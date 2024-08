【Amazon:ゲーム・アニメ系フィギュアセール】セール期間:8月14日0時~8月27日23時59分まで

「ARTFX J 鬼滅の刃 煉獄杏寿郎」

Amazonにて、ゲーム・アニメ系フィギュアが特別価格で販売されている。セール期間は8月27日23時59分まで。

対象商品は、スクウェア・エニックスのアクションフィギュア「PLAY ARTS改」シリーズより「ニーア レプリカント ver.1.22474487139...」の「カイネ」、「キングダムハーツIII」の「ソラ」などがラインナップ。

また、コトブキヤより「ARTFX J 鬼滅の刃 煉獄杏寿郎」や「テイルズ オブ アライズ アルフェン」なども特別価格で販売されている。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

「ニーア レプリカント ver.1.22474487139... PLAY ARTS改 カイネ」

「KINGDOM HEARTS III プレイアーツ改 ソラ ver.2」

「ファイナルファンタジーVII リメイク PLAY ARTS改 ローチェ&バイク SET」

「テイルズ オブ アライズ アルフェン」

1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI LOGO ILLUSTRATION:1997 YOSHITAKA AMANO

Tales of AriseTM& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

2010, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by Toylogic Inc.

(C) Disney