SHANK主催フェス＜BLAZE UP NAGASAKI 2024＞、出演全9組を一挙発表
SHANK主催フェス＜BLAZE UP NAGASAKI 2024＞が11月24日、長崎・出島メッセ長崎で開催される。同フェスの全出演アーティストが発表となった。
◆＜BLAZE UP NAGASAKI 2024＞ 画像
出演者としてラインナップされたのは全9組。主催者SHANKほか、04 Limited Sazabys、Dragon Ash、FOMARE、G-FREAK FACTORY、HEY-SMITH、MONGOL800、SIX LOUNGE、The BONEZが出演する。日割り等は後日改めて発表される予定だ。
■SHANK主催フェス＜BLAZE UP NAGASAKI 2024＞
open9:00 / start11:00 / end20:00(予定)
出演：SHANK、04 Limited Sazabys、Dragon Ash、FOMARE、G-FREAK FACTORY、HEY-SMITH、MONGOL800、SIX LOUNGE、The BONEZ
【オフィシャル2次先行(抽選)】
受付期間：8月13日(火)20:00〜9月1日(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/blazeupnagasaki/
■20周年ツアーファイナルシリーズ＜20th Anniversary Tour BRAND NEW OLD SHIT FINAL SERIES -ONE MAN LIVE-＞
open16:00 / start17:00
10月12日(土) 愛知・名古屋 Zepp Nagoya
open17:00 / start18:00
10月14日(月/祝) 福岡・Zepp Fukuoka
open17:00 / start18:00
10月18日(金) 東京・Zepp DiverCity(Tokyo)
open18:30 / start19:30
10月20日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside
open17:00 / start18:00
https://eplus.jp/shank-zepp/
関連リンク
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