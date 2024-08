2024年8月11日、カリフォルニア州アナハイムにて開催された「D23:アルティメット・ディズニーファン・イベント」では、ウォルト・ディズニー・カンパニーに多大な貢献をした14人のディズニー・レジェンドが表彰されました。

2024年の受賞者は、コリーン・アトウッド、アンジェラ・バセット、マーサ・ブランディング、ジェームズ・L・ブルックス、ジェームズ・キャメロン、ジェイミー・リー・カーティス、マイリー・サイラス、スティーブ・ディッコ、ハリソン・フォード、マーク・ヘン、フランク・オズ、ケリー・リパ、ジョー・ローデ、ジョン・ウィリアムズの14名です。

現地時間2024年8月11日、カリフォルニア州アナハイムにて開催された「D23:アルティメット・ディズニーファン・イベント」でディズニー・レジェンドの授賞式が行われました。

ディズニー・レジェンドは、ウォルト ディズニー カンパニーで37年続く伝統。

1987 年にフレッド マクマリー ( 『シャギー ドッグ』、 『アブセント マインド プロフェッサー』 、 『ハピエスト ミリオネア』) が表彰されたことに始まります。

今年の受賞者を含め、合計318人のディズニー レジェンドが選出されています。

過去のディズニー レジェンドは、ティム アレン、ジュリー アンドリュース、ハワード アシュマン、クリステン ベル、ロバート ダウニー Jr、アネット ファニセロ、ウーピー ゴールドバーグ、エルトン ジョン卿、アンジェラ ランズベリー、ジョージ ルーカス、スティーヴ マーティン、アラン メンケン、ヘイリー ミルズ、フェス パーカー、エレン ポンピオ、ロビン ロバーツ、ロバートとリチャード シャーマン、マーティ スクラー、ディック ヴァン ダイク、バーバラ ウォルターズ、ミンナ ウェン、ベティ ホワイト、ロビン ウィリアムズなど多数。

2024年の授賞式はディズニー エンターテインメントとディズニー エクスペリエンスによるなパフォーマンスと発表を含む2夜にわたるメイン ショーケースの後に行われました。

ライアン・シークレストが司会を務めた今年の授賞式は、37年の歴史の中で最大規模。

豪華な演出により、このイベントで体験できるディズニーの魔法が、さらにレベルアップしています。

そして、ディズニー・レジェンド賞授賞式は初めて、現地時間2024年8月12日月曜日午後2時よりDisney+で独占配信されました。

ディズニーのCEOボブ・アイガー氏は式典に出席したゲストを歓迎し、この賞の歴史的意義をアピール。

「ディズニー・レジェンド賞は当社が授与する最高の栄誉です」と述べています。

さらに、「この賞は才能を讃え、功績を認め、そして何よりも心からの感謝の気持ちを表すものです。ディズニー レジェンドたちは、世界中のファンを楽しませ、喜ばせるという多大な貢献により、当社の歴史の中で特別な地位を獲得しました。」と付け加えました。

ディズニー・レジェンドたちは、特別ビデオトリビュートや、人気の映画、テレビ、音楽スター、ディズニーのキャストメンバー、主要な音楽アンサンブルのパフォーマンスなどのサプライズゲストの出演によって称えられました。

ハリソン・フォード

『スター・ウォーズ』や『インディ・ジョーンズ』に出演したハリソン・フォード。

フォードの幅広い演技力と彼が生み出した象徴的なキャラクターについて、ウォルト・ディズニー・カンパニーのCEOボブ・アイガー氏は、「彼はまさに主役の定義であり、独自の分野で独り立ちしている」と述べています。

フォードを称えるトリビュートビデオには、キャスリーン・ケネディ、スティーヴン・スピルバーグ、フランク・マーシャル、カレン・アレン、アダム・ドライバー、アンソニー・マッキー、フィービー・ウォーラー=ブリッジ、デイジー・リドリー、クー・ホイ・クアン、ジョージ・ルーカスによるコメントが寄せられています。

ジェイミー・リー・カーティス

ジェイミー・リー・カーティスのステージでは、親友のジョディ・フォスター、そして『フリーキー・フライデー』の共演者リンジー・ローハンがプレゼンテーションを披露。

ローハンは「彼女が演じる役はどれも違っていて、彼女はいつも役に何かユニークなものをもたらしてくれます」と語っています。

フォスターは「彼女は独創的で、恐れ知らずで、驚きに満ちています」と付け加えました。

カーティスを称えるトリビュートビデオには、同じくディズニー・レジェンドであるジェームズ・キャメロンとアーノルド・シュワルツェネッガーのコメントが添えられています。

ケリー・リパ

ケリー・リパについて、ライアン・シークレストは長年の友人であり、かつて「ライブ」の共同司会者だった彼女に賞を授与する際、「あなたはまさに伝説の定義です」と語りました。

シークレストは、「Live with Kelly and Mark」の共催者マーク・コンスエロスとともに、リパへのトリビュートビデオにも出演しています。

マーサ・ブランディング

ディズニーランドで初の常勤黒人ツアーガイドを務めるマーサ・ブランディングのステージでは、デレク・ハフ氏によるステージ上でのプレゼンテーションとディズニーランド・リゾートのザ・ダッパー・ダンズ、ディズニーランド・バンドによる「ユーヴ・ガット・ア・フレンド・イン・ミー」のパフォーマンスが行われました。

ハフ氏はステージ上で、ブランディング氏がディズニーランドで出会うすべてのゲストに与えた深い影響について、「彼女はディズニーランドを地球上で最も幸せな場所にする基礎の一部なのです。」と語っています。

映像では、ドウェイン・ジョンソン、ハイディ・クルム、ティム・オデイ、ノア・エリアス、そしてウォルト・ディズニー・カンパニーの同僚でキャストのジェイダ・ヤング、クラーク・ジョーンズ、クリス・シェパード、ミシェル・ハーカーからコメントが寄せられています。

ジェームズ・L・ブルックス

『ザ・シンプソンズ』などの人気作品を手掛けたジェームズ・L・ブルックス。

『ザ・シンプソンズ』のキャラクターによる特別映像が上映されたほか、ダニー・デヴィートによるプレゼンテーションが行われました。

デヴィートは「ジムは天才です。彼はとても面白く、悲しく、雄弁な瞬間を作り出します。人間の状態を垣間見るユニークな窓なのです。」と語っています。

『ザ・シンプソンズ』のキャラクターの声を担当するスター、ダン・カステラネタ、ジュリー・カブナー、ナンシー・カートライト、イヤードリー・スミスらから映像でコメントが寄せられました。

コリーン・アトウッド

『アリス・イン・ワンダーランド』などの衣装を手掛けたコリーン・アトウッド。

アトウッドが衣装を手掛けた映画『シカゴ』の監督ロブ・マーシャルは、アトウッドがディズニー・レジェンドとして表彰された初の衣装デザイナーであるとし、「簡単に言えば、彼女のような人は他にいません」と語っています。

他にも、マーシャル、コリン・ファレル、ヘレナ・ボナム・カーター、アン・ハサウェイ、ケヴィン・フィッツパトリック、メリッサ・マッカーシー、ジェームズ・ボビン、ジョナ・ハウアー・キング、ハリー・ベイリー、エヴァ・グリーンが映像でコメントを寄せています。

フランク・オズ

『スター・ウォーズ』シリーズや『モンスターズ・インク』、『インサイド・ヘッド2』などで声優を務めたフランク・オズ。

ピクサーのチーフ・クリエイティブ・オフィサー、ピート・ドクターは、「フランクはまさに、エンターテインメント史上最高のキャラクターを生み出したのです。」と述べています。

さらに、ディズニー・レジェンドのマーク・ハミル、ロバート・デ・ニーロ、スティーブ・マーティンによるコメントが映像で届けられました。

マイリー・サイラス

ディズニー・チャンネル の『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』への出演で一躍有名になったマイリー・サイラス。

ステージでは、レイニー・ウィルソンによって『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』の主題歌「ベスト・オブ・ボス・ワールド」が披露されました。

ジョン・トラボルタ、ブレット・マイケルズ、チャペル・ローアンからも、映像でコメントが寄せられています。

スティーブ・ディッコ

『スパイダーマン』や『ドクター・ストレンジ』などを手掛け、2018年に亡くなったコミックアーティストのスティーブ・ディッコ。

マーベル・スタジオ社長ケヴィン・ファイギ氏によって、甥のマーク・ディッコ氏に賞が授与されました。

ファイギは「スティーブ・ディッコは素晴らしいアーティストでありクリエイターであり、マーベル・ユニバースの元祖設計者の一人でした」と語っています。

映像では、スタン・リー、CBセブルスキー、トム・デファルコ、ラルフ・マッチオ、デビッド・ボガート、ライアン・マイナーディングなどマーベルの脚本家たちのコメントが紹介されました。

マーク・ヘン

40年以上にわたり、ティアナ、ムーラン、幼いシンバ、ジャスミン、ベル、アリエル、ミッキーマウスなど、不朽の名作キャラクターの創作やアニメーション制作に携わったマーク・ヘン。

ディズニー・レジェンドのジョディ・ベンソン氏、ペイジ・オハラ氏、リンダ・ラーキン氏、ミンナ・ウェン氏、アニカ・ノニ・ローズ氏によるプレゼンテーションが行われ、トニー・バンクロフト氏、ジョン・マスカー氏、デビッド・ブロック氏、レイチェル・ビブ氏からのコメントが映像で紹介されました。

ジョー・ロード

ウォルト・ディズニー・イマジニアリングのジョー・ロード。

アニマルキングダムなど、ディズニーを代表するアトラクションの数々を手掛けています。

ジェーン・グドール博士、DBEからの特別ビデオメッセージや、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのハランベのタムタム・ドラマーによるステージパフォーマンスが披露されました。

グドール氏は動画の中で、ロード氏について「あなたは長年にわたりディズニーのテーマパークの成功と評判に多大な貢献をし、多くの人々にエキサイティングで素晴らしい一日を与えてくれました」と述べています。

さらに、トリビュートビデオには、グッドール氏やジェームズ・キャメロン氏、ウォルト・ディズニー・イマジニアリングの最高クリエイティブ責任者であるブルース・ヴォーン氏、そしてジャネット・ロンボイ氏、カルメン・スミス氏、ゾルト・ホルメイ氏、エミリー・オブライエン氏、ジェニファー・ガースティン氏、マーク・ラヴィーン氏など、ウォルト・ディズニー・イマジニアリングのクリエイティブパートナーらのコメントがよせられています。

ジェームズ・キャメロン

映画監督のジェームズ・キャメロン。

ケイト・ウィンスレットは、「あなたは最先端の技術を開発し、観客に臨場感あふれるリアルな体験を創り出すことで、映画製作のプロセスに数え切れないほどの革命を起こしてきました」と語りました。

2025年に公開される『アバター3』にも出演した女優のゾーイ・サルダナは、「あなたとの仕事は波乱万丈でした。あなたの情熱、献身、細部へのこだわりは、本当に比類のないものです」と語っています。

トリビュートビデオでは、アーノルド・シュワルツェネッガー、シガニー・ウィーバー、ケイト・ウィンスレットのコメントが紹介されています。

アンジェラ・バセット

マーベル映画作品『ブラックパンサー』シリーズに出演しているアンジェラ・バセット。

ライアン・クーグラーによるプレゼンテーションが行われたほか、マーベルの『ブラックパンサー』の「ドーラ・ミラージュ」も登場しました。

クーグラー監督はバセットの偉大な功績を称賛し、「彼女はいつも、信じられないほど大胆な演技を披露してきたが、それでも信じられないほどリアルで、本質をついているように感じられた。彼女の演技はまさに天賦の才だ」と語っています。

さらに、クーグラーとコートニー・B・ヴァンスのコメントが映像で寄せられました。

ジョン・ウィリアムズ

『スター・ウォーズ』シリーズや、『インディ・ジョーンズ』シリーズの音楽を手掛けた作曲家のジョン・ウィリアムズ。

ハリソン・フォードとルーカスフィルム社長のキャスリーン・ケネディによるプレゼンテーションが行われ、パシフィック交響楽団がウィリアムズが手掛けた代表的な映画音楽を演奏しました。

フォード氏は、「半世紀以上にわたり、ジョン・ウィリアムズが新しい音楽を作曲するたびに、彼は映画のストーリーと登場人物に時代を超えた本質的な性質を吹き込む方法を見つけてきました。それはジョンがストーリーテラーだからです」と語っています。

さらに、ケネディ氏は「ジョン・ウィリアムズが史上最高の映画音楽作曲家だと言っても過言ではありません。彼の音楽は映画の枠を超え、世界中の文化の一部となり、老若男女を問わず何十億もの人々の心を動かしています。」と述べています。

加えて、フォード、ケネディ、スティーブン・スピルバーグ、フランク・マーシャル、ディズニーレジェンドのマーク・ハミル、ケ・ホイ・クアン、デイジー・リドリー、ジョージ・ルーカスのコメントが映像で届けられました。

ディズニーのコンテンツに多大な貢献をしてきた14名が受賞。

受賞者だけでなく、演出も豪華な授賞式となりました。

2024年度のディズニー・レジェンド・アワードの受賞者の紹介でした。

