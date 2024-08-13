【中間速報】「女子高生ミスコン2024」北海道・東北エリア、暫定上位4人を発表＜日本一かわいい高校生＞
【モデルプレス＝2024/08/13】“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2024」。北海道・東北エリアの『投票サイト powered by モデルプレス』における10日時点での中間結果を速報する。
【写真】2024年度の“日本一かわいい女子高校生”北海道・東北エリア全候補者
投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレスX投票数」「モデルプレスページ閲覧数」「モデルプレスXリポスト数」「モデルプレスInstagram審査」「自己PR審査」「総合ポイント数」の7項目で猛烈なバトルを展開中。以下、4項目の中間結果。
「ページ閲覧数」1位：もか
「X投票数」1位：かのん
「リポスト数」1位：ジャスミン
「総合ポイント数」1位：ひまり
北海道・東北エリアは、北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県からエントリーした高校生が対象。18日まで審査が行われ、4次審査へ進むセミファイナリストはモデルプレスの記事にて発表予定で、SNS審査に加えて「47都道府県代表」も選出する。
なお“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2024」も同時開催中。
「女子高生ミスコン」は、「みんなで選ぶ、日本一かわいい女子高生」をコンセプトに掲げ、全国規模の女子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子高校生であれば誰でも参加が可能だ。
「女子高生ミスコン2023」のグランプリ・リア（米澤璃彩）はABEMAの高校生による青春恋愛番組の新シーズン「今日、好きになりました。」に出演し、SNSでも話題に。ほか、人気YouTuberの中町綾や、雑誌でも活躍中の櫻井音乃らを輩出している。
今後「女子高生ミスコン2023」はセミファイナリスト合宿などを経て、「高一ミスコン」グランプリを含むファイナリストを選出。ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施する。
11月30日・12月1日（予定）に東京で行われる本選で、“日本一かわいい高校生”の称号をかけて競い合う。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月8日〜8月18日：SNS審査（3次審査）
9月2日〜9月22日：SNS審査（4次審査）
10月6日〜12月1日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://jk-contest.jp/
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2024年度の“日本一かわいい女子高校生”北海道・東北エリア全候補者
◆「女子高生ミスコン2024」北海道・東北エリア
投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレスX投票数」「モデルプレスページ閲覧数」「モデルプレスXリポスト数」「モデルプレスInstagram審査」「自己PR審査」「総合ポイント数」の7項目で猛烈なバトルを展開中。以下、4項目の中間結果。
◆「女子高生ミスコン2024」北海道・東北エリア／SNS審査中間発表（上位4人）
「ページ閲覧数」1位：もか
「X投票数」1位：かのん
「リポスト数」1位：ジャスミン
「総合ポイント数」1位：ひまり
北海道・東北エリアは、北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県からエントリーした高校生が対象。18日まで審査が行われ、4次審査へ進むセミファイナリストはモデルプレスの記事にて発表予定で、SNS審査に加えて「47都道府県代表」も選出する。
なお“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2024」も同時開催中。
◆「女子高生ミスコン」とは
「女子高生ミスコン」は、「みんなで選ぶ、日本一かわいい女子高生」をコンセプトに掲げ、全国規模の女子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子高校生であれば誰でも参加が可能だ。
「女子高生ミスコン2023」のグランプリ・リア（米澤璃彩）はABEMAの高校生による青春恋愛番組の新シーズン「今日、好きになりました。」に出演し、SNSでも話題に。ほか、人気YouTuberの中町綾や、雑誌でも活躍中の櫻井音乃らを輩出している。
◆「女子高生ミスコン2024」今後のスケジュール
今後「女子高生ミスコン2023」はセミファイナリスト合宿などを経て、「高一ミスコン」グランプリを含むファイナリストを選出。ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施する。
11月30日・12月1日（予定）に東京で行われる本選で、“日本一かわいい高校生”の称号をかけて競い合う。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月8日〜8月18日：SNS審査（3次審査）
9月2日〜9月22日：SNS審査（4次審査）
10月6日〜12月1日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://jk-contest.jp/
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】