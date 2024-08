「くまのプーさん」の仲間たちと乾杯ができる、バンダイのカプセルトイ「ガシャポン(R)」の新作「Winnie the Pooh みんなでCHEERS!」がやってくる。パーティーを楽しむプーさんやクリストファー・ロビンが可愛すぎる♪「Winnie the Pooh みんなでCHEERS!」は「乾杯」をテーマにしたガシャポンオリジナルデザインのフィギュア。サイズは全高約4.0cm〜5.5cmで、各キャラクターは手にグラスを持っており、キャラクター達がパーティーをしている楽しいシーンを再現できる、集めて楽しいシリーズだ。ラインナップは「ティガー」「クリストファー・ロビン」「プー」「ピグレット」「イーヨー」の全5種。みんな「かんぱ〜い」のポージングをしているので、あなたのグラスと「CHEERS!」させて遊ぶこともできちゃいます。

2024年8月第2週より全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズに導入されていく予定。ぜひ「100エーカーの森」の仲間たちを集めたら、楽しいパーティーをあなたが開催しちゃってください!(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.