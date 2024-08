米カリフォルニア州アナハイムで現地時間9日から開催されたディズニーのファンイベント「D23 2024」は、最終日の11日、14人の新たなディズニー・レジェンドを表彰するセレモニーをもって幕を閉じた。ディズニー・レジェンドは、ウォルト・ディズニー・カンパニーが、同社の発展のために多大な貢献をした人たちに感謝を込めて授与している賞。1987年にフレッド・マクマレー(『毛むくじゃらの犬』、『ぼんやりした教授』、『幸せな億万長者』)が最初のディズニー・レジェンドを受賞してから37年間で合計318人のディズニー・レジェンドが選ばれた(今年の受賞者14人を含む)。

ハリソン・フォードには、ウォルト・ディズニー・カンパニーのCEOボブ・アイガー自らプレゼンターを務めた。アイガーは、「象徴的なキャラクター(「スター・ウォーズ」シリーズのハン・ソロや「インディ・ジョーンズ」シリーズの主人公)を演じることができるのはハリソン・フォードしかない、唯一無二の存在」と称えた。ハリソンは、ジョン・ウィリアムズへのプレゼンターとしてルーカスフィルム社長のキャスリーン・ケネディとともに再登壇。「半世紀以上にわたり、ジョン・ウィリアムズは新しいスコアを作曲するたびに、映画のストーリーとキャラクターに時代を超越した本質的な品質を吹き込む方法を見つけてきました。それは、ジョンがストーリーテラーだからです」とコメントした。授賞式にジョン・ウィリアムズ本人は欠席したが、パシフィック交響楽団によるウィリアムズの代表曲が演奏された。ジェイミー・リー・カーティスへのプレゼンターは、親友のジョディ・フォスターと新作映画『フリーキアー・フライデー(原題)』(2025年、全米公開)で共演するリンジー・ローハンが務めた。ローハンは「彼女が演じるキャラクターはみんな違う。そして、彼女はいつもその役に何かユニークなものをもたらしてくれる」とスピーチ。フォスターが「彼女は独創的で、恐れを知らず、驚きに満ちています」と付け加えた。ジェームズ・キャメロンへのプレゼンターは、『アバター』シリーズに出演するゾーイ・サルダナが務め、「あなたとの仕事はワイルドな道のりでした。あなたの情熱、献身、そして細部への目は本当に比類のないものです」とコメント。『タイタニック』や『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』に出演したケイト・ウィンスレットのビデオメッセージも紹介され、「あなたは数え切れないほど何度も映画製作プロセスに革命をもたらしました。最先端のテクノロジーを開発して、観客に没入感のあるリアルな体験を作り出しました」と功績を称えた。アンジェラ・バセットには、『ブラックパンサー』シリーズのライアン・クーグラー監督からトロフィーが手渡され、ワカンダの国王親衛隊ドーラ・ミラージュが“護衛”を務めた。衣装デザイナーのコリーン・アトウッドを祝福するため、実写版『リトル・マーメイド』や『メリー・ポピンズ リターンズ』のロブ・マーシャル監督が駆けつけ、パーク&リゾートで長年活躍したマーサ・ブランディングのお祝いに、ディズニーランド・リゾートで活躍するザ・ダッパー・ダンズとディズニーランド・バンドが「君はともだち(You've Got a Friend in Me)」を演奏した。『ザ・シンプソンズ』などの人気シリーズを手がけるジェームズ・L・ブルックスには、『ザ・シンプソンズ』のキャラクターが登場する特別映像が上映され、プレゼンターを務めたダニー・デヴィート(『ザ・シンプソンズ』では主人公の生き別れた兄役の声を務めている)をはじめ、声優陣がお祝いのビデオメッセージを寄せた。米ディズニー・チャンネルとABCで放送されたテレビドラマ『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』で主演を務め、一躍ティーンエージャーの人気の的になったマイリー・サイラスには、カントリー歌手レイニー・ウィルソンが、「The Best Of Both Worlds」をカバーして祝福した。マーベル・コミックスで活躍し、2018年に亡くなった漫画家スティーブ・ディッコさんへのプレゼンターは、マーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギが務め、スティーブさんの甥マーク・ディッコが代わりにトロフィーを受け取った。ディズニー・アニメーション・スタジオの歴史上最も長く、40年以上にわたってキャラクターの制作やアニメーション化に貢献してきたマーク・ヘンを祝福するため、ステージには、ジョディ・ベンソン(アリエル役)、ペイジ・オハラ(ベル役)、リンダ・ラーキン(ジャスミン役)、ミン・ナ・ウェン(ムーラン)、アニカ・ノニ・ローズ(ティアナ)ら、プリセス声優が集結。『スター・ウォーズ』シリーズのヨーダの声や『モンスターズ・インク』、『インサイド・ヘッド』に声優として参加している俳優であり、映画監督のフランク・オズのプレゼンターは、ピクサーのチーフ・クリエイティブ・オフィサー、ピート・ドクターがプレゼンターを務めた。朝のトーク番組『Live!』の司会を務めるケリー・リパのプレゼンターとして、『アメリカン・アイドル』の司会者として知られるライアン・シークレストが登場。ウォルト・ディズニー・イマジニアリングに在籍した40年間に、フロリダにあるウォルト・ディズニー・ワールドのアニマルキングダムをはじめ、さまざまなアトラクションやエンターテインメントの開発に携わったジョー・ローディ氏のお祝いに、「タム・タム・ドラマーズ・オブ・ハランベ」がアニマルキングダムから駆けつけ、演奏を披露した。授賞式では、「2024-2025年 東京ディズニーリゾート・アンバサダー」の柴田大輔さんと味方和(みかた・のどか)さんが進行をサポートする姿も見られた。■受賞者コリーン・アトウッド、アンジェラ・バセット、マーサ・ブランディング、ジェームズ・L・ブルックス、ジェームズ・キャメロン、ジェイミー・リー・カーティス、マイリー・サイラス、スティーブ・ディッコ、ハリソン・フォード、マーク・ヘン、フランク・オズ、ケリー・リパ、ジョー・ローディ、ジョン・ウィリアムズ(ラストネームのアルファベット順、敬称略)