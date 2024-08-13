秋アニメ「青の祓魔師 雪ノ果篇」10/5(土)放送開始！ EDテーマは Yobahi（ヨバヒ）「ツララ」に決定！ 最新PVも公開!!

TVアニメ「青の祓魔師 雪ノ果篇（ゆきのはてへん）」について、本日2024年8月13日（火）に「雪ノ果篇」の放送開始日、エンディングテーマ情報、最新PVが発表された。

累計発行部数2,500万部突破の加藤和恵による大人気コミック「青の祓魔師」を原作とする、2024年10月放送予定のTVアニメ「青の祓魔師 雪ノ果篇（ゆきのはてへん）」だが、本日8月13日（火）に「雪ノ果篇」の放送開始日、エンディングテーマ情報、最新PVが発表された。

TVアニメ「青の祓魔師 雪ノ果篇」は10月5日（土）24時30 分よりTOKYO MXほかにて放送開始となる。

【TVアニメ「青の祓魔師 雪ノ果篇」放送・配信開始日が決定！】

TVアニメ「青の祓魔師 雪ノ果篇」の放送・配信開始日が決定した。2024年10月5日（土）24 時 30 分より TOKYO MX ほか各局にて放送・配信が予定されている。＜放送情報＞・TOKYO MX：10月5日より毎週土曜 24:30〜・BS11：10月5日より毎週土曜 24:30〜・群馬テレビ：10月5日より毎週土曜 24:30〜・とちぎテレビ：10月5日より毎週土曜 24:30〜・東海テレビ：10月5日より毎週土曜 26:15〜・MBS：10月5日より毎週土曜 26:38〜・北海道文化放送：10月8日より毎週火曜 25:35〜・RKB 毎日放送：10月8日より毎週火曜 25:58〜※放送日時は編成の都合等により変更となる場合あり



＜配信情報＞

・U-NEXT、Hulu、d アニメストア、アニメ放題：10月5日より毎週土曜 25:00〜最速配信

・その他配信プラットフォーム：10月8日より毎週火曜 12:00〜順次配信開始

アニメタイムズ、ABEMA、FOD、DMM TV、バンダイチャンネル、Lemino、Prime Video、Netflix、TVer、MBS、動画イズム、TELASA（見放題プラン）、J:COM STREAM（見放題）、au スマートパスプレミアム、milplus 見放題パックプライム ほか



2025年1月からは「青の祓魔師 終夜篇」の各配信プラットフォームでの配信も決定！

※配信情報は編成の都合等により変更となる場合あり

【エンディングテーマ Yobahi（ヨバヒ）「ツララ」を使用した最新PV公開！】

TVアニメ「青の祓魔師 雪ノ果篇」ED テーマ解禁 PV｜10月5日(土)放送開始

Yobahi（ヨバヒ）コメント

「青の祓魔師 雪ノ果篇」エンディングテーマを務めます、Yobahi です。アニメの世界に入り込んで制作することは初めてですが、雪男の心情に寄り添った起伏のある楽曲を作ることが出来ました。不器用な愛情を胸の奥に隠しながらも、ツララのように冷たく尖った誰かの心を、やさしく溶かしてあげられるような、そんな曲です。ずっと前から大好きな青エクの魅力を楽曲でも届けたいと願っています！（Vo. & Gt. Nakatsu）

(※コメント原文ママ)





【作品情報】

■「青の祓魔師 雪ノ果篇（ゆきのはてへん）」

■「青の祓魔師 終夜篇（よすがへん）」

＜放送・配信情報＞



「雪ノ果篇」

＜放送情報＞

・TOKYO MX：10月5日より毎週土曜 24:30〜

・BS11：10月5日より毎週土曜 24:30〜

・群馬テレビ：10月5日より毎週土曜 24:30〜

・とちぎテレビ：10月5日より毎週土曜 24:30〜

・東海テレビ：10月5日より毎週土曜 26:15〜

・MBS：10月5日より毎週土曜 26:38〜

・北海道文化放送：10月8日より毎週火曜 25:35〜

・RKB 毎日放送：10月8日より毎週火曜 25:58〜

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合あり





＜配信情報＞

・U-NEXT、Hulu、d アニメストア、アニメ放題：10月5日より毎週土曜 25:00〜最速配信

・その他配信プラットフォーム：10月8日より毎週火曜 12:00〜順次配信開始

アニメタイムズ、ABEMA、FOD、DMM TV、バンダイチャンネル、Lemino、Prime Video、Netflix、TVer、MBS 動画イズム、TELASA（見放題プラン）、J:COM STREAM（見放題）、au スマートパスプレミアム、milplus 見放題パックプライム ほか





「終夜篇」

2025年1月予定





＜スタッフ＞

原作：加藤和恵（集英社「ジャンプ SQ.」連載）

監督：吉田大輔

シリーズ構成：大野敏哉

キャラクターデザイン・総作画監督：大東百合恵

アクション作画監督：平山貴章、友田政晴

美術監督：清水友幸

色彩設計：堀川佳典

CG ディレクター：さいとうつかさ

撮影監督：松井伸哉

編集：神宮司由美

音楽：KOHTA YAMAMOTO／澤野弘之

音響監督：若林和弘

音響制作：楽音舎

アニメーションプロデューサー：青木 誠

クリエイティブプロデューサー：三田圭志

アニメーション制作：スタジオヴォルン





＜主題歌＞

「雪ノ果篇」オープニングテーマ：「RE RESCUE」Reol

「雪ノ果篇」エンディングテーマ：「ツララ」Yobahi





＜キャスト＞

奥村 燐：岡本信彦

奥村雪男：福山 潤

杜山しえみ：花澤香菜

勝呂竜士：中井和哉

志摩廉造：遊佐浩二

三輪子猫丸：梶 裕貴

神木出雲：喜多村英梨

クロ：高垣彩陽

霧隠シュラ：佐藤利奈

アーサー・A・エンジェル：小野大輔

ルーイン・ライト：関 智一

ルシフェル：内山昂輝

メフィスト・フェレス：神谷浩史

藤本獅郎：平田広明





＜公式サイト＞

https://ao-ex.com/

公式 X（@aoex_anime）

https://x/aoex_anime

推奨ハッシュタグ：#青エク



(C)加藤和恵／集英社・「青の祓魔師」製作委員会