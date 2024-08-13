THE BEAT GARDEN、桜田ひより主演ドラマ『あの子の子ども』主題歌MVのメイキング映像公開
THE BEAT GARDENの新曲にして、桜田ひより主演カンテレ・フジテレビ系ドラマ『あの子の子ども』主題歌「わたし」のミュージックビデオ・メイキング映像がオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開となった。
◆THE BEAT GARDEN 動画 / 画像
桜田ひよりが高校生役として出演する「わたし」ミュージックビデオは、本音で過ごすことができていない主人公が、「わたし」の歌詞を通じてまわりの友達と打ち解けていくストーリー仕立て。撮影は実際の学校で行われた。
■デジタルシングル「わたし」
※カンテレ・フジテレビ系 火ドラ★イレブン『あの子の子ども』主題歌
配信リンク：https://thebeatgarden.lnk.to/Watashi
歌詞：https://www.uta-net.com/song/356493/
■カンテレ／フジテレビ系 火ドラ★イレブン『あの子の子ども』
出演：桜田ひより、細田佳央太、茅島みずき、野村康太・前田旺志郎、橋本淳・野間口徹、美村里江、石田ひかり 他
原作：蒼井まもる『あの子の子ども』(講談社「別冊フレンドKC」刊)
脚本：蛭田直美
音楽：haruka nakamura
主題歌：THE BEAT GARDEN「わたし」
監督：アベラヒデノブ 山浦未陽 松浦健志
プロデューサー：岡光寛子(カンテレ)
伊藤茜(メディアプルポ)
制作協力：メディアプルポ
制作著作：カンテレ
公式HP：https://www.ktv.jp/anokonokodomo/
■東名阪ツアー＜THE BEAT GARDEN one man live tour2024『FORTE』＞
open17:00 / start18:00
11月04日(祝月) 愛知・名古屋DIAMOND HALL
open17:00 / start18:00
12月24日(火) 東京・渋谷Spotify O-EAST
open18:00 / start19:00
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