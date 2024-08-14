ÈðëîÃæ½ý¤«¤éÁª¼ê¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¡Ä¤Ê¤¼¥Ñ¥ê¤ÏÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡¡ÆüËÜ¤Î¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ËÊ¨¤¯¤â£Ó£Î£Ó±ê¾åÌÜÎ©¤Ä¸ÞÎØ¤Ë
¡¡£±£±Æü¤ËÁ´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡£Ç®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÎÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤âÌÜÎ©¤ÄÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ê£Ï£Ã¡Ë¤Ï£±Æü¤Ë¡ÖÉî¿«¤ä¶¼Ç÷¤Ê¤É¤Î¹Ô¤²á¤®¤¿ÆâÍÆ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤äË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¡££¸Æü¤Ë¤âÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤ÎÀî¹ç½Ó°ì²ñÄ¹¤¬Ãæ½ý¤Ø¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±ê¾å¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤É¤¦ÂÐºö¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡££É£Ô¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°æ¾å¥È¥·¥æ¥»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÈõ¸ý¡¡ÃÒ¾ë¡Ë
¡¡¡Ö¸ÞÎØ¤Ê¤É¤Ç±ê¾å¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î¥¿¥¤¥×¤ÏÊ£¹çÅª¤Ç¤¹¡×¡£°æ¾å»á¤ÏÎà·¿¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£¡ÖÂç¤¤¯¸À¤¨¤Ð£³¤Ä¡£¡Ò£±¡Ó¼«¹ñ¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¡¢Àï¤¤Êý¤Ê¤É¤ò¤Þ¤¸¤á¤Ë¹Í¤¨²á¤®¤ë¿Í¡Ò£²¡Ó¸ÞÎØ¤ò±¢ËÅÏÀÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¡Ò£³¡ÓÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡×¡£¤³¤Î£³¥¿¥¤¥×¤¬Áê¾è¸ú²Ì¤òµ¯¤³¤·¡¢±ê¾å¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£Âç²ñ¤Î±ê¾åÁý²Ã¤Ï¡¢ÂÎÁà½÷»ÒÁª¼ê¤ÎµÊ±ì½Ð¾ì¼ÂàÁûÆ°¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ò£±¡Ó¤ÎÅµ·¿Îã¡£¼Âà¤ÎÀ§Èó¤ò½ä¤ê¡¢µÄÏÀ¤·¤ä¤¹¤¤ÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡×¤È°æ¾å»á¡£¡Ö¸ÞÎØÁ°¤ËËÖÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤Ø¤Î¸ª´·¤é¤·¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ò£³¡Ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î½àÈ÷¤¬ËüÁ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¾õÂÖ¤ÎÃæ¡¢¸ÞÎØ³«Ëë¸å¤ÏÏ¢Â³¤·¤ÆµÄÏÀ¤·¤ä¤¹¤¤ÌäÂê¤¬ÉÑÈ¯¤·¤¿¡£¡Ö¡Ò£²¡Ó¤ÎÅµ·¿¤Ç¤¢¤ë³«²ñ¼°¤Î±é½ÐÌäÂê¡¢¡Ò£±¡Ó¡Ò£²¡Ó¤ÎÊ£¹ç¤Ç¤¢¤ë½ÀÆ»¡¦±Ê»³Áª¼ê¤ÎÉÔ²Ä²òÈ½ÄêÌäÂê¡¢¡Ò£±¡Ó¤Î½ÀÆ»½÷»Ò¡¦°¤Éô»íÁª¼ê¤Î¹æµã¡Ä¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤Ã¤¿»öÎã¤¬Ï¢Æüµ¯¤³¤ë¡×¡£¤½¤³¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë¡Ò£³¡Ó¡£¡Ö¤É¤ó¤É¤óÇ³ÎÁ¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢±ê¾å¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¼«ÌÀ¤ÎÍý¤Ç¤¹¡×¡£Àª¤¤¤¬¤Ä¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤é¤½¤ì¤Û¤ÉÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥Ð¥ì¡¼ÃË»Ò¤Î¥µ¡¼¥Ö¥ß¥¹¡×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤âÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶¥µ»¼«ÂÎ¤Ç±ê¾åÁûÆ°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°æ¾å»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¸ÞÎØÁ°¤Ë´Ú¹ñ¤¬»öÁ°¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ´ØÏ¢¤ÇÊ¡Åç»º¤Î¿©ºà¤ò·üÇ°¤·¤Æ¼«¹ñ¤«¤é»ý¤Á¹þ¤à¤Ê¤É¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤ËÈðëîÃæ½ý¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡×¡£¶¥µ»°Ê³°¤Ø½ñ¤¹þ¤ß¤ÎÃæ¿´¤¬¥·¥Õ¥È¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤ë¡£
¡¡º£¸å¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Çµ¯¤³¤ëÃæ½ýÂÐºö¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£°æ¾å»á¤Ï¡Ö±ê¾å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³°¹ñ¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°ìÄê¿ô¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤òËÉ»ß¤¹¤ë¼êÎ©¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢É¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤ëÁª¼êÂ¦¤ÎÂÐºö¡£¡Ö¸ÞÎØ´ü´ÖÃæ¤À¤±¤Ç¤â¡¢³Æ¶¨²ñ¤äÆüËÜÁª¼ê¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î£Ó£Î£ÓÂÐºö¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤Ù¤¡££Ó£Î£Ó¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢Ãæ½ý¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¶¥µ»¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶ºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡¢¡¼ç¤Ê¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ýÁû¤®¡ÊÆüÉÕ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¡Ë
¡¡¢§³«²ñ¼°¡Ê£··î£²£·Æü¡Ë±é½Ð¤Ç¡ÖºÇ¸å¤ÎÈÕ»Á¡Ê¤Ð¤ó¤µ¤ó¡Ë¡×¤ò¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼²½¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤Ë
¡¡¢§½ÀÆ»ÃË»Ò¡¦±Ê»³Îµ¼ù¡ÊÆ±£²£·Æü¡Ë½à¡¹·è¾¡¤Ç¡ÖÂÔ¤Æ¡×¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÄù¤áÂ³¤±¤é¤ì°ìËÜÉé¤±¡£Áê¼ê¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÁª¼ê¤ËÃæ½ý¥á¡¼¥ë¤¬»¦Åþ¡á
¡¡¢§½ÀÆ»½÷»Ò¡¦°¤Éô»í¡ÊÆ±£²£¸Æü¡Ë£²²óÀï¤Ç°ìËÜÉé¤±¤·¡¢¾ö¤ò²¼¤ê¤ë¤ÈÂç¹æµã¡£»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤Ïµã¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤ÇÈãÈ½¤ÎÀ¼
¡¡¢§¶¥Êâ¡ÊÆ±£²£¹Æü¡ËÌø°æ°½²»¤é¤¬º®¹çÃÄÂÎ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á½÷»Ò£²£°¥¥í¤ò¼Âà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Ìø°æ¤Ï£Ó£Î£Ó¤ÇÃæ½ý¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤¿
¡¡¢§¥Ð¥¹¥±ÃË»Ò¡ÊÆ±£³£±Æü¡Ë¾¡ÍøÌÜÁ°¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤Çµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¤Ë¤è¤ê±äÄ¹Àï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ßÇÔÀï¡£¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ó¤¤¤¡×¡Ö¸í¿³¤À¡×¤Ê¤É¤È¿³È½¤Î£Ó£Î£Ó¤ËÃæ½ý¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿
¡¡¢§½ÀÆ»º®¹çÃÄÂÎ¡Ê£¸·î£´Æü¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤Î·è¾¡¤ÎÂåÉ½Àï¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¥¹¥í¥Ã¥È¤Ç¥ê¥Í¡¼¥ë£Ö£ÓÀÆÆ£Î©¤Ë·èÄê¡£¡Ö¥ê¥Í¡¼¥ë³ÎÄê¥¬¥Á¥ã¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ
¡¡¢§¥Ð¥ì¡¼ÃË»Ò¡ÊÆ±£µÆü¡Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ö¤ò¥ß¥¹¤·¤¿¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¤¬£Ó£Î£Ó¤ÇÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡¢§¥Ü¥¯¥·¥ó¥°½÷»Ò¡ÊÆ±£±£°Æü¡ËÀÊÌ¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤Î±²Ãæ¤Ë¤¤¤¿½÷»Ò£¶£¶¥¥íµé¤Î¥¤¥Þ¥Í¡¦¥Ø¥ê¥Õ¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡Ö¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¹¶·â¤Ï¶Ë¤á¤Æ¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò
¡¡¢§ÃóÆü¥Õ¥é¥ó¥¹Âç»È´Û¡ÊÆ±£±£²Æü¡Ë¸ÞÎØ¤Ë´Ø¤¹¤ë£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖÆóÅÙ¤ÈÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÃæ½ý