òÃÎ¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó½Ð²Ô¤®¾î¤Î¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¡Ê40Âå¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥«¥ª¤Ê¤É¤Î³¤³°¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤ËÆüËÜ¤ÎAV½÷Í¥¤ä¥½¡¼¥×¾î¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ÃÙ¤¯¤È¤â¥¼¥íÇ¯ÂåÃæÈ×¤«¤éÂ¸ºß¤·¤¿¤â¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¤è¤¦¤ËÇä½Õ¤¬¤Û¤Ü¹çË¡¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Ê¤É¤ÇÂÚºßÃæ¤ËÉ÷Â¯Å¹¤ÇÆ¯¤¯ÆüËÜ¿Í¤âÀÎ¤«¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢½Ð²Ô¤®¾î¤¬ÂçÎÌ¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¤Î¤ÏºÇ¶á¤ÎÏÃ¤À¡£½Ð²Ô¤®¾î¤Î¥â¥Ê¤µ¤ó¡Ê28ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç²ñ¤¦àÆ±Î½á¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÃÇ¥È¥Ä¤ËÂ¿¤¤Æ°µ¡¤Ï¥Û¥¹¥ÈÍí¤ß¡£ÂÔµ¡¼¼¤Ç¡ØÃ´Åö¡Ù¡Ê¿ä¤·¤Î¥Û¥¹¥È¡Ë¤Ë»È¤¦¤ª¶â¤ò²Ô¤®¤ËÍè¤¿¡¢¤ÈÏÃ¤¹¥³¤¬ÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Û¥¹¹¥¤½÷»Ò¤Î´Ö¤Ç¡¢³¤³°½Ð²Ô¤®¤ÎÂ¸ºß¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ë¡£2018Ç¯º¢¡¢Èà½÷¤é¤Î³¦·¨¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿½÷À¤¬¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç¤ÎÀï²Ì¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î½÷À¤Ï¥Ò¥è¥ê¤µ¤ó¡Ê25ºÐ¡Ë¤È¤¤¤¤¡¢ÉáÃÊ¤ÏËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Èà½÷¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤Ç¡¢Ã´Åö¤Ë200Ëü±ß¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥¿¥ï¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤è¡ª¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤é¥Ð¥º¤Ã¤Æ¡¢»ö¾ð¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·Ú¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢100¿Í¤¯¤é¤¤¤Ë»ö¾ð¤ò¶µ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¤â¤Ã¤È¤â¡¢½Ð²Ô¤®¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â³¤³°¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤ÈÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÃç²ð¶È¼Ô¤À¡£Á°½Ð¤Î¥µ¥È¥ß¤µ¤ó¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖÃç²ð¶È¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤Î¥³¤¬²Ô¤¤¤À¼ê¼è¤ê¤Î1³äÄøÅÙ¤¬´«Í¶¤·¤¿¥¹¥«¥¦¥È¤ËÅÏ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë1Æü¤Ë20Ëü±ß²Ô¤²¤Ð¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤Ï2Ëü±ß¡ß¿Í¿ôÊ¬¤ÎÌÙ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤¬¤É¤ó¤É¤ó½÷¤Î¥³¤ò´«Í¶¤·¤Æ³¤³°¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¥¹¥«¥¦¥È¤¿¤Á¤ÏX¤Çµá¿Í¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥Û¥¹¥È·ÐÍ³¤Ç½÷À¤ò´«Í¶¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢Èà¤é¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ç¡¢³¤³°»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¸Ä¡¹¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Î¡Ö¾å¡×¤Ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°¶Àû¶È¼Ô¤¬¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤ËºßÆüÃæ¹ñ¿Í¤äÆüÃæ¥Ï¡¼¥Õ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Íí¤ó¤Ç¡¢³¤³°¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤ÈÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö´é¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Ãæ¹ñ·Ï¤é¤·¤¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬¡¢³¤³°¤ÎÃæ¹ñ·ÏÅ¹ÊÞ¤Ë½÷¤Î¥³¤òÁ÷¤ë¸½ºß¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¾¯¤·Á°¤«¤é°ìÈÌ²½¤·¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
Á°½Ð¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó½Ð²Ô¤®¾î¡¦¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦ÏÃ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¾Ò²ðÀè¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ËµÚ¤Ö¡£
¡Ö»ä¤ÎÂÎ¸³¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Àè¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ä¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥É¥Ð¥¤¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¡Ë
³¤³°É÷Â¯¤Î¥×¥ì¥¤¥ë¡¼¥à¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¤¬½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î¤â¤Î
¢£Ê¡·ú¾Ê·Ï¤Î·Ð±Ä¼ÔÁÈ¿¥
Èà½÷¤Î¼Â´¶¤òÎ¢¤Å¤±¤ëÏÃ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾ì¹ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÏÃæ¹ñ·Ï¤Î½÷À¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£É÷Â¯¤¬¤Û¤Ü°ãË¡¤Î¹ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥ä¥ß±Ä¶È¡£Å¹¤Î¥Þ¥Þ¤¬¡ØWeChat¡Ù¡ÊÃæ¹ñ¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¡Ë¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤ò¸ÜµÒ¤Ë¤¹¤ë·ÁÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢ËÌÊÆ¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë½Ð²Ô¤®¾î¤Î¥Ò¥È¥ß¤µ¤ó¡Ê36ºÐ¡Ë¤À¡£Èà½÷¤Ï²áµî¡¢¥Þ¥«¥ª¤Î¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¤Ç½Ð²Ô¤®¤·¤¿»ñ¶â¤ÇÂæÏÑ¤Ë¸ì³ØÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±Ñ¸ì¤Î¤Û¤«¤ËÃæ¹ñ¸ì¤âÏÃ¤»¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï1²óÅö¤¿¤ê¿ô¥õ·î´Ö¤ÎÅÏÊÆ¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ500Ëü±ß°Ê¾å¤ò²Ô¤®Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌÔ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«Ë¿½ê¤ÎÉ÷Â¯Å¹¡£ÂÔ¹ç¼¼¤ÇÃæ¹ñ¿ÍÃËÀµÒ¤¬ÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¤½¤ì¤È¤Ï°ã¤¦Ê·°Ïµ¤
Èà½÷¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ¹ñ·ÏÉ÷Â¯Å¹¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Ãæ¹ñÆîÉô¤ÎÊ¡·ú¾Ê¡ÊÊ¡½£¡Ë·Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Å¹¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¡·ú·Ï¡£°ì¸«¤µ¤ó¤¬Íè¤ë¤È¡¢¥Þ¥Þ¤¬¡Ø¡û¡ûÃÏÊý¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª¡Ù¤È¿Ò¤Í¤Æ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¡¢Æ±¶¿¤Î¿Í°Ê³°¤ÏÆ±¤¸Ãæ¹ñ¿Í¤Ç¤âÃÇ¤ëÅ¹¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Ò¥È¥ß¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÊ¡·ú¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î²¸·Ã¤â¼õ¤±¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«½Ð²Ô¤®¤ò»Ï¤á¤¿½é´ü¡¢¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö»Å»ö¤Ö¤ê¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤Û¤«¤Î³¹¤ÎÃç´Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤òÀáÌó¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò»È¤¤¤¿¤¬¤é¤º¡¢¡ØWeChat¡Ù¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿Æ±¶¿¿Í¤ÎÆ±¶È¼Ô¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¡¢Æ¯¤¤Î¤¤¤¤½÷¤Î¥³¤ò¾Ò²ð¤·¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢Åö¶É¤ÎÅ¦È¯¾ðÊó¤â¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¥Ò¥È¥ß¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤¬Ãç¤Î¤¤¤¤Ãæ¹ñ¿Í¥Þ¥Þ¡Ê±¦¡Ë¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤ª²Ö¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿
²¾¤ËÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÐÍ³¤Ç½Ð²Ô¤®¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥ó¥°¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÃæ²Ú³¹¡Ë¤ä¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ä¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤¢¤ëÉ÷Â¯Å¹¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÂçÅÔ»Ô¤ÏÆþ¹ñµñÈÝ¤äÅ¦È¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¿Í½Ð²Ô¤®¾î¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤¿¤á¡¢²á¾ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¹çÀï¤ä²Á³ÊÇË²õ¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤À¡£
¤¿¤À¡¢¥Ò¥È¥ß¤µ¤ó¤ÏÊ¡·ú¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤Û¤«¤ËÆüËÜ¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢¹â¤¤µëÎÁ¤ÇÆ¯¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥·¥É¥Ë¡¼¤ÎÅ¹¤Î¥Þ¥Þ¤«¤é¡Ø¤³¤³¤Ï¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤¿Çö¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×
¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¹Ô¤Àè¤Ï¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¢¥Æ¥¥µ¥¹¡¢¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¡¢¥µ¥ó¥Î¥¼¡¢¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤È¡¢Åì³¤´ß¤«¤éÀ¾³¤´ß¤Þ¤ÇÁ´ÊÆ³ÆÃÏ¤ËµÚ¤Ö¡£
Å¹ÊÞ¤¬ÌÜ¿·¤·¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤¿¤á¤«¡¢1Å¹ÊÞÅö¤¿¤ê¤Î¶ÐÌ³´ü´Ö¤Ï10ÆüÄøÅÙ¤À¡£¤½¤Î¸å¤ÏÊÌ¤Î³¹¤Ë°Ü¤ë¡£¿ô¥õ·î´Ö¤ÎÂÚºß´ü´ÖÃæ¤Ï¤º¤Ã¤Èà¥¢¥á¥ê¥«²£ÃÇ¥¦¥ë¥È¥éÉ÷Â¯á¤ÎÎ¹¤¬Â³¤¯¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
½÷À¤ÎÂÔµ¡¼¼¤¬ÂçÉô²°¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î¾ì¹ç¡¢»¨Á³¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ÇÂÔ¤Ä¤³¤È¤â¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÎÆâÉô
¢£Ãæ¹ñ¿Í¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È
Æ±¤¸¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ¹ñ¿ÍµÒ¤Ç¤â¡¢µÒÁØ¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¥Ò¥È¥ß¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó²º¤ä¤«¤Ê¤Î¤¬¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤¬¤¢¤ë¥µ¥ó¥Î¥¼¡£¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬IT·Ï¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¡¢àÆ¬¤ÎÎÉ¤¤¤Î¤ÓÂÀ¤¯¤óá¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤Ï¾å¼ê¤À¤·¡¢ÍðË½¤Ê¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£ÏÃÂê¤â¡ØÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç......¡×
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Î¼ÒÌ¾¤¬Æþ¤Ã¤¿¾åÃå¤òÃå¤¿¤Þ¤ÞÉ÷Â¯Å¹¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤ÓÂÀ¤¯¤ó¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢µÒÁØ¤¬ºÇ°¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÃæÉô¤Î¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¤À¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï18Ç¯¤Ë°åÎÅÂçËã¤¬¹çË¡²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«Ãæ¹ñ¿Í¤Î´Ö¤ÇÂçËãºÏÇÝ¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Ò¤È»³Åö¤Æ¤è¤¦¤È¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿ÂçËãÇÀ²È¤Ð¤«¤ê¤¬É÷Â¯Å¹¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥ª¥é¥ª¥é·Ï¤Î¸µ¥ä¥ó¥¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê·»¤Á¤ã¤ó¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥³¥ó¥É¡¼¥à¤ò»È¤ï¤ºÌµÍý¤ä¤ê¤·¤¿¤¬¤ë¤È¤«¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ°¡£Ãæ¹ñ¿Í¤Î½÷¤Î¥³¤«¤é¤Ï¡ØÂçËã±î¡Ù¤Ã¤Æ¤¢¤ÀÌ¾¤Þ¤Ç¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£
Èà¤é¤Ï¡Ø1»þ´Ö¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´ÊÃ±¤Ê±ÑÃ±¸ì¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÝ¼éÅª¤ÊÆâÎ¦Éô¤Î¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¤Ç¤É¤¦Æü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ææ¤Ç¤¹¡×
¤¿¤À¡¢ºßÊÆÃæ¹ñ¿Í¤ÎÉ÷Â¯¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï¡¢ÆâÉô¤ËÆþ¤ë¤È¤æ¤ë¤¤À¤³¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÈ¾¥°¥ì¤Ã¤Ý¤¤ÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷¤Î¥³¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢µÒÆ±»Î¤Ç¥µ¥¤¥³¥íÅÒÇî¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤ÎÂÔ¹ç¼¼¤¸¤ã¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤³¤ÎÅ¹¤Ï¥Þ¥Þ¤â¤æ¤ë¤¯¡¢²Ë¤Ê¤È¤¤Ï½¾¶È°÷¤òÏ¢¤ì¤Æ¶á½ê¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¾ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¥Þ¥Þ¤¬¸Æ¤ó¤ÀÇò¥¿¥¯¤ÎÃæ¹ñ¿Í±¿Å¾¼ê¤¬¡¢°ÊÁ°¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤è¤Ã¡¢º£Æü¤ÏÇã¤¤Êª¤«¡©¡Ù¤È¤«¿Ò¤Í¤é¤ì¤Æ¡£¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¡¢¥Ò¥È¥ß¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âµö¤»¤Ê¤¤Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¼¼¤ÎÇÓ¿å¸ý¤Ë¤ª¤·¤Ã¤³¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇÂÎ¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ËÁ°¿¨¤ì¤Ê¤¯½Ð¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤Æ¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤·¤Ê¤¤¤ÇÉô²°¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢µÒ¤Ï¥Þ¥Þ¤«¤é¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¤¤ì¤¤¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¼¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£½Ð²Ô¤®¾î¤¬Êú¤¨¤ë¹â¤¤¥ê¥¹¥¯
Èà½÷¤é¤¬½Ð²Ô¤®Àè¤Ç²ñ¤¦¡¢Æ±¶È¤ÎÆüËÜ¿Í½÷À¤Î¡Ö8³ä¤¯¤é¤¤¡×¡Ê¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È¤äÈþÍÆÀ°·Á¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑÄ´Ã£¤¬ÌÜÅª¤Î¤è¤¦¤À¡£
¶áÇ¯¡¢Çä½Õ¤¬¹çË¡¤Î¹ñ¤Ç¤¹¤éÆüËÜ¿Í½÷À¤¬Æþ¹ñµñÈÝ¤µ¤ì¤ëÎã¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏÅö¶É¤¬¥Û¥¹¥È¤ÎÇä³Ý¶âÍí¤ß¤ÇÇä½Õ¤ò¶¯À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢Èà½÷¤é¤ÎÃæ¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤ä³¤³°Î¹¹Ô¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼ñÌ£¤È¼Â±×¤ò·ó¤Í¤Æ³¤³°¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤Ë¸þ¤«¤¦Îã¤â°ìÄê¿ô¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¹ñÆâ¤ÎÉ÷Â¯¤è¤ê¤â¥é¥¯¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤é¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢ÆüËÜ¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤Ï¡¢Æ¯¤¯½÷¤Î¥³¤Ë¼Ì¥áÆüµ¤äX¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È±¿±Ä¤Ê¤ó¤«¤âµá¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÅÝ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢³¤³°¤ÏÉ÷Â¯¤ÎËÜÍè¤Î»Å»ö¤·¤«¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÄ¹¡¹¤ÈÏÃ¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬µ¤³Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤´í¸±¤È¤âÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤À¡£ÅÏ¹ÒÌÜÅª¤¬¥Ð¥ì¤ÆÆþ¹ñµñÈÝ¤ËÁø¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤Þ¤À¥Þ¥·¡£3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÂÚºß¾ðÊó¤¬¥¢¥á¥ê¥«Åö¶É¤ËÏ³¤ì¤Æµ¢¹ñ»þ¤Î¶õ¹Á¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢600Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÁ´³ÛË×¼ý¤µ¤ì¤¿½Ð²Ô¤®¾î¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹ÊÞ¤È·ëÂ÷¤·¤¿¶¯Åð¤«¤é¡¢µ¢¹ñÁ°Æü¤ËÇä¤ê¾å¤²¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅð¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤â»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ç½Ð²Ô¤®¾î¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦±½¤â¶î¤±½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð1¥õ·î°ÊÆâ¤Ç¿ôÉ´Ëü±ß¤ò²Ô¤²¤ë¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤Ê¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
º£²ó¤ÎÃ»´üÏ¢ºÜ¤Ï¡¢À¤³¦¤òÊ¤¤¦Ãæ¹ñ¿Í¤Î¥¨¥í»º¶È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÄÉ¤¦¤â¤Î¤À¡£Èà¤é¤ÎÍßË¾»º¶È¤Î°ìÃ¼¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¼¡²ó¤ÏÆüËÜ¤ÎÃæ¹ñ¿Í¸þ¤±É÷Â¯Å¹¤ä¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤¬ÆüËÜ¿Í½÷Í¥¤ò»È¤Ã¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¼«¼çÀ©ºîAV¤Î»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿°ÂÅÄÊö½Ó