TOBEは11日に東京ドームで開催した「令和6年能登半島地震」復興チャリティーイベント「Act for HOPE to HEROes PROJECT in TOKYO DOME」の詳細を発表した。

石川・輪島中の生徒を招き、野球やリレーなどを混合チームで実施した。また、プロジェクトテーマソング「Be on Your side」をはじめ、各アーティストによる歌唱パフォーマンスも披露した。

野球対決の始球式には平野紫耀がマウンドに立ち、元マリナーズ・イチロー氏のものまねで知られるニッチローと対決した。両軍の監督は元DeNA監督のアレックス・ラミレス氏と元巨人の元木大介氏が務め、Number_i岸優太が4番のチームホワイトが、同神宮寺勇太が4番のチームブラックに13−10で勝った。

出演者のコメントは以下の通り

◆三宅健 今日このイベントに参加してくれたみなさん、そしてこのプロジェクトに参加してくださったみなさん、本当にありがとうございます。僕たちはこうした活動を通じて貢献できたらと思っています

が、何よりみなさん1人1人の力が被災地への大きな支援につながっていきます。心からの感謝を皆さん1人1人に贈りたいと思います。本当にありがとうございました!

◆北山宏光 このスポーツのイベントを通じて、普段関われない中学生のみんなとも触れ合うことができ、ここからたくさんの笑顔が生まれていく予感がしました。これからも今日のようなイベントを通して、応援してくださる皆さんとも一緒に被災地の方々へ笑顔を届けられたらと思います。本日は本当にありがとうございました。

◆Number_i 石川県の輪島中学校野球部のみなさんと一緒にスポーツができて本当に楽しかったですし、野球部のみなさんも楽しそうに参加してくださりとてもうれしかったです。まだ復興が進んでいないということも聞いているので、こういったイベントを通して被災地の方に少しでも元気を届けられたらいいなと心から願っています。

◆IMP.佐藤新 輪島中学校の生徒が始まる前はとても緊張してる印象だったんですけど、本番はとても堂々とプレーしていてとても刺激を受けました!! 野球を通して皆さんと交流ができて、とてもすてきな時間

を過ごすことができました。

◆IMP.基俊介 チャリティーイベントを通じて、ファンの皆さまとTOBE familyと輪島中学校のみんなと1つになれたと思います。この活動が少しでも誰かの力になれるようにこれからも頑張っていきたいです。

◆IMP.鈴木大河 東京ドームで野球をすると聞いたときは、不安もありましたが、ファンの皆さんのたくさんの声援を聞き緊張が和らぎました。輪島中学校の選手のエネルギッシュなプレーを見て、僕自身パワーをたくさんもらいました。このようなすてきなイベントに携わることができとても光栄に思います。

◆IMP.松井奏 TOBE初の運動会、とても楽しかったです!輪島中学校のみなさんのエネルギーと真摯(しんし)に野球に向き合う姿に、僕らも元気を頂きました!ありがとうございました!

◆IMP.横原悠毅 輪島中学校の野球部の皆さんと野球を通じてたくさんコミュニケーションが取れて素晴らしいチャリティーイベントでした。元野球少年として東京ドームで野球ができて光栄でした。

◆IMP.椿泰我 東京ドームでのリレーや野球など和気あいあいとしていてとても楽しかったです!TOBEのエンターテインメントとともに、今回のプロジェクトが、1人でも多くの人の力になりますように。

※影山拓也(IMP.)と大東立樹はスケジュールの都合により欠席。