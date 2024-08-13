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¡ãÆ£ºéÆä À¸ÃÂLIVE -¹¬¤¢¤ì¤¤¤Ã-¡ä
[³«¾ì] 19:00 [³«±é] 19:30
[²ñ¾ì] ZEAL THEATER TOKYO (¢©105-0004 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶3-5-10 ¿·»°¥Ó¥ëB1F)
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¡Á°Êý¥Á¥±¥Ã¥È[¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê] ¡§ 8,000±ß(ÀÇ¹þ)(¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
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¼õÉÕURL¡§https://sms.fanclub3.com/news
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