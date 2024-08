文化庁は、世界的に展開できるアート作品等をアーティストと創作し、日本を文化芸術のグローバル発信拠点へと成長させるプロジェクト「MUSIC LOVES ART 2024 - MICUSRAT (マイクスラット) -」を大阪と幕張新都心で開催!

若手アーティストのアート作品や、駅の大型ビジョンを使った作品などが展示されます☆

文化庁「MUSIC LOVES ART 2024 - MICUSRAT (マイクスラット) -」

開催日程:2024年8月12日(月)〜25日(日)

主催:文化庁、独立行政法人日本芸術文化振興会 令和6年度日本博 2.0 事業(委託型)

特別協力(大阪):SUMMER SONIC 2024 (株式会社クリエイティブマンプロダクション、株式会社キョードー関西) 、公益社団法人 関西経済連合会

特別協力(千葉):SUMMER SONIC 2024(株式会社クリエイティブマンプロダクション)

協力(大阪):株式会社朝日新聞社、朝日放送グループホールディングス株式会社、株式会社FM802、大阪市高速電気軌道株式会社、大阪ターミナルビル株式会社、株式会社大林組、関西電力株式会社、株式会社コングレ、ダイビル株式会社、千島土地株式会社、株式会社TCフォーラム 、 株式会社阪急阪神百貨店、阪急阪神不動産株式会社、阪急阪神ホールディングス株式会社(五十音順)

協力(千葉):イオンモール幕張新都心、株式会社 QVC ジャパン、株式会社千葉ステーションビル

後援(大阪):大阪府、大阪市、吹田市、大阪商工会議所、関西広域連合

後援(千葉):千葉県、千葉市、幕張新都心ホテル協議会、幕張新都心まちづくり協議会

事務局補佐:株式会社ギークピクチュアズ

文化庁は、世界的に展開できるアート作品等をアーティストと創作し、日本を文化芸術のグローバル発信拠点へと成長させるプロジェクト「MUSIC LOVES ART 2024 - MICUSRAT (マイクスラット) -」を開催!

若手アーティストのアート作品や、駅の大型ビジョン等を使った作品が展示され、展示されたアートを巡りながら、ご自身のスマートフォンから『STAMP MAP ART』などの企画に参加することができます。

大阪市内中心部での展開(令和6年度「日本博2.0」採択事業)

大阪市内中心部では、梅田周辺や中之島周辺など大阪市内中心部12箇所で作品展示を行う「MICUSRAT ART」と、JR大阪駅や阪急大阪梅田駅など大阪市内のビジョンやデジタルサイネージ6箇所で作品やキービジュアルなどを映し出す「MICUSRAT VISION CANVAS」を通じ、10名の若手アーティストの作品展示が行われます。

大阪市内中心部・吹田市のテーマは、「Rhythm of Consciousness ―意識のリズムー」

耳を澄まし、自身の心の声を聞きながら、街中にあふれる作品を体感できます。

Spread Flowers

作家名:witness

展示場所:(MICUSRAT ART)大阪ステーションシティ(JR大阪駅)アトリウム広場、(MICUSRAT VISION CANVAS)阪急梅田エントランスビジョン(予定)、大阪駅前地下道デジタルサイネージ(予定)、Umeda i、阪急梅田グランドビジョン、梅田ツインビジョン、Osaka Metro 中津駅サイネージ(Incubator Central)

福岡県出身の作家witnessの作品。

花をモチーフに、「MUSIC LOVES ART 2024 -MICUSRAT(マイクスラット)-」のキービジュアルを手掛けています。

JR大阪駅などにて展示予定です。

はん/えい

作家名:大谷陽一郎

展示場所:

(MICUSRAT ART)中之島フェスティバルタワー・ウエスト3階オフィスエントランスホール

関西電力本店2階ロビースペース(8月13日〜22日)

大阪府生まれのアーティスト大谷陽一郎の作品。

「はん/えい」をはじめとする作品が、中之島フェスティバルタワーや関西電力本店にて展示されます。

COIN PARKING DELIVERY

作家名:COIN PARKING DELIVERY

展示場所:(MICUSRAT ART)Art Beat Cafe NAKANOSHIMA(8月14日〜8月25日)

電車での移動時間を活用し、スマートフォンで指を使って制作をするCOIN PARKING DELIVERY(コインパーキングデリバリー)

Art Beat Cafe NAKANOSHIMAにて作品が展示されます。

Singin’ in the Rain・ミライムジーク

作家名:渋田薫

展示場所:(MICUSRAT ART)ダイビル本館1階エントランススペース/2階屋外スペース

香川を拠点に活動する渋田薫。

「Singin’ in the Rain」や「ミライムジーク」をはじめとする作品が、ダイビル本館にて展示されます。

壁面を贅沢に使った大迫力の作品を楽しめます。

かすむ

作家名:鐵羅佑

展示場所:(MICUSRAT ART)阪急サン広場

愛知県出身の彫刻家鐵羅佑の作品。

阪急サン広場に、迫力満点の作品が登場します。

Chrome

作家名:Buggy

展示場所:(MICUSRAT ART)阪神梅田本店9階中央エレベーター前(8月12日〜22日)

雑誌広告を中心に活動するBuggyの作品。

人の顔をモチーフとした作品が、3面にわたって作品が展示されます。

transitory images

作家名:v0id

展示場所:(MICUSRAT ART)堂島リバーフォーラム4Fギャラリースペース(展示期間調整中)

デザイングループv0idの作品。

堂島リバーフォーラムにて、映像作品が公開予定です。

HELLO!!! “MASAGON WORLD”

作家名:MASAGON

展示場所:(MICUSRAT ART)大阪ステーションシティ(JR大阪駅) 時空の広場

大阪在住のアーティストMASAGONの作品。

作品名の通り、MASAGONの世界観を堪能できる空間となっています。

The Ecosystem of Love from That Time.

作家名:R E M A

展示場所:日本生命淀屋橋ビル地下1階サンクンガーデン(MICUSRAT ART)

表面・精神・身体の3つを軸として制作活動を行うR E M Aの作品。

開放的な空間で、作品に込められたメッセージを体感することができます。

HIWADROME_TypeΔ_SPEC3

作家名:檜皮一彦

展示場所:(MICUSRAT ART)中之島フェスティバルタワー地下1階特設ブース(展示期間調整中)

映像作品やインスタレーション作品の制作、パフォーマンスなど幅広い活動を行う檜皮一彦の作品。

車いすや電飾を使ったインスタレーション作品が、中之島フェスティバルタワーにて展示予定です。

吹田市での展開(令和6年度「日本博2.0」採択事業)

都市型音楽フェスティバルSUMMER SONICの大阪会場(万博記念公園内)及び周辺にて、3名の若手アーティストによる大型アート作品の野外展示が登場します。

SUMMER SONIC 大阪会場内の鑑賞には、SUMMER SONIC 大阪の入場券が必要です。

やさしい手

作家名:久保寛子

展示場所:SUMMER SONIC 大阪会場内

文化人類学の学説のリサーチをベースに作品を制作する彫刻家の久保寛子の作品。

池に大きなブルーの手が浮かびます。

ひかりの滝

作家名:GOMA

展示場所:SUMMER SONIC 大阪会場内

オーストラリア先住民の伝統楽器「ディジュリドゥ」の奏者であり、画家としても活動するGOMAの作品。

青と白を基調とした大迫力の作品です。

「INTER-WORLD/SPHERE: The Three Bodies」2021

作家名:奥中章人

展示場所:SUMMER SONIC 大阪会場内

ワークショップの開催や巨大アートの制作を中心に活動を行う奥中章人の作品。

大きな3つのバルーンのような作品が広大な芝生に展示されています。

ひかりの世界・阪栄の火の鳥

作家名:GOMA×RED CLIFF

展示場所:SUMMER SONIC 大阪会場周辺

「ひかりの滝」の作家でもあるGOMAと、ドローンショーを企画・運営する団体RED CLIFFのコラボレーション作品です。

千葉市(幕張新都心)での展開

幕張新都心のテーマは「Double Fantasy ―かさなりあう幻想―」

昼夜の変化も見ながら都市空間に重なる非日常から感じ、様々な「気づき」を得られるようにとの期待が込められています。

千葉市や幕張新都心周辺の企業および都市型音楽フェスティバルSUMMER SONICと連携し、若手現代アーティスト等とコラボレーションした作品が、SUMMER SONIC幕張会場、幕張ベイタウン等のエリアで回遊。

SUMMER SONIC幕張会場内の鑑賞には、SUMMER SONICの入場券が必要です。

五元気

作家名:COIN PARKING DELIVERY

展示場所:海浜幕張駅南口広場(8月16日〜25日)

スマートフォンで絵を描き始めたことから活動を開始し、近年ではデータのみならず様々な場所で制作を行うCOIN PARKING DELIVERYの作品。

幕張駅南口の広場に、カラフルな5つの作品が登場します。

遊びは悪じゃない

作家名:COIN PARKING DELIVERY × GUNDAM

展示場所:幕張メッセ中央広場(8月16日〜18日)、とよすなうみかぜ広場(8月24日・25日)制作協力:創通、バンダイナムコフィルムワークス、BANDAI SPIRITS

COIN PARKING DELIVERYとGUNDAMのコラボレーション作品。

大きなニッパーなど、遊び心溢れる作品が幕張メッセ中央広場をはじめとする会場を巡回します。

Spread Flowers

作家名:witness

展示場所:QVCジャパン本社(8月16日〜25日)

「MUSIC LOVES ART 2024 - MICUSRAT (マイクスラット) -」のキービジュアルを手掛けたwitnessの作品。

QVCジャパン本社の窓を使って展示される、迫力満点の作品です。

ACCORDANCE

作家名:HAMADARAKA(EruArizono/EmuArizono)

展示場所:幕張メッセ中央広場(8月16日〜18日)

双子のアートユニットHAMADARAKAの作品。

幕張メッセ中央広場の階段に、大きなアートが出現します。

NVOVU -ンモ”ユ”

作家名:SILVER SATAN (ART TRUCK)+DUV

展示場所:SUMMER SONIC会場内幕張メッセ展示ホール9・10(8月17日〜18日)、幕張ベイタウン[夏祭り会場内](8月24日)

ネオンが煌めくアートトラック”SILVER SATAN”を使ったインスタレーション作品。

幕張メッセ、幕張ベイタウンを巡回予定です。

Spread Flowers

作家名:witness

展示場所:イオンモール幕張新都心 館内サイネージ(8月12日〜25日)

witnessが手掛ける「MUSIC LOVES ART 2024 - MICUSRAT (マイクスラット) -」のキービジュアル。

会期中、イオンモール幕張新都心にて展示されます。

街歩き企画『STAMP MAP ART』

抽選記念品受渡し場所:

JR大阪駅 時空の広場 大阪ステーションシティ バール・デルソーレ脇(12:00~19:00)

JR海浜幕張駅前広場(南口)(12:00~20:00)

会期中(8月12日〜25日)、地図機能のあるスタンプラリーアプリケーションを使用し、幕張新都心、大阪市内中心部のアートを巡りながら、ご自身のスマートフォンで参加できる『STAMP MAP ART』が実施されます。

大阪市内中心部では、展示作品とその他市内に点在するパブリックアートやアートスポットを巡って獲得したポイント数に応じて、千葉市幕張新都心では各所を巡回する展示作品を巡って集めたスタンプアートに応じて、MUSIC LOVES ARTオリジナル記念品が当たるデジタル抽選に参加できます。

オンラインアンケート、ハッシュタグ投稿キャンペーン

会期中(8月12日〜25日)、本イベントのオンラインアンケートに答えるか、展示作品の写真や動画を撮影し、#タグ「#MUSICLOVESART」、「#MICUSRAT」をつけてSNSに投稿すると、デジタル抽選に参加することができます。

ハッシュタグ投稿キャンペーンの対象作品は、大阪市内中心部・吹田市(万博記念公園内等)、千葉市幕張新都心の展示作品となります。

若手アーティストの作品や、ビジョンや広場などを使った大迫力の作品が展示されるプロジェクト。

スマートフォンから、街を歩きながら参加できるキャンペーンにも注目です。

文化庁の「MUSIC LOVES ART 2024 - MICUSRAT (マイクスラット) -」は、2024年8月12日(月)から25日(日)まで、大阪市、吹田市、千葉市(幕張新都心)にて開催されます☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大阪・幕張新都心でアート作品を楽しめる!文化庁「MUSIC LOVES ART 2024 - MICUSRAT (マイクスラット) -」 appeared first on Dtimes.