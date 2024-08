英語嫌いのわが子に、少しでも英単語に触れて勉強をしてほしい。あわよくば、自分自身も楽しみながら学び直しがしたい。とはいえ、受験用の英単語帳ではやる気がでないし、ますます英語が嫌いになってしまいそう…。NHKラジオ「中学生の基礎英語レベル1」の講師を務め、英語教育の専門家である本多敏幸先生も「英語がニガテだというお子さんは、単語を覚えることを完全な苦行だと思っていることが多いです。単語帳についても学校の授業で強制して覚えさせられています。一般的な例文では興味をもって覚えられないものです。」と語ります。

P丸様。は男?それとも女?「 Is Pmarusama a man or a woman?」

「懐メロ」は夏の歌って意味じゃないんだよ。「Natsu-mero doesn’t mean summer songs.」

うさぎさんが300円以上のおかしを持ってきてます!「Usagi-san brought snacks that cost more than 300 yen!」

一方、効果的な英単語学習についてうかがうと「自分の好きなキャラクターや人物と一緒に楽しい例文で覚えるほうがずっと記憶に残ります。単語も個別に覚えるのではなく、例文の中で覚えるほうが効果的です。学校で習わないおもしろい英文もあると、楽しみながら学習できてモチベーションがアップします。」といったご意見も。そんな英語学習に役立つのは、小学生から大人まで幅広い世代に大人気の「P丸様。」によるアニメ動画を元にした英単語帳。思わず笑ってしまう楽しい要素がたっぷりです。この記事では、本多先生もおすすめの英語フレーズたちをご紹介します!※本記事は、P丸様。(イラスト・原著)、本多敏幸(監修)の書籍『P丸様。と中学英単語1000語がマスターできるわけな…できまーーーすっ!!』から一部抜粋・編集しました。■◆フレーズ1◆P丸様。は男? それとも女?Is Pmarusama a man or a woman?■◆フレーズ2◆「懐メロ」は夏の歌って意味じゃないんだよ。Natsu-mero doesn’t mean summer songs.■◆フレーズ3◆うさぎさんが300円以上のおかしを持ってきてます!Usagi-san brought snacks that cost more than 300 yen!■◆本多先生に聞いた、英単語帳の使い方のコツ「単語帳の楽しいフレーズをただ読む(見る)だけでなくて、音声を聞いたり、自分で口に出してみたりすることで、より一層定着しやすくなりますよ。最初に、音声を聞いて真似しながら口ずさむ、次に、口ずさみながら重要な語を書いてみましょう。」楽しいフレーズを使った効果的な学習法に、ぜひトライしてみてくださいね。イラスト・原作/P丸様。英語監修/本多敏幸 取材・文=柳沢奈緒美【著者プロフィール】英語監修:本多敏幸東京学芸大学大学院教育学研究科英語教育専攻修士課程修了。都留文科大学・東京女子大学・武蔵大学非常勤講師。NHKラジオ「中学生の基礎英語レベル1」講師などを務める。イラスト・原作:P丸様。動画投稿サイトで活動中のマルチエンターテイナー。クセになる短編アニメ動画が大人気で、YouTubeチャンネルの登録者数は290万人超、SNS総フォロワー数は500万人超(2024年8月現在)。