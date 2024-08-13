ÇÐÍ¥¡¦´ßÅÄ¥¿¥Ä¥ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡¦¹âÌÚÍ³ÍüÆà¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡ª ¡Ö¥¯¥½¥¤¥±¥á¥ó¤ÇÁð¡×
ÇÐÍ¥¤Î´ßÅÄ¥¿¥Ä¥ä¤µ¤ó¤Ï8·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¹âÌÚÍ³ÍüÆà¤µ¤ó¤Ø¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§´ßÅÄ¥¿¥Ä¥ä¡¢¡Ø¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÊó¹ð¡ª¡Û
¡Ö¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ë»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£´ßÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»ØÎØ¤È²ÖÂ«¤ò¹âÌÚ¤µ¤ó¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¹æµã¤¹¤ë¹âÌÚ¤µ¤ó¡£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ßÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Â¤Ïº§Ìó»ØÎØ°ì½ï¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ö¤Ç¤â¡¢¤æ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Í¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤«¤éËÜÅö¤ËËÍ¤Ï¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ë¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤éÄ¹¤¤·îÆü¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡£¹âÌÚ¤µ¤ó¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÏÂçÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¥Ý¥ó¥³¥Ä¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤è¤¯¤ß¤¿¤éÇÐÍ¥¤À¤·¥¯¥½¥¤¥±¥á¥ó¤ÇÁð¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¤¤¤¤Î¤Ë¤ª¤â¤íÉ×ÉØ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö±üÍÍ¤Î»ö¤ò¤Á¤ã¤ó¸Æ¤Ó¤·¤Æ¤ë¤ÎºÇ¹â¡ª¡×¡Ö±ü¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤ÆÉÃ¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Ç¶õµ¤´¶¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤·¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤¹¤®¤Æ¤³¤Ã¤Á¤¬µã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§´ßÅÄ¥¿¥Ä¥ä¡¢¡Ø¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÊó¹ð¡ª¡Û
¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Ç¶õµ¤´¶¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤·¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×´ßÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¤¹¤Ç¤Ëº§Ìó»ØÎØ¤Ï°ì½ï¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï²þ¤á¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÎ¿Í¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é¥Û¥Æ¥ë¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢Éô²°¤Ç¿©»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¸å¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»ØÎØ¤È²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦·×²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤Î¤»¤¤¤«¡¢Ä¾Á°¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ß²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦´ßÅÄ¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢±¿Ì¿¤Î»þ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¥Ý¥ó¥³¥Ä¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤è¤¯¤ß¤¿¤éÇÐÍ¥¤À¤·¥¯¥½¥¤¥±¥á¥ó¤ÇÁð¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¤¤¤¤Î¤Ë¤ª¤â¤íÉ×ÉØ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö±üÍÍ¤Î»ö¤ò¤Á¤ã¤ó¸Æ¤Ó¤·¤Æ¤ë¤ÎºÇ¹â¡ª¡×¡Ö±ü¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤ÆÉÃ¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Ç¶õµ¤´¶¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤·¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤¹¤®¤Æ¤³¤Ã¤Á¤¬µã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿·ëº§Êó¹ð¤Ç1ÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×8Æü¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿´ßÅÄ¤µ¤ó¤È¹âÌÚ¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¿¥Ä·»¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿·ëº§Êó¹ð¤Ç1ÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëö±Ê¤¯¹¬¤»¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)