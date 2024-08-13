ÆüËÜ¥Û¥é¡¼»Ë¾å¶þ»Ø¤Î¶²ÉÝ¥¥ã¥éàÄç»Òá¤ò±é¤¸¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¡¢²û¤«¤·¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡ª¡×Åù¤ÎÈ¿¶Á
¡¡½÷Í¥¤ÎÌÚÂ¼Â¿¹¾¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£1999Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥ê¥ó¥°¡ÁºÇ½ª¾Ï¡Á¡×¤Ç±é¤¸¤¿à»³Â¼Äç»Òá¤ÎÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È²èÁü¤¬È¿¶Á¤ò¤è¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Äç»Ò¤È¤¤¤¨¤Ð°æ¸Í¤«¤éÇç¤¤½Ð¤ëÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤¬ÍÌ¾¤À¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤ÏÅê¹Æ¤ÇÌó25Ç¯Á°¤ÎÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¡Ö¼þ¤ê¤Ï²ÈÂ²Ï¢¤ì¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê¡Á¤È¤·¤¿ÆüÍËÆü¤Î¸ø±à¡£¤½¤ó¤ÊÃæÃ¼¤Ã¤³¤Î¤Û¤¦¤Ë°æ¸Í¤ò¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê¡Á¤È»£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡ÆüËÜÃæ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¶²ÉÝ¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¡Ö¿¹¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¸ø±à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¸ø±à¤È¤Ï¶Ã¤¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÄç»Ò¤Ê¤é¤¼¤Ò¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¤è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£