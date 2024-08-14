Amazonにてゲーム・アニメ系フィギュアが特別価格で販売。鬼滅の刃、FFシリーズなどがラインナップ
セール期間：8月14日0時～8月27日23時59分まで
「ARTFX J 鬼滅の刃 煉獄杏寿郎」
Amazonにて、ゲーム・アニメ系フィギュアが特別価格で販売されている。セール期間は8月27日23時59分まで。
対象商品は、スクウェア・エニックスのアクションフィギュア「PLAY ARTS改」シリーズより「ニーア レプリカント ver.1.22474487139...」の「カイネ」、「キングダムハーツIII」の「ソラ」などがラインナップ。
また、コトブキヤより「ARTFX J 鬼滅の刃 煉獄杏寿郎」や「テイルズ オブ アライズ アルフェン」なども特別価格で販売されている。
なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。
「ニーア レプリカント ver.1.22474487139... PLAY ARTS改 カイネ」
「KINGDOM HEARTS III プレイアーツ改 ソラ ver.2」
「ファイナルファンタジーVII リメイク PLAY ARTS改 ローチェ＆バイク SET」
「テイルズ オブ アライズ アルフェン」
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