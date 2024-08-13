Âë¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬ÍèÆü½é¤Î´°Åê¾¡Íø¡¡³ÚÅ·¡¦ÁáÀî¤Ïº£µ¨½é¤Î´°Éõ¡Ä13Æü¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì
ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÀèÈ¯¡¦¶âÂ¼¤¬6²ó99µå7°ÂÂÇ4¼ºÅÀ
¡¡¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¾Éð-¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï1-6¤ÇÀ¾Éð¤¬ÇÔ¤ì¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÈ¯¡¦¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤Ï9²ó112µå2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ÇÍèÆü½é¤Î´°Åê¾¡Íø¡£ÂÇÀþ¤Ï¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¤¬2ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡¢¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¤¬3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Ê¤É·×12°ÂÂÇ6ÆÀÅÀ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿À¾Éð¤ÏÀèÈ¯¡¦ÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯Åê¼ê¤Ï6²ó107µå9°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ì¤º¡£º£µ¨4ÅÙÌÜ¤Î8Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹-³ÚÅ·¤Ï0-3¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÇÔ¤ì¤¿¡£³ÚÅ·¡¦ÁáÀîÎ´µ×Åê¼ê¤¬9²ó121µå2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢9Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤Ç¡¢º£µ¨½é¤Î´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î2021Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î´°Éõ¾¡Íø¤Çº£µ¨8¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ËÊÂ¤Ö¡Ö9¾¡¡×¤âÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à-¥í¥Ã¥Æ¤Ï0-6¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÇÔ¤ì¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦¶âÂ¼¾°¿¿Åê¼ê¤¬6²ó99µå7°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¡£ÂÇÀþ¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦¾®ÅçÏÂºÈÅê¼ê¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤º¡¢»¶È¯3°ÂÂÇ¤Ç´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë