極上霜降り牛肉の食べ放題が6,600円から！ A5ランク和牛専門の「すき焼き十二天」の新業態がオープン（東京・広尾）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回はA5ランク12等級の和牛を産地やブランド、部位ごとで味わえると大人気の店、丸の内にある「すき焼き十二天」の新業態。リーズナブルな価格での食べ放題が楽しめます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

食べ放題 すき焼き十二天(東京・広尾)

2024年8月1日、広尾の「THE RESTAURANT」内に「食べ放題 すき焼き十二天」がオープンしました。丸の内ブリックスクエアで極上の霜降り肉のすき焼きがいただけると人気の「すき焼き十二天」が食べ放題に特化して作った新店舗です。

店舗前にあるのれん。肉の並ぶショーケースは小規模ながら丸の内店と同じ

和牛を知り尽くした匠たちが厳選した肉が、店頭のセラーに並べられている光景が印象的な和牛専門レストラン「ジ・イノセント カーベリー」。そのレストランが姉妹店として2020年にオープンしたのが「すき焼き十二天」です。

牛肉のサシの状態は12段階で評価され、最高位は12等級。店名は、この最高位の等級(12等級)の牛肉を使うことから名づけられました。店ではA5ランク12等級の和牛を全国から厳選して取り寄せています。

和牛のおいしさを最大限に生かしたすき焼き

「すき焼き十二天」の多彩なメニューの中でも人気なのが、すき焼き食べ放題。その食べ放題をもっとカジュアルに楽しんでもらおうと誕生したのが「食べ放題 すき焼き十二天」です。

カウンターとテーブル、用途によって選べる

店があるのは、広尾駅を出てすぐの場所にある「THE RESTAURANT」。1階と2階のフロアに横丁形式でハイセンスなレストランが並ぶユニークな施設です。

「食べ放題 すき焼き十二天」は2階の奥にあり、数寄屋造りを思わせる空間が和の雰囲気を醸しています。席数はテーブル席とカウンター席、合わせて16席。カウンター席ならば、一人でもゆっくりすき焼きが楽しめそうですね。

ランチ:「すき焼き食べ放題(赤身+霜降)」6,600円〜、ディナー:「すき焼き食べ放題(赤身+霜降)」7,700円〜

メニューはランチ、ディナー共にリーズナブルな価格のすき焼き食べ放題コースがメイン。ご飯と赤だしがセットされた、食べ放題ではない単品もあります。

セット内容は、すき焼き(赤身・霜降・野菜盛り・厳選卵)、食事(銀しゃり・赤だし・香の物)、甘味

使われる肉は、丸の内店同様に厳選したA5ランク和牛の赤身と霜降り肉をバランスよくミックスしたもの。「良質の脂を持つ霜降り肉の牛の赤身だからこそ真の旨さがある」というコンセプト通り、赤身も霜降り肉に負けない、とろけるおいしさを味わえます。

肉は注文を受けてからカットし、同店特製の割り下でいただきます。和牛特有のふくよかな甘い香り、一口食べればとろけていくおいしさがたまりません。肉もご飯もお代わり自由。和牛を心ゆくまで堪能できる至福のひとときを楽しめます。

【ランチ御膳】「赤身とお野菜とお食事」2,970円〜、【晩御膳】「赤身とお野菜とお食事」4,400円〜

すき焼きは老若男女、好きなメニューの一つ。たまの贅沢として和牛をとことん味わいに出かけてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

「夜の【特上】すき焼き食べ放題(赤身+特上霜降)」9,900円 出典:norimasa_0612さん

『・食べ放題 赤身と特上霜降とお野菜とお食事



久しぶりに関西風すき焼きを食べた。

お肉は注文後、その場で切り立てを提供してくれる!!



生卵と甘めのタレで食べる1枚目の和牛は最高ー

焼きあがったお肉をすぐ食べれるのは幸せ



後は思う存分お腹がいっぱいになるまでお代わりしながら楽しめるよ



お肉を気軽に贅沢に味わいたい方は是非

ご馳走様でした!』(norimasa_0612さん)

※価格はすべて税込。ディナーはサービス料別。

<店舗情報>◆食べ放題 すき焼十二天 広尾住所 : 東京都渋谷区広尾5-4-16 EAT PLAY WORKS 2FTEL : 050-5593-8730

写真:お店から

文:小田中雅子

