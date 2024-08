マンU、DFデ・リフト獲得を正式発表！　バイエルンから総額約81億円で獲得…5＋1年契約を締結

マンチェスター・ユナイテッドは13日、バイエルンからオランダ代表DFマタイス・デ・リフトが完全移籍にて加入することを発表した。昨シーズンのリーグ戦でクラブワーストの58失点を喫するなど守備面で不安定さを露呈したマンチェスター・ユナイテッドが、一線級のセンターバック(CB)を確保した。契約期間は2029年6月30日までの5年間で1年間の延長オプションも付随。イギリスメディア『スカイ』によると、移籍金は4500万ユーロ(約73億円)+ボーナス500万ユーロ(約8億円)の総額5000万ユーロ(約81億円)であるという。

