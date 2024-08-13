ASIAN KUNG-FU GENERATION、横浜BUNTAI 2days＜ファン感謝祭2024＞を生配信
ASIAN KUNG-FU GENERATIONが8月24日(土)および25日(日)の2日間、横浜BUNTAIにてアニバーサリー公演＜Anniversary Special Live “ファン感謝祭2024”＞を開催する。同公演の模様が、動画配信サービス「Stagecrowd」で生配信されることが決定した。
◆ASIAN KUNG-FU GENERATION 動画 / 画像
配信プラットフォームは、Stagecrowd (国内/海外)とZAIKO(海外のみ)。生配信は、海外諸国にも対応する。配信チケットの販売は本日8月13日18時より。
■＜Anniversary Special Live “ファン感謝祭2024”＞
open16:00 / start17:00
8月25日(日) 横浜BUNTAI
open15:00 / start16:00
▼チケット
全席指定 / 2階指定席
・一般 \9,500 (税込)
・U-23サポート \6,000 (税込)
※3歳以上チケット必要
一般発売：6月30日(日) 10:00〜
■＜Anniversary Special Live “ファン感謝祭2024”＞生配信
8月24日(土) 横浜BUNTAI
open16:00 / start17:00
8月25日(日) 横浜BUNTAI
open15:00 / start16:00
▼配信チケット
24日券 / 25日券 各 \3,080(税込)
※ZAIKOは別途配信手数料必要
【配信プラットフォーム】
・Stagecrowd (国内 / 海外)
・ZAIKO(海外のみ)
【チケット購入 / 視聴ページ】
＜国内＞Stagecrowd：https://stagecrowd.live/AKG_FANTHANKSGIVING2024/
＜海外＞Stagecrowd：https://intl.stagecrowd.live/AKG_FANTHANKSGIVING2024/
＜海外＞ZAIKO：https://asiankungfu.zaiko.io/e/akg-buntai
※ ご購入の前に、各プラットフォームの配信対象国・地域のご確認をお願いいたします。
※ プラットフォームによって、開場時間が異なる場合があります。
■＜ASIAN KUNG-FU GENERATION Tour 2024「ファン感謝サーキット」＞
open18:30 / start19:00
10月02日(水) 東京・恵比寿 LIQUIDROOM
open18:00 / start19:00
10月05日(土) 北海道・札幌 PENNY LANE24
open17:00 / start18:00
10月06日(日) 北海道・帯広 MEGA STONE
open17:30 / start18:00
10月10日(木) 石川・金沢 EIGHT HALL
open18:00 / start19:00
10月11日(金) 長野・長野 CLUB JUNK BOX
open18:30 / start19:00
10月13日(日) 新潟・新潟LOTS
open17:00 / start18:00
10月19日(土) 香川・高松festhalle
open17:00 / start18:00
10月24日(木) 福岡・福岡DRUM LOGOS
open18:00 / start19:00
10月26日(土) 熊本・熊本B.9 V1
open17:00 / start18:00
10月27日(日) 鹿児島・鹿児島 CAPARVO HALL
open17:00 / start17:30
10月31日(木) 茨城・水戸 LIGHT HOUSE
open18:30 / start19:00
11月01日(金) 福島・club SONIC iwaki
open18:30 / start19:00
11月03日(日) 宮城・石巻BLUE RESISTANCE
open17:30 / start18:00
11月04日(月) 岩手・大船渡 KESEN ROCK FREAKS
open17:30 / start18:00
11月13日(水) 東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)
open18:00 / start19:00
11月14日(木) 東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)
open18:00 / start19:00
11月20日(水) 大阪・味園ユニバース
open18:00 / start19:00
11月21日(木) 大阪・味園ユニバース
open18:00 / start19:00
11月23日(土) 京都・京都 磔磔
open17:30 / start18:00
11月24日(日) 兵庫・神戸 Harbor Studio
open17:00 / start18:00
11月29日(金) 愛知・名古屋 DIAMOND HALL
open18:00 / start19:00
11月30日(土) 岐阜・岐阜club-G
open17:00 / start18:00
12月04日(水) 宮城・SENDAI GIGS
open18:00 / start19:00
12月12日(木) 岡山・岡山CRAZYMAMA KINGDOM
open18:00 / start19:00
12月13日(金) 広島・広島 CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
12月18日(水) 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)
open18:00 / start19:00
12月19日(木) 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)
open18:00 / start19:00
▼チケット
スタンディング：一般 \6,400 (税込) / U-23サポート\4,400 (税込)
2階指定席：一般 \7,000(税込) / U-23サポート\5,000 (税込)
※3歳以上チケット必要
関連リンク
◆＜Tour 2024「ファン感謝サーキット」＞特設サイト
◆ASIAN KUNG-FU GENERATION オフィシャルサイト
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