KARD、タイトル曲「Tell My Momma」MV公開…イタリアを背景にユニークな世界観を披露

KARDが「イエロー」の感性が込められたユニークな楽曲を披露した。KARDは本日(13日)午後6時、各音楽配信サイトを通じて7thミニアルバム「Where To Now?(Part.1:Yellow Light)」を発売し、タイトル曲「Tell My Momma」のミュージックビデオを公開した。KARDのカムバックは前作「ICKY」以来、約1年3ヶ月ぶりだ。タイトル曲「Tell My Momma」は、独特なコード進行が魅力的な楽曲だ。自身の母に愛する人を紹介するウィットに富んだ歌詞がポイントで、メンバーらを紹介する表現が注目を集める。J.sephが作詞、BMは作詞・編曲に参加し、彼らがこれまで見せたことのない軽快で温かい感性を伝えた。

また、ミュージックビデオは、イタリア・ミラノオールロケで撮影された。4人のメンバーは美しいミラノを背景に、4人4色のストーリーを繰り広げる。イタリア出身の監督をはじめ、現地の演出チームが制作・撮影し、完成度の高いミザンセンで、彼らのユニークな姿をより一層際立たせた。この他にも同アルバムには、休暇を連想させるトロピカルポップジャンルの「Waste My Time」、躍動感あふれるメロディーとビートが調和したエレクトロポップ「Boombox」、様々なシンセサウンドの上に強烈なベースラインが加わったヒップホップダンスナンバー「SHIMMY SHIMMY」、カーレース映画のワンシーン描いたようなR&Bレゲエポップジャンルの「SPIN」に加え「Tell My Momma(Inst.)」「Boombox (Inst.)」など多彩なジャンルの全7曲が収録された。「Where To Now?(Part.1:Yellow Light)」は、いつの間にかデビュー8年目に突入した彼らが、新しい目的地と方向性を探していく姿を盛り込んだアルバムだ。メンバー全員が金髪になり、大胆なイメージチェンジを図るなど、1980年代のビンテージスタイルを彼らならではのスタイルで再アレンジし、韓国国内外のファンから反響を呼んでいる。彼らは、今回のアルバムを通じて初めて連作にチャレンジする。年内にPart.2まで発売し、新しい音楽の道しるべを示す予定だ。