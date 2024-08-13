¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡¦²ÖÅÄÍª·î¡¡ÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ÇÎò»ËÅª¤Ê°ìÈ¯¤â¡Ä¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÂè£·Æü¡Ê£±£³Æü¡ËÂè£³»î¹ç¤Ï½Õ²ÆÄÌ»»£´ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤¬±äÄ¹£±£±²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¡¢²â¥±±º¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤Ë£´¡½£µ¤Ç¶¥¤êÉé¤±¡¢½éÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔÀï¤ÎÃæ¤Ç¤â°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢£´ÈÖ¡¦²ÖÅÄÍª·îÆâÌî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤À¡££³ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£¸²óÆó»à°ìÎÝ¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¹â·¬¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£²¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢£±ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯²ÖÅÄ¤¬½éµå¡¢Ä¾µå¤òÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤Ç´°àú¤ËÂª¤¨¡¢º¸±Û¤¨Æ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£Âç²ñÂè£³¡¢£´¹æ¤¬£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤Î»°ÎÝÂ¦¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤¬Ê¨¤¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÌµÆÀÅÀ¤Ç±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¡£ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤Ï£±£±²ó¤Ë£²ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢È¿·â¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ½é¤ÎÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ÇËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿²ÖÅÄ¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï£±£¹£·£´Ç¯²Æ¤«¤é¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤¬½éºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢£µ£°Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£º£½Õ¤«¤éÄãÈ¿È¯¤Î¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢ËÜÎÝÂÇ¤¬·ã¸º¤¹¤ëÃæ¡¢²ÖÅÄ¤ÏÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ÇÎò»ËÅª¤Ê°ìÈ¯¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤¬°ìÈÖ¤Ê¤ó¤Ç¡£ÂÇ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂç³Ø¤Ë¿Ê¤ó¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£