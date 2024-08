ABEMAは、「ハイキュー!!の日」を記念し、8月19日より『ハイキュー!!』シリーズを無料一挙放送する。『ハイキュー!!』シリーズの無料一挙放送では、8月19日の「ハイキュー!!の日」を記念し、その当日8月19日から22日の4日間にわたり、『ハイキュー!!』テレビアニメ全シリーズ・全85話に加え、OAD、OVAシリーズ、さらに人形アニメ『ハイキュー!!』まで全話を、「アニメSPECIALチャンネル」にて順次無料一挙放送。

また8月19日午前0時より、上記全作品の1週間全話無料配信も実施する。■「ハイキュー!!の日」記念!「ハイキュー!!」シリーズ 無料一挙放送概要【Day1:8月19日(月)】▼「ハイキュー!!」(第1期)全25話、ハイキュー!! OAD「リエーフ見参!」、人形アニメ「ハイキュー!!」全10話 無料一挙放送放送日時:2024年8月19日(月)午前10時30分〜【Day2:8月20日(火)】▼「ハイキュー!! セカンドシーズン」(第2期)全25話、ハイキュー!! OAD「VS"赤点"」無料一挙放送放送日時:2024年8月20日(火)午前11時〜、夜11時30分〜【Day3:8月21日(水)】▼「ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校」(第3期)全10話、ハイキュー!! OAD「特集!春高バレーに賭けた青春」無料一挙放送放送日時:2024年8月21日(水)昼12時〜、午後5時30分〜、夜11時30分〜【Day4:8月22日(木)】▼「ハイキュー!! TO THE TOP」(第4期)全25話、ハイキュー!! OVA「陸VS空」「ボールの"道"」無料一挙放送放送日時:2024年8月22日(木)午前10時30分〜、夜11時30分〜