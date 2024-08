【Amazon:キャラクターグッズ、フィギュアお買い得セール】セール期間:8月14日0時~8月27日23時59分まで

「純情サキュバス リズ ノーマルバージョン」

Amazonにて、フリーイングなどの美少女フィギュアが特別価格で販売されている。セール期間は8月27日23時59分まで。

対象商品には「純情サキュバス リズ ノーマルバージョン」、「かえるのこイラスト『猫』」などがラインナップ。また、フリーイングより「ブルーアーカイブ 獅子堂イズミ[水着] 」、「ひぐらしのなく頃に 業 竜宮レナ バニーVer.」なども対象となっている。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

「かえるのこイラスト『猫』」

「GIRLS FROM HELL VIOLA」

「ブルーアーカイブ 獅子堂イズミ[水着] 」

「ひぐらしのなく頃に 業 竜宮レナ バニーVer.」

(C)玉之けだま

(C)かえるのこ

(C) 2024 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)redjuice ALL RIGHTS RESERVED.

(C)2020竜騎士07/ひぐらしのなく頃に製作委員会