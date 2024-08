【キャラクターグッズやフィギュアがお買い得】セール期間:~8月27日23時59分

ムービー・マスターピース DIECAST アイアンマン2 ウォーマシン

Amazonにて、マーベルやDCコミックスなどのアメコミヒーローを題材とした可動フィギュアが特別価格で販売されている。期間は8月27日23時59分まで。

対象商品は、ホットトイズから発売中の「ムービー・マスターピース DIECAST アイアンマン2 ウォーマシン」や「テレビ・マスターピース ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット サイボーグ」といった可動フィギュアが中心となる。メズコの1/12可動フィギュア「G.I.ジョー スネークアイズ」、「ジャスティス・リーグ ザック・スナイダーカット アクションフィギュア DX ボックスセット」なども対象となっている。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

ジャスティス・リーグ ザック・スナイダーカット ワン12コレクティブ 1/12 アクションフィギュア DX ボックスセット

テレビ・マスターピース ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット サイボーグ 1/6スケールフィギュア 銀

テレビ・マスターピース ボバ・フェット/The Book of Boba Fett キャド・ベイン 1/6スケールフィギュア

ダイナミック・アクション・ヒーローズ マーベル・コミック アイアンマン (メディーバル・ナイト) #046 ノンスケールフィギュア

G.I.ジョー スネークアイズ ワン12コレクティブ 1/12 アクションフィギュア DX エディション

HEATBOYS HB0014 『ティーンエイジ ミュータント ニンジャ タートルズ』 ミケランジェロ

(C) 2015 Marvel. All Rights Reserved

(C) JUSTICE LEAGUE and all related characters andelements (C) & TM DC and Warner Bros.

Entertainment Inc. (s24)

Story by CHRIS TERRIO & ZACK SNYDER and WILL BEALL Screenplay by CHRIS TERRIO

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

(C) 2021 MARVEL

(C) GI JOE and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission.

(C) 2022 Viacom Overseas Holdings C.V. All Rights Reserved.Teenage Mutant Ninja Turtles, and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom Overseas Holdings C.V. / 2022 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.