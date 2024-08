【キャラクターグッズやフィギュアがお買い得】セール期間:~8月27日23時59分

Amazonにて、「figma」および「ねんどろいど」シリーズの可動フィギュアが特別価格で販売されている。セール期間は8月27日23時59分まで。

対象商品は、「figma テーブル美術館 分館 ツタンカーメン」をはじめとしたフリーイング、マックスファクトリーから発売中のfigmaシリーズの可動フィギュア各種。また、グッドスマイルカンパニーから発売中の「ねんどろいど ローゼンメイデン 蒼星石 」や「ねんどろいどどーる 鬼滅の刃 嘴平伊之助」といったねんどろいどシリーズ各種もセール対象となっている。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

figma テーブル美術館 分館 ツタンカーメン

figma ラブライブ! スーパースター!! 嵐 千砂都

figma ドラゴンクエスト ダイの大冒険 ポップ

ねんどろいど ローゼンメイデン 蒼星石

ねんどろいど Fate/Grand Order ランサー/クー・フーリン

ねんどろいど 魔王城でおやすみ スヤリス姫

ねんどろいどどーる 鬼滅の刃 嘴平伊之助

ねんどろいど Fate/Grand Order ランサー/アルトリア ペンドラゴン[オルタ]

(C) 2022 PL!SP

(C) 三条陸、稲田浩司/集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京 (C)SQUARE ENIX CO., LTD.

(C) PEACH-PIT・集英社/ローゼンメイデン製作委員会

(C) TYPE-MOON / FGO PROJECT

(C) 熊之股鍵次・小学館/魔王城睡眠促進委員会

(C) 吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable