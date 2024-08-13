Í¥Î¤¡¢½é¤Î´Ú¹ñ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬11·î¤Ë·èÄê¡ªÂ¿¿ô¤ÎK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥«¥Ð¡¼¤·ÏÃÂê
¡Ö¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤¬10²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¡¢¡Ö¥Ù¥Æ¥ë¥®¥¦¥¹¡×¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°6²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¡×¤â¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°4²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½é¤Î2¶Ê¤Î6²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇËµÚ¤Ó7¶Ê¤Î2²¯²óÆÍÇË¤òÃ£À®¡£³Ú¶ÊÁ´ÂÎ¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬49²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Í¥Î¤¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë³¤³°¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò11·î11Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÇÍ¥Î¤¤Ï¡¢2024Ç¯¾åÈ¾´üBillboard JAPAN Japan Songs¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö¥Ù¥Æ¥ë¥®¥¦¥¹¡×¤¬Æ²¡¹¤Î1°Ì¤ò¾þ¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î´Ú¹ñ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥«¥Ð¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¾ï¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î½é¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ï¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢´°ÇäÉ¬»ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¸ø±é¤Ë¤Ê¤ë»ö¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï8·î19Æü¡Ê·î¡Ë20»þ¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç¿Íµ¤TV¥¢¥Ë¥á¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×Âè7´ü¤ÎÂè2¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¶Ê¡Ö¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¡×¤¬¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾¸å¤ËiTunes¤ÎÃ±¶ÊÁí¹ç¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂ¿¿ô1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤äÅú¤¨¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÈÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä¤Î¡¢»Ï¤Þ¤ê¤ÏÆ±¤¸´¶¾ð¤Ç¤¿¤ÀÁª¤ó¤ÀÆ»¤¬°ã¤Ã¤¿¤À¤±¡¢°ã¤¦À¤³¦¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò²Î¤Ã¤¿¡¢¼ÀÁö¤¹¤ë¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥í¥Ã¥¯¡£
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê³èÆ°¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Í¥Î¤¤Î¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÀ§Èó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£¸ø±é¾ÜºÙ
º£²ó¤Î½é¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ï¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢´°ÇäÉ¬»ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¸ø±é¤Ë¤Ê¤ë»ö¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï8·î19Æü¡Ê·î¡Ë20»þ¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç¿Íµ¤TV¥¢¥Ë¥á¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×Âè7´ü¤ÎÂè2¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¶Ê¡Ö¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¡×¤¬¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾¸å¤ËiTunes¤ÎÃ±¶ÊÁí¹ç¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂ¿¿ô1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤äÅú¤¨¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÈÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä¤Î¡¢»Ï¤Þ¤ê¤ÏÆ±¤¸´¶¾ð¤Ç¤¿¤ÀÁª¤ó¤ÀÆ»¤¬°ã¤Ã¤¿¤À¤±¡¢°ã¤¦À¤³¦¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò²Î¤Ã¤¿¡¢¼ÀÁö¤¹¤ë¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥í¥Ã¥¯¡£
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê³èÆ°¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Í¥Î¤¤Î¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÀ§Èó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£¸ø±é¾ÜºÙ
¡ÖYuuri Live in Seoul 2024 한국에서 제일 많이 듣는 J-POP이 베텔기우스라고 들어서, 한국에서 단독 공연 해볼게✌¡Ê´Ú¹ñ¤Ç1ÈÖÄ°¤«¤ì¤Æ¤ëJ-POP¤¬¥Ù¥Æ¥ë¥®¥¦¥¹¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤¿¤«¤é´Ú¹ñ¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤¼✌¡Ë¡×
Æü»þ¡§2024Ç¯11·î11Æü¡Ê·î¡Ë19:30³«±é¡Ê18:30³«¾ì¡Ë
²ñ¾ì : YES24 LIVEHALL
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§132,000KRW¡ÊTAX IN¡Ë
2F»ØÄêÀÊ¡§143,000KRW¡ÊTAX IN¡Ë
¼çºÅ : LIVET
´ë²è : iTONY ENTERTAINMENT
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Í¥Î¤¸ø¼°¥µ¥¤¥È