2024Ç¯¡Ö±Ñ¹ñºÇ¹â¤ÎÇ¡×¾Þ¤Ï¤É¤ÎÆùµå¤Ë¡©ºÍÇ½Ë¤«¤ÊÇ¤Î³èÌö¤òÉ¾²Á
±Ñ¹ñ¤Ç¤¹¤Ð¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¤¹¤ëÇ¤¿¤Á¤òÉ½¾´
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
2024Ç¯¤Î¡ÖNational Cat Awards¡×¡Ê±Ñ¹ñºÇ¹â¤ÎÇ¡Ë¤ËºÇ½ª¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£²É¤¤ÎÍ¥½¨¤ÊÇ¤¿¤Á¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¾Þ¤Ï»üÁ±ÃÄÂÎ¡ÖCats Protection¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ç¤È¿Í´Ö¤Îå«¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤êÇ¡ÊConnected Cats¡Ë¡×¡Ö²ÈÂ²Ç¡ÊFamily Cats¡Ë¡×¡Ö¥·¥Ë¥¢Ç¡ÊSenior Cats¡Ë¡×¡Ö¶Ã°Û¤ÎÇ¡ÊIncredible Cats¡Ë¡×¤Î4ÉôÌç¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÍ¥½¨¤ÊÇ¤ÈÁí¹çÍ¥¾¡¤ÎÇ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡Ö¶Ã°Û¤ÎÇ¡×¾Þ¤ÎºÇ½ªÁª¹Í¤Ë»Ä¤Ã¤¿2É¤¤Ç¤¹¡£
Èï³²½÷À¤ò°Ö¤á¤ë¤ä¤µ¤·¤¤Ç
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡Ö¶Ã°Û¤ÎÇ¡×¾Þ¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Çò¹õÇ¤Î¡ÖMarley¡×¡Ê7ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ¤Ï¡ÖCaritas Bakhita House¡×¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÏÅÛÎì¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¿Í¿ÈÇäÇã¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤¿½÷À¤¬ÈòÆñ¤¹¤ë¥·¥§¥ë¥¿ー»ÜÀß¤Ç¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÜÀßÄ¹Karen Anstiss¤µ¤ó¡Ê59ºÐ¡Ë¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖMarley¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Ç¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë11¿Í¤Î½÷À¤Ë¡¢°Â¤é¤®¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½÷À¤ÎÂ¸µ¤Ë¤³¤ÎÇ¤¬¤½¤Ã¤ÈÁ°Â¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ê¿´¤âÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖMarley¤Ë¤Ï¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡Ø¶¦´¶ÎÏ¡Ù¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤òËÜÇ½Åª¤Ë¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£4Ç¯Á°¤Ë¤³¤ÎÇ¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¤¿¤Ö¤ó¤³¤ÎÇ¼«¿È¤¬µÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é30ºÐÁ°¸å¤ÎÃËÀ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¤È¤Æ¤âÉÝ¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢½÷À¤¿¤Á¤Î¿´¤Î½ý¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¥Æ¥í¤ÇÀº¿À¤òÉÂ¤ó¤À»ô¤¤¼ç¤ò»Ù¤¨¤¿Ç
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
ÃãÇòÇ¡ÖMarmaduke¡×¤â¡¢¡Ö¶Ã°Û¤ÎÇ¡×ÉôÌç¤ÎºÇ½ªÁª¹Í¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤ÇNorden¡ÊGreater ManchesterÃÏ°è¡Ë¤Ë½»¤àJanice Cheetham¤µ¤ó¡Ê64ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ー¤Çµ¯¤¤¿¡Ö²Î¼ê¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡¡¥³¥ó¥µー¥È²ñ¾ì½±·â»ö·ï¡×¤ÎºÝ¤ËµßµÞµßÌ¿»Î¤È¤·¤Æ½ÐÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2017Ç¯5·î22Æü¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢22¿Í¤â¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ÎÌµÎÏ´¶¤Ë¡¢¿¼¤¯½ý¤Ä¤Íî¤Á¹þ¤ó¤ÀÀº¿À¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤Î»ô¤¤ÇMarmaduke¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¶ì¤·¤¤¿´¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡Ø¤¼¤ÒÃãÇòÇ¤ò»ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡Ù¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÇ¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Î»ä¤â¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦Janice¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾Þ¤Ï°ìÈÌ¤«¤é¤ÎÅêÉ¼¤Ç·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼´ü´Ö¤Ï8·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£ÉôÌçÍ¥¾¡¤ÈÁí¹çÍ¥¾¡¤ÎÇ¤¿¤Á¤Ï¡¢9·î18Æü¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Î¡ÖOne Marylebone¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼°Åµ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£