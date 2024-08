(MCU)『&ウルヴァリン』は本日までに日本国内で興行収入16億2,822万円に到達した。観客動員数は100万人を突破している(1,009,406人)。

旧20世紀フォックスの『X-MEN』シリーズが初めてMCUに合流するとして日本のマーベル・ファンの間でも高い期待を集めていた本作は日本で世界最速の公開を迎えており、オープニング5日間で興行収入8億788 万円、491,342 人を動員、シリーズ史上最高のオープニングを記録していた。

全世界では累計興収10億ドルを突破し、R指定映画とは歴代1位となる見込み。全体では『アリス・イン・ワンダーランド』(2010)、『ズートピア』(2016)、『ファインディング・ドリー』(2016)を超えた。

『デッドプール&ウルヴァリン』は大ヒット公開中。

