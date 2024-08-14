ÆâÅÄºÌ¡¢9·î¥ª¥±¥³¥ó¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö¤¦¤µ¤®¤Î¥×¥Æ¥£¥Õ¡¼¥ë¡×ÇÛ¿®
ÆâÅÄºÌ¡¢9·î¥ª¥±¥³¥ó¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö¤¦¤µ¤®¤Î¥×¥Æ¥£¥Õ¡¼¥ë¡×ÇÛ¿®
ÆâÅÄºÌ¤¬¡¢ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¦¤µ¤®¤Î¥×¥Æ¥£¥Õ¡¼¥ë¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¿·¶Ê¡Ö¤¦¤µ¤®¤Î¥×¥Æ¥£¥Õ¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢9·î21Æü¤ËÅìµþ¡¦Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¡¡¥¿¥±¥ß¥Ä ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ãAYA UCHIDA Symphonic Concert 2024 Daydream / Moonnight¡ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¡£Ãë¸ø±é¤Ï¡ãDaydream¡ä¡¢Ìë¸ø±é¤Ï¡ãMoonnight¡ä¤ÈÂê¤·¤¿¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÆ±¸ø±é¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤ò¥µ¥µ¥¥È¥â¥³¤¬¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä±ÇÁü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥µ¥µ¥¥ï¥«¥Ð¤¬Ì³¤á¡¢Åìµþ¥Ï¥¤¥¸¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢·î¤ä¤¦¤µ¤®¤Ê¤É¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ë¥å¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡£¤¢¤ï¤»¤Æ³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç»öÁ°ÄÌÈÎ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãAYA UCHIDA Symphonic Concert 2024 Daydream / Moonnight¡ä¤Ï¡¢ÃëÌë°Û¤Ê¤ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¡£ÇÛ¿®¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊóÆâÅÄºÌ¡Ö¤¦¤µ¤®¤Î¥×¥Æ¥£¥Õ¡¼¥ë¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¥µ¥µ¥¥È¥â¥³¡ÊÅìµþ¥Ï¥¤¥¸¡Ë
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦±ÇÁü¡§¥µ¥µ¥¥ï¥«¥Ð¡ÊÅìµþ¥Ï¥¤¥¸¡Ë
[ÇÛ¿®URL] https://AyaUchida.lnk.to/Rabbits_petit_four
¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡ãAYA UCHIDA Symphonic Concert 2024 ¡ÁDaydream¡Á¡ä
¡ãAYA UCHIDA Symphonic Concert 2024 ¡ÁMoonnight¡Á¡ä
¡ÚDaydream¡Û 13:30 ³«¾ì / 14:30 ³«±é
¡ÚMoonnight¡Û 17:00 ³«¾ì / 18:00 ³«±é
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¡¡¥¿¥±¥ß¥Ä ¥á¥â¥ê¥¢¥ë
½Ð±é¡§ÆâÅÄºÌ
²»³Ú´ÆÆÄ¡¦»Ø´ø¡§ÂçÖ¿·Ä»Ò
±éÁÕ¡§¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯Åìµþ
¡úÆâÅÄºÌ OFFICIAL WEBSITE¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÊÌÀè¹Ô³«»Ï
Á´ÀÊ»ØÄê¡§¡ï9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á´ÀÊ»ØÄêÃëÌëÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È¡ÜÆÃÅµ¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¡§¡ï19,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä/Ëç¿ôÀ©¸Â4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨ÃëÌëÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ÏºÂÀÊ¤ÏÆ±¤¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆâÅÄºÌ¤¬¡¢ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¦¤µ¤®¤Î¥×¥Æ¥£¥Õ¡¼¥ë¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¿·¶Ê¡Ö¤¦¤µ¤®¤Î¥×¥Æ¥£¥Õ¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢9·î21Æü¤ËÅìµþ¡¦Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¡¡¥¿¥±¥ß¥Ä ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ãAYA UCHIDA Symphonic Concert 2024 Daydream / Moonnight¡ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¡£Ãë¸ø±é¤Ï¡ãDaydream¡ä¡¢Ìë¸ø±é¤Ï¡ãMoonnight¡ä¤ÈÂê¤·¤¿¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÆ±¸ø±é¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤ò¥µ¥µ¥¥È¥â¥³¤¬¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä±ÇÁü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥µ¥µ¥¥ï¥«¥Ð¤¬Ì³¤á¡¢Åìµþ¥Ï¥¤¥¸¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¡ãAYA UCHIDA Symphonic Concert 2024 Daydream / Moonnight¡ä¤Ï¡¢ÃëÌë°Û¤Ê¤ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¡£ÇÛ¿®¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
2024/8/14ÇÛ¿®
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¥µ¥µ¥¥È¥â¥³¡ÊÅìµþ¥Ï¥¤¥¸¡Ë
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦±ÇÁü¡§¥µ¥µ¥¥ï¥«¥Ð¡ÊÅìµþ¥Ï¥¤¥¸¡Ë
[ÇÛ¿®URL] https://AyaUchida.lnk.to/Rabbits_petit_four
¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ãAYA UCHIDA Symphonic Concert 2024 ¡ÁMoonnight¡Á¡ä
¸ø±éÆü¡§2024Ç¯9·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚDaydream¡Û 13:30 ³«¾ì / 14:30 ³«±é
¡ÚMoonnight¡Û 17:00 ³«¾ì / 18:00 ³«±é
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¡¡¥¿¥±¥ß¥Ä ¥á¥â¥ê¥¢¥ë
½Ð±é¡§ÆâÅÄºÌ
²»³Ú´ÆÆÄ¡¦»Ø´ø¡§ÂçÖ¿·Ä»Ò
±éÁÕ¡§¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯Åìµþ
¡úÆâÅÄºÌ OFFICIAL WEBSITE¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÊÌÀè¹Ô³«»Ï
Á´ÀÊ»ØÄê¡§¡ï9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á´ÀÊ»ØÄêÃëÌëÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È¡ÜÆÃÅµ¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¡§¡ï19,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä/Ëç¿ôÀ©¸Â4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨ÃëÌëÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ÏºÂÀÊ¤ÏÆ±¤¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¢¡ÆâÅÄºÌ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È