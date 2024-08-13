NEXZ日本初ショーケース最終公演の模様をLeminoで生配信！配信を記念してNEXZグッズが当たるキャンペーンも

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■ショーケースは、メンバーの地元である福岡、大阪、東京の3都市で全6公演を実施！

NEXZが8月25日に東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナで開催する、日本初ショーケース『NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”』最終日公演の模様が、ドコモの映像配信サービス「Lemino(R)」で生配信される。

今回のショーケースは、メンバーの地元である福岡、大阪、東京の3都市で全6公演を実施。オーディション期から現在に至るまでのNEXZを感じられる内容となっており、パフォーマンスはもちろん、パーソナルな一面を知ってもらえるコーナーも行われる。

また、今回の配信を記念してdポイント還元キャンペーンやNEXZグッズがもらえるドコモショップ店頭入会キャンペーンも実施される。詳細は、Lemioのサイトで。

『NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”』公式サイト

https://nexz-official.com/s/n180/page/showcase

キャンペーン詳細はこちら

https://lemino.docomo.ne.jp/cp/0000058/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202408_nexz&utm_content=prtimes

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000070/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202408_prtimes-nexzdebutcp-0809

「Lemino」サービスサイト

https://lemino.docomo.ne.jp/

NEXZ OFFICIAL SITE

https://nexz-official.com/s/n180/?ima=1737