À¯Î¬·ëº§¤ÇÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¡£Â¾¤ËÎø¿Í¤òºî¤ì¤È¸À¤¦É×¤òºÊ¤Ï´è¤Ê¤ËÊ¹¤Æþ¤ì¤Ê¤¤¡¿Ä¶ÌõÉ´¿Í°ì¼ó¡¡¤¦¤¿Îø¤¤¡£1¥
¡Ø¥Õ¥ë¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Ä¶ÌõÉ´¿Í°ì¼ó¡¡¤¦¤¿Îø¤¤¡£1¡Ù¡Ê¿ùÅÄ·½¡§Ì¡²è¡¢ÅÏÉôÂÙÌÀ¡§´Æ½¤/KADOKAWA¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´16²ó¡Ûºß¸¶¶ÈÊ¿¡¢»ç¼°Éô¡¢Æ£¸¶Äê²È¡½¡½¡£¸Å¤Î¿Í¡¹¤Ë¤è¤êËÂ¤¬¤ì¤¿31Ê¸»ú¤ÎÏÂ²Î¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÍÚ¤«ÀÎ¤ÎÀ¤³¦¤Çµ¯¤¤¿¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÎø°¦·à¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ç¼°Éô¤ò¼ç¿Í¸ø¤ËÉÁ¤¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ç¤â¿ô¡¹¤ÎÏÂ²Î¤¬Êª¸ì¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Àè¿Í¤¿¤Á¤Î´î¤Ó¤äÈá¤·¤ß¤È¤Ï¡© É´¿Í°ì¼ó¤ÎÏÂ²Î¤«¤é²Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÎø¤È¿ÍÀ¸¤ò¤Ò¤â¤È¤¯Ì¾ºî¡ØÄ¶ÌõÉ´¿Í°ì¼ó¡¡¤¦¤¿Îø¤¤¡£¡Ù¡Ê1¡Á4´¬¡Ë¤ò¡¢¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£²í¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÀèÂå¤¿¤Á¤ÎÎøÌÏÍÍ¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØÄ¶ÌõÉ´¿Í°ì¼ó¡¡¤¦¤¿Îø¤¤¡£¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
ÏÂ²ÎÊª¸ì Æó
13¡¡ÃÞÇÈÎæ¤Î¡¡¤ß¤Í¤è¤êÍî¤Ä¤ë¡¡¤ß¤Ê¤ÎÀî¡¡Îø¤¾¤Ä¤â¤ê¤Æ¡¡¤Õ¤Á¤È¤Ê¤ê¤Ì¤ë
¡ÒÍÛÀ®±¡¡Ó
ÍÛÀ®±¡¡¿ÄçÌÀ¡Ê¤è¤¦¤¼¤¤¤¤¤ó¡¿¤µ¤À¤¢¤¤é¡Ë
Âè57ÂåÅ·¹Ä¡£Êì¤ÏÆ£¸¶¹â»Ò¡£Ì¾¤ÏÄçÌÀ¡£9ºÐ¤ÇÂ¨°Ì¤·¤¿¤¬¡¢¾ï¼±¤ò°ï¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È¤·¤Æ17ºÐ¤ÇÂà°Ì¤µ¤»¤é¤ì¡¢60Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤ÖÄ¹¤¤±£ÆÛÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
å·»ÒÆâ¿Æ²¦¡Ê¤ä¤¹¤³¤Ê¤¤¤·¤ó¤Î¤¦¡Ë
ÍÛÀ®±¡¤Î¼¡¤ÎÅ·¹Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¸÷¹§Å·¹Ä¤Î¹Ä½÷¡£Âà°Ì¤·¤¿¸å¤ÎÍÛÀ®±¡¤Ë²Ç¤¤¤À¡£