»°¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤È¥Ô¥¢¥Î¡¢¥Á¥§¥í¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÎÀûÎ§¤ÇÉÁ¤¯¡¢´Ú¹ñÈ¯¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥°¥ì¥¤¡Ù¤ÎÆüËÜ½é¾å±é¤¬25Ç¯¤Ë·èÄê
2025Ç¯1·î8Æü¡Ê¿å¡Ë～1·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¿·¹ñÎ©·à¾ì ¾®·à¾ì¤Ë¤Æ¡ÊÂçºå¡¦¹âºê¡¦°¦ÃÎ¸ø±é¤¢¤ê¡Ë¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥°¥ì¥¤¡Ù¤¬¾å±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
2021Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³«Ëë¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥°¥ì¥¤¡Ù¡£´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â2023Ç¯¤ËºÆ±é¤·Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿ËÜºî¤¬¡¢º¬ËÜ½¡»Ò¤Î±é½Ð¤ÇÆüËÜ½é¾å±é¤¹¤ë¡£
ËÜ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ï¡¢»°¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤È¥Ô¥¢¥Î¡¢¥Á¥§¥í¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÎÀûÎ§¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥¥ã¥¹¥È¤Ï¥Áー¥à¸ÇÄê¤È¤Ê¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡¢Ê¡»ÎÀ¿¼£¡Ê¥í¥Ðー¥È¡¦¥í¥¹¡Ë¡¢Î©ÀÐ½Ó¼ù¡Ê¥ª¥¹¥«ー¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡Ë¡¢¸åÆ£Âç¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥À¥°¥é¥¹¡Ë¡¢Ê¿´ÖÁÔ°ì¡Ê¥í¥Ðー¥È¡¦¥í¥¹¡Ë¡¢×¢À¥Í§Í´¡Ê¥ª¥¹¥«ー¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡Ë¡¢Ê¡»³¹¯Ê¿¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥À¥°¥é¥¹¡Ë¤Î6Ì¾¤¬½Ð±é¡£
º¬ËÜ½¡»Ò¤¬¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ÈÁÏ¤ê¾å¤²¤ëÆüËÜÈÇ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥°¥ì¥¤¡Ù¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
´·½¬¤Èµ¬ÈÏ¤ËÇû¤é¤ì¤¿19À¤µªËö¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡£
Ê¸³Ø³¦¤Î°ÛÃ¼»ù ¥ª¥¹¥«ー¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡ÊÎ©ÀÐ½Ó¼ù¡¿×¢À¥Í§Í´¡Ë ¤Ï¾®Àâ¡Ö¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¤Î¾ÓÁü¡×¤òÏ¢ºÜ¤¹¤ë¤¬¡¢Èþ¤È¼ã¤µ¤Î¤¿¤á¤Ëº²¤òÇä¤êÅÏ¤¹ÀÄÇ¯¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤ÇË³ÊÅª¤Ê¥Æー¥Þ¤ÈÆâÍÆ¤Ç±Ñ¹ñ¼Ò²ñ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¡£µÄÏÀ¤ÈÈãÈ½¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢·ë¶É¼ç¿Í¸ø¤Î¥É¥ê¥¢¥ó¤¬»à¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Ë¾¤Þ¤Ê¤¤·ëËö¤Ç¾®Àâ¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥ï¥¤¥ë¥É¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Í§¿Í¤Ç¤¢¤ê»Ù»ý¼Ô¤Ç¤¢¤ë ¥í¥Ðー¥È¡¦¥í¥¹¡ÊÊ¡»ÎÀ¿¼£¡¿Ê¿´ÖÁÔ°ì¡Ë ¤À¤Ã¤¿¡£Æó¿Í¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«Í³¤¬·Ý½Ñ¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤¨ºÃÀÞ¤·¤¿¤½¤Î»þ¡¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÀÄÇ¯ ¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥À¥°¥é¥¹¡Ê¸åÆ£ Âç¡¿Ê¡»³¹¯Ê¿¡Ë ¤¬¸½¤ì¤ë―
±é½Ð¡¦¾å±éÂæËÜ º¬ËÜ½¡»Ò¡¡¥³¥á¥ó¥È
º¬ËÜ½¡»Ò
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£
¤½¤¦»×¤¤¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯³Ø¤Ó»Ï¤á¤¿¤Î¤Ïº£¤«¤éÌóÏ»Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¸½¼Â¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¤¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¡¢Ì¤¤À¼«Ê¬¤Ç¤âÃÎ¤é¤Ì·àºî²È¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤Íè¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ÈÆ±»þ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Î±é½Ð¤Ë¤â²¿ÅÙ¤«¥È¥é¥¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎºîÉÊ¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë±é½Ð¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ªÀ¼¤«¤±¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ÈºîÉÊ¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤µ¤é¤º¡¢¤³¤ì¤È»×¤¦ºîÉÊ¤Ë½ä¤ê°©¤¦¤Þ¤ÇÂÔ¤È¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·àºî¤È±é½Ð¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥»¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¤Îºî²È¤ÎÊý¤¬½ñ¤¤¤¿¥»¥ê¥Õ¤ò¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ±é½Ð¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÁÛ¤¤¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë»ý¤Æ¤ëºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤ï¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
±é½Ð²È¤È¤¤¤¦»Å»ö¤â2025Ç¯¤Ç16Ç¯ÌÜ¡£
¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¤Î¤ËÁê±þ¤·¤¤º¢¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥°¥ì¥¤¡Ù¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤«ÃËÀ¥¥ã¥¹¥È»°¿Í¤Î¤ß¤Î±éÌÜ¤¬¼«Ê¬¤Î¸µ¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡ÖÁÏºî¤È¸ÉÆÈ¡×¤ÎÊª¸ì¤À¤È´¶¤¸¡¢Ì´Ãæ¤ÇÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë³Ú¶Ê¤â¤È¤Æ¤â¤è¤¯½ÐÍè¤Æ¤¤¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤¬´Ú¹ñ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ÍýÍ³¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£²óÆüËÜ¤Ç¤Î¾å±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ËÝÌõ¡¢±é½Ð¤ÏÆüËÜÈÇ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¡¢Æó¥ö·î¤Û¤É¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÊÖ»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ï¤¿¤·¥ª¥¹¥«ー¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¤ÈÆ±¤¸ÃÂÀ¸Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤À¤«¶¯¤¤±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¡¢ÆóÁÈ¤È¤âÁ´¤¯°õ¾Ý¤¬°Û¤Ê¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥¹¥È¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÃúÇ«¤ÊÆüËÜ½é±éÈÇ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£