ÏÆºå¼÷°ì¡¡¶å¹©ÂçÀ¸¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜ°ÍÍê¤Ç¤Ï¤ë¤Ð¤ëÊ¡²¬¤Ø¡ª³ØÀ¸¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥éÁ´¹ñÂç²ñÄ¾Á°¤Ë»É·ãÅª¤Ç³Ú¤·¤¤¥¢¥ª¥Ï¥ë¡¡
¡¡¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÏÆºå¼÷°ì¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢³ØÀ¸¤Ø¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶µ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ê¡²¬¤òË¬¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶å½£¹©¶ÈÂç³Ø ³ØÀ¸¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤ÎÁ¾²æ°æ·¯¤È¾®ÎÓ·¯¤«¤é¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤¬¶á¤¤¤«¤é¡¢±¿Å¾¤ò¶µ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤ä¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤êÏ¢ÍíÍè¤¿¤«¤é¡¢Ê¡²¬¤Þ¤ÇÍè¤¿¡£ËÌ¶å½£»ÔÎ©Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Î³§¤µ¤ó¤âjoin¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤¬°ì¤«¤éÀ½ºî¤·¤¿¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤»¤ÆÌã¤Ã¤Æ¡¢¡¢¡¢ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é´À¿å¤¿¤é¤·¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤ò¥¤¥¸¤ëÈà¤é¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¡×¤ÈÄÖ¤ê10Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬ÏÆºå¤Î¸ÀÍÕ¤òÇ®¿´¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö»É·ãÅª¤ÊºÇ¹â¤Î2Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¡£