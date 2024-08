ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00〜13:55)。8月10日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(8月10日(土)付)を発表しました。

先週の8位から2ランクダウン↓ 8月10日(土)に開催された「東日本大震災・九州災害復興チャリティー 2024 神宮外苑花火大会」で、同曲とのコラボ花火が打ち上げられました。初登場! 7月26日(金)リリースのデジタルシングル。曲名の「フルール・ドゥ・ラ・パシオン」は"情熱の花たち"という意味のフランス語で、パリ五輪で頑張るアスリートへの応援ソングに起用されました。先週の10位から2ランクアップ↑ サザンオールスターズにとって"最後の夏フェス出演"となる「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」(※サザンは9月23日(月・振休)に出演)のステージの模様が、全国300館以上の映画館で生中継されます。ランキング初登場! メンバー全員が平日は会社員として働く、メロコア・パンク出身の4人組バンド。同曲は7月24日(水)にリリースされたセカンドアルバム『LIVE』に収録されています。今週の放送では、My Hair is Badがゲストに登場! 7月31日(水)のニューアルバム『ghosts』などについて伺いました。初登場! 同曲は、現在公開中のアニメーション映画「劇場版モノノ怪 唐傘」の主題歌に起用されています。先週の7位から3ランクアップ↑ 9月27日(金)公開の菅田さん主演映画「Cloud クラウド」が、「第81回ヴェネチア国際映画祭」でのワールドプレミア上映に続き、「第49回トロント国際映画祭」センターピース部門への正式出品が決定しました。先週の6位から3ランクアップ↑ 9月〜11月にかけて全国アリーナツアー「Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -」をおこなうヒゲダン。12月には初のアジアツアー「OFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2024 - Rejoice -」が開催されます。先週3位から1ランクアップ↑ YOASOBIは8月6日(現地時間)にアメリカ ニューヨーク・Radio City Music Hallで、8日(現地時間)にはボストン・MGM Music Hall at Fenwayでワンマンライブを開催しました。そして、今週の第1位は……?3週連続で第1位! 今月から初のアリーナ対バンツアー「back number anti sleeps tour 2024」がスタート。8月10日(土)、11日(日・祝)は、対バン相手にVaundyを迎えた福井公演が開催されました。