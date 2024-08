イングランドのプロサッカー選手会(PFA)は13日、選手の投票によって選出された2023-24シーズンMVP最終候補選手を男女それぞれ6人ずつ発表した。女子部門に マンチェスター・シティウィメン のMF長谷川唯がノミネートされた。長谷川はイングランドでの3シーズン目となった昨季、ウィメンズ・スーパーリーグで22試合に出場し、優勝したチェルシーウィメンと勝ち点で並ぶ2位でシーズンを終えた。PFAは「頼れるプレーメイカー」と表現し、最終候補入りを伝えている。MVPを受賞した場合は男女通じて日本人初の快挙となる。

PFA Players’ Player of the Year.



The Top Six. Chosen by the players. ⬇️

#PFAawards pic.twitter.com/0JxsHcm15t